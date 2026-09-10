V srcu Dalmacije: kraj, ki ga Slovenci vedno znova izberejo za popoln oddih

Urejene plaže, dobra dostopnost in bližina naravnih parkov ustvarjajo popolno kombinacijo za kratek dopust ali daljši poletni oddih. Posebno mesto pa ima Biograd tudi zaradi ene najbolj prepoznavnih naravnih znamenitosti na Jadranu – Galešnjaka, svetovno znanega otoka v obliki srca, ki leži prav v njegovem arhipelagu.

Destinacija v pravem srcu Dalmacije

Biograd je umeščen med Zadrom in Šibenikom, v osrčju Dalmacije, kjer se naravne lepote zlivajo s sproščenim mediteranskim ritmom.

Od tod so najlepše dalmatinske znamenitosti na dosegu roke: Nacionalni park Kornati, Nacionalni park Krka in Naravni park Vransko jezero.

Galešnjak, ki ga pogosto imenujejo kar otok ljubezni, je postal ena najbolj fotografiranih lokacij na Jadranu. Iz Biograda je dostopen z ladjico, zato je idealen izlet za pare, družine in vse, ki si želijo videti naravni fenomen, ki je postal globalna ikona.

Vransko jezero, največje naravno jezero na Hrvaškem, v bližini Biograda na Moru FOTO: Aleksandar Gospić

Plaže, morje in navtični utrip

Biograd ponuja širok izbor plaž – Soline, Dražica in Crvena Luka so med najbolj priljubljenimi.

Za ljubitelje jadranja je marina Kornati eno najpomembnejših navtičnih središč na hrvaški obali. Od tod se odpirajo poti proti Kornatskemu otočju, Pašmanu, Ugljanu in seveda Galešnjaku.

Hotel IN ob marini Kornati v središču Biograda na Moru FOTO: Hotel IN

Hotel IN Biograd – udobje tik ob marini Kornati

Hotel IN stoji tik ob marini, kar je velika prednost za goste, ki želijo imeti vse pri roki: obalo, središče mesta, izletniške točke in plaže.

Ker je vse dostopno peš, je hotel odlična izbira za pare, družine, navtike in poslovne goste.

Sobe so sodobno opremljene, prostorne in ustvarjene za udobje – za kratek vikend, daljši dopust ali poslovno pot.

Velnes tudi zunaj sezone

Biograd je zanimiv vse leto, kar še posebej pride do izraza v Hotelu IN.

Središče dobrega počutja s savnami, jacuzzijem, notranjim bazenom in fitnesom omogoča sprostitev v pomladnih, jesenskih in zimskih mesecih.

To je dobra izbira za goste, ki želijo združiti dalmatinski oddih z velneškim počitkom.

FOTO: Hotel IN

Prostor tudi za poslovne dogodke

Hotel IN ni namenjen le turistom.

Moderna konferenčna dvorana in rooftop prostor za dogodke omogočata organizacijo seminarjev, kongresov, poslovnih srečanj ali zasebnih druženj.

Zaradi kombinacije lokacije, infrastrukture in udobja se hotel uveljavlja kot kakovosten kongresni hotel v Zadrski županiji.

S terase Hotela IN se odpira razgled na središče Biograda na Moru FOTO: Hotel IN

Ko se dopust preprosto izide Romantični vikend, družinski dopust, poslovna pot ali velneški pobeg – Hotel IN Biograd združuje udobje, odlično lokacijo ob marini Kornati, dobro gastronomijo in široko ponudbo aktivnosti. Zato ni presenetljivo, da se številni gostje po prvem obisku kmalu vrnejo. Več informacij najdete na uradni spletni strani hotela: Hotel IN Biograd

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