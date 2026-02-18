V sredo zjutraj vsi, ki ne živijo na otoku, odidejo

Vse začetno obdobje leta na Lastovu se zdi kot čas, ko vzhaja samo lepo sonce. Težave so pozabljene. Domačini spet pripravijo svoje kostume in preidejo v pustni čas. Šola večkrat odpade, starši oblečejo otroke v mnogobarvne obleke in jim namažejo obraz. Toda zabava ne traja le nekaj običajnih pustnih dni. Od treh kraljev do pepelnične srede otok živi drugačen ritem kakor v preostalem delu leta. Življenje spet postane stik praznoverja, legende in tradicije. Takrat je vredno priti.

Lastovo ni samo otok starcev, na njem so tudi mladi. Stvari so vzeli v svoje roke in pozimi svoj otok naredili za privlačno pustno destinacijo. Zavedajo se, da mnogi kraji sem in tja pretiravajo s turizmom. A tukaj ni tako. Obstajajo meje. Samo en dokaj skromen hotel na otoku – nekdanji vojaški – je dovolj.