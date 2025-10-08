V Virovitici ni pritiskov in vsi živijo mirno kot hipiji

V nadaljevanju preberite:

Sprehajali smo se po globalno manj znanem delu Hrvaške ob Dravi in doživeli ter videli marsikaj. Kaj se je zgodilo s številnimi dvorci nekdanjih grofovskih družin. Koliko je stala obnova enega od njih, zdaj hotela s štirimi zvezdicami? Kako je z znanjem domorodcev jezika iz le nekaj kilometrov oddaljene Madžarske in koliko sosedje obvladajo hrvaško? Na katerega športnika so ponosni v Virovitici? Kakšne so značilnosti kuhinje, katere dravske ribe uporabijo za znameniti paprikaš? Kako pomagajo poškodovanim orlom in štorkljam ter kakšna je in kje se nahaja gozdna učna pot?