Praznik in vrhunec turistične sezone: dan, ko se dušimo v prometu

Današnji dan tradicionalno velja za sam vrhunec poletne turistične sezone, kar se vsako leto znova potrdi v gneči na cesti in tudi v številkah. Lani je bilo na ta dan po podatkih Statističnega urada RS (Surs) kar 54.000 prihodov turistov, to je bil tudi najbolj prometno obremenjen dan. Števci prometa na avtocestnih odsekih so na 15. avgust lani našteli skoraj 900.000 potniških vozil, kar je največ med vsemi prazniki, je Sursove podatke povzel STA. Najbolj je bil obremenjen odsek Drenov Grič.

Gnečo na cestah je danes pričakovati tudi zaradi praznika Marijinega vnebovzetja oziroma velikega šmarna na poti proti Marijinim svetiščem, kjer bodo bogoslužja, zlasti na Brezjah na Gorenjskem.

V gorskih občinah na Gorenjskem se v zadnjih letih čuti trend tako imenovanega alpskega poletja, ko ljudje raje izbirajo lokacije, kjer so temperature vsaj za kanec nižje, to je še posebej izrazito v tem poletju, ko kar prehajamo iz enega vročinskega vala v drugega. Tudi danes bo jasno s temperaturami do 33 stopinj Celzija, zato je ob dopustnikih pričakovati še številne dnevne goste, ki se bodo želeli ohladiti v Blejskem ali Bohinjskem jezeru ali obiskati gore.

Za desetino večji obisk gorskih občin

Turistični obisk gorskih občin, med katerimi so najpomembnejše prav gorenjske destinacije, je močno narasel že v preteklih letih, to se je potrdilo tudi letos. V prvih šestih mesecih so te občine zabeležile 874.426 prihodov turistov oziroma 11,2 odstotka več kot v enakem obdobju lani, ustvarile pa so 2,14 milijona prenočitev, kar je 11 odstotkov več. Samo junija je bilo prihodov 5,9 odstotka več, prenočitev pa 5,1 odstotka več kot junija lani.

FOTO: Jure Eržen

Čeprav se že nekoliko poznajo prizadevanja, da bi podaljšali turistično sezono in najbolj obljudene kraje razbremenili v poletnih mesecih, so številke za julij pokazale, da se turisti potovanjem sredi poletja ne bodo odpovedali zlepa. Po podatkih statističnega urada so turistične namestitve julija imele 3,26 milijona prenočitev, kar je devet odstotkov več kot v tem mesecu lani. To pomeni, da smo doživeli prvi julij z več kot tremi milijoni prenočitev, je povzel STA. Število prihodov turistov je poraslo za 9,4 odstotka na 1,16 milijona.

Prenočitev domačih turistov je bilo okoli 554.000 oziroma za štiri odstotke več kot v lanskem juliju. Največkrat so bivali v Piranu, Izoli in Ankaranu. Tuji turisti so največkrat izbirali Ljubljano, Piran in Bled; v Sloveniji so nanizali 2,7 milijona ali za 10 odstotkov več kot julija lani. Največkrat so pri nas prenočili gosti iz Nemčije, Češke in Nizozemske.

Za avgust so za zdaj na voljo podatki za prvih devet dni, v katerih je bilo za šest odstotkov več prihodov in za sedem odstotkov več prenočitev kot v enakem obdobju lani.

Rekorden julij tudi na letališču

Povečanje turističnega prometa se čuti tudi na letališču. Kot smo že poročali, je prek Brnika je v prvem polletju letos potovalo približno 790.200 potnikov, kar je 14,7 odstotka več kot v lanskih prvih šestih mesecih. Samo junija jih je bilo približno 184.200 potnikov ali za 12,7 odstotka več kot junija lani.

Krepka je tudi rast števila potnikov na turističnih ladjah, ki priplujejo v slovenska morska pristanišča. Junija so tako prepeljale nekaj manj kot 30.900 potnikov ali dvakrat toliko kot pred enim letom. V prvem šestmesečju je bilo število potnikov s skoraj 56.300 za 31,5 odstotka večje kot v lanskem prvem polletju.