  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Berite brezplačno

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

    Delov poslovni center

    ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKolesarstvoTourKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Pozdrav poletjuSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    Video

    Igre

    Tisk

    English



    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Potovanja

    Praznik in vrhunec turistične sezone: dan, ko se dušimo v prometu

    Po podatkih Sursa je to najbolj obremenjen dan, lani je bilo rekordnih 54.000 prihodov turistov. Tudi na cestah so števci našteli največ vozil.
    Kamp Zlatorog v Bohinju je polno zaseden do konca spetembra. FOTO: Jure Eržen
    Galerija
    Kamp Zlatorog v Bohinju je polno zaseden do konca spetembra. FOTO: Jure Eržen
    S. B.
    15. 8. 2026 | 08:50
    4:30
    A+A-
    Spremljajte Delo kot prednostni vir na Googlu

    Današnji dan tradicionalno velja za sam vrhunec poletne turistične sezone, kar se vsako leto znova potrdi v gneči na cesti in tudi v številkah. Lani je bilo na ta dan po podatkih Statističnega urada RS (Surs) kar 54.000 prihodov turistov, to je bil tudi najbolj prometno obremenjen dan. Števci prometa na avtocestnih odsekih so na 15. avgust lani našteli skoraj 900.000 potniških vozil, kar je največ med vsemi prazniki, je Sursove podatke povzel STA. Najbolj je bil obremenjen odsek Drenov Grič.

    image_alt
    Turisti pred vročino bežijo v Skandinavijo in Alpe, te pa pokajo po šivih

    Gnečo na cestah je danes pričakovati tudi zaradi praznika Marijinega vnebovzetja oziroma velikega šmarna na poti proti Marijinim svetiščem, kjer bodo bogoslužja, zlasti na Brezjah na Gorenjskem.

    V gorskih občinah na Gorenjskem se v zadnjih letih čuti trend tako imenovanega alpskega poletja, ko ljudje raje izbirajo lokacije, kjer so temperature vsaj za kanec nižje, to je še posebej izrazito v tem poletju, ko kar prehajamo iz enega vročinskega vala v drugega. Tudi danes bo jasno s temperaturami do 33 stopinj Celzija, zato je ob dopustnikih pričakovati še številne dnevne goste, ki se bodo želeli ohladiti v Blejskem ali Bohinjskem jezeru ali obiskati gore. 

    Za desetino večji obisk gorskih občin

    Turistični obisk gorskih občin, med katerimi so najpomembnejše prav gorenjske destinacije, je močno narasel že v preteklih letih, to se je potrdilo tudi letos. V prvih šestih mesecih so te občine zabeležile 874.426 prihodov turistov oziroma 11,2 odstotka več kot v enakem obdobju lani, ustvarile pa so 2,14 milijona prenočitev, kar je 11 odstotkov več. Samo junija je bilo prihodov 5,9 odstotka več, prenočitev pa 5,1 odstotka več kot junija lani.

    FOTO: Jure Eržen
    FOTO: Jure Eržen

    Čeprav se že nekoliko poznajo prizadevanja, da bi podaljšali turistično sezono in najbolj obljudene kraje razbremenili v poletnih mesecih, so številke za julij pokazale, da se turisti potovanjem sredi poletja ne bodo odpovedali zlepa. Po podatkih statističnega urada so turistične namestitve julija imele 3,26 milijona prenočitev, kar je devet odstotkov več kot v tem mesecu lani. To pomeni, da smo doživeli prvi julij z več kot tremi milijoni prenočitev, je povzel STA. Število prihodov turistov je poraslo za 9,4 odstotka na 1,16 milijona.

    Prenočitev domačih turistov je bilo okoli 554.000 oziroma za štiri odstotke več kot v lanskem juliju. Največkrat so bivali v Piranu, Izoli in Ankaranu. Tuji turisti so največkrat izbirali Ljubljano, Piran in Bled; v Sloveniji so nanizali 2,7 milijona ali za 10 odstotkov več kot julija lani. Največkrat so pri nas prenočili gosti iz Nemčije, Češke in Nizozemske. 

    Za avgust so za zdaj na voljo podatki za prvih devet dni, v katerih je bilo za šest odstotkov več prihodov in za sedem odstotkov več prenočitev kot v enakem obdobju lani.

    Rekorden julij tudi na letališču

    Povečanje turističnega prometa se čuti tudi na letališču. Kot smo že poročali, je prek Brnika je v prvem polletju letos potovalo približno 790.200 potnikov, kar je 14,7 odstotka več kot v lanskih prvih šestih mesecih. Samo junija jih je bilo približno 184.200 potnikov ali za 12,7 odstotka več kot junija lani. 

    Krepka je tudi rast števila potnikov na turističnih ladjah, ki priplujejo v slovenska morska pristanišča. Junija so tako prepeljale nekaj manj kot 30.900 potnikov ali dvakrat toliko kot pred enim letom. V prvem šestmesečju je bilo število potnikov s skoraj 56.300 za 31,5 odstotka večje kot v lanskem prvem polletju.

    Video
    Novice  |  Črna kronika
    Požar

    V požaru umrla ženska, vodja gasilcev: Žal naši pozivi niso zalegli

    Po požaru so reševalne službe oskrbele 36 ljudi, osem jih je v kritičnem stanju. Gmotna škoda bo ogromna.
    14. 8. 2026 | 07:23
    Preberite več
    Kultura  |  Oder
    Vredno branja

    Umrl je Darko Čuden, profesor, prevajalec in dolgoletni gledališki ustvarjalec

    Njegovo gledališko delo je zaznamovala tudi predstava Bomba v bordelu, ki jo je prevedel iz danščine, insceniral in režiral.
    14. 8. 2026 | 11:48
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Vredno branja

    Ogenj se širi po Evropi: evakuacije v več državah, v Nemčiji trenutno najhuje

    Nemške oblasti so v noči na petek odredile evakuacijo celotnega kraja Hürtgenwald. Domove je zapustilo 1800 ljudi. V bližini Omiša nov požar.
    14. 8. 2026 | 13:00
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Gozdovi in podnebne spremembe

    Amazonija oddaja nevidni alarm

    V Evropi vročina, požari in škodljivci kažejo, da se meje odpornosti gozdov hitro premikajo. Gozdovi opozarjajo na dva načina.
    Borut Tavčar 14. 8. 2026 | 09:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Branje brez očal se začne pri vidu na daljavo

    Kako svetujem pri operaciji starostne dioptrije in zakaj ista rešitev ni primerna za vsakogar
    Promo Delo 5. 8. 2026 | 15:45
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Trebuh po porodu: rekonstrukcija trebušne stene

    Številne ženske se po porodu vprašajo, zakaj trebušna stena kljub telovadbi in skrbi zase ostaja ohlapna, koža pa raztegnjena.
    Promo Delo 4. 8. 2026 | 08:32
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    NASVET

    Dobre navade se začnejo z razumevanjem, ne odrekanjem

    Sodobni ritem življenja od nas zahteva nenehno prilagajanje, pri čemer lahko na področju dobrega počutja zapademo v ekstremne zahteve ali nepotrebno odrekanje.
    Promo Delo 13. 8. 2026 | 08:21
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Vredno branja

    Svet se zapira. Kakšne priložnosti ima Slovenija?

    Nova pravila svetovne trgovine od izvoznikov zahtevajo več kot iskanje novih kupcev. Zahtevajo nov razmislek o celotni izvozni strategiji.
    7. 8. 2026 | 09:27
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Izvozniki

    Za vrhunsko prodajo ni dovolj le vrhunski izdelek

    Zmotno je prepričanje, da bo kakovosten izdelek trg odkril sam. Treba je sistematično ustvarjati tržne priložnosti in razvijati odnose.
    Marjana Kristan Fazarinc 14. 8. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Izvozniki

    Kako podjetja pridejo hitreje do zaupanja na tujih trgih

    Certifikati so za podjetja tudi konkurenčna prednost, poudarja direktor SIQ Gregor Schoss.
    Marjana Kristan Fazarinc 14. 8. 2026 | 05:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetja

    Kultura vlaganj odškodninskih zahtevkov se širi tudi k nam

    Podjetja so izpostavljena različnim poslovnim tveganjem. Za podjetja je lahko zaradi različnih nesreč izguba dohodka bistveno večja od same materialne škode.
    Marjana Kristan Fazarinc 13. 8. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Zdravje 2026

    Zdravje ni strošek, ampak dolgoročna naložba

    Bolj kot to, koliko let dodamo življenju, je ključno, koliko življenja dodamo letom, poudarja Jože Sambt z Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani.
    Marjana Kristan Fazarinc 12. 8. 2026 | 05:00
    Preberite več

    Več iz teme

    turizemstatistikaturistična sezonaSurspoletna sezona

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Šport  |  Nogomet
    Prestopni rok

    Oblakovo življenje bo lažje, obramba Atletica dobila veliko okrepitev

    Madridski Atletico se je dogovoril s Tottenhamom za nakup kapetana Cristiana Romera, ki bo okrepil obrambo žimničarjev.
    15. 8. 2026 | 10:05
    Preberite več
    Magazin  |  Pozdrav poletju
    Vredno branja

    Istrska tradicija s pogledom na morje in Alpe

    Namesto za sprehod ob morju se tokrat odločite za pohod z razgledom nanj. Slovenska Istra ponuja veliko več kot zgolj plaže na obali. Predlagamo obisk Pomjana.
    15. 8. 2026 | 10:00
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Reševanje

    Ne dogaja se samo pri nas: pohodniki na Biokovem v obutvi za plažo

    Klic na so dobili okoli ene ure zjutraj. Poklical jih je moški, ki je povedal, da so se izgubili med sestopom z vrha Svetega Ilije.
    15. 8. 2026 | 09:35
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Los Angeles Lakers

    Zaradi vodstva lige ni igral za Lakers, zdaj bi lahko pomagal Dončiću

    Nova lastniška skupina, predvsem to velja za Boba Igerja, je že vrsto let navdušena nad veščinami Chrisa Paula. Se mu obeta služba v Los Angelesu?
    15. 8. 2026 | 09:30
    Preberite več
    Magazin  |  Potovanja
    15. avgust

    Praznik in vrhunec turistične sezone: dan, ko se dušimo v prometu

    Po podatkih Sursa je to najbolj obremenjen dan, lani je bilo rekordnih 54.000 prihodov turistov. Tudi na cestah so števci našteli največ vozil.
    15. 8. 2026 | 08:50
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Reševanje

    Ne dogaja se samo pri nas: pohodniki na Biokovem v obutvi za plažo

    Klic na so dobili okoli ene ure zjutraj. Poklical jih je moški, ki je povedal, da so se izgubili med sestopom z vrha Svetega Ilije.
    15. 8. 2026 | 09:35
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Los Angeles Lakers

    Zaradi vodstva lige ni igral za Lakers, zdaj bi lahko pomagal Dončiću

    Nova lastniška skupina, predvsem to velja za Boba Igerja, je že vrsto let navdušena nad veščinami Chrisa Paula. Se mu obeta služba v Los Angelesu?
    15. 8. 2026 | 09:30
    Preberite več
    Magazin  |  Potovanja
    15. avgust

    Praznik in vrhunec turistične sezone: dan, ko se dušimo v prometu

    Po podatkih Sursa je to najbolj obremenjen dan, lani je bilo rekordnih 54.000 prihodov turistov. Tudi na cestah so števci našteli največ vozil.
    15. 8. 2026 | 08:50
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Naj otrok dobi svojo bančno kartico? To morajo vedeti starši

    Prvi bančni račun je za otroka eden prvih pomembnih korakov k samostojnosti. Je prostor za žepnino, štipendijo ali prvo plačilo.
    Promo Delo 12. 8. 2026 | 08:38
    Preberite več
    Magazin  |  Pozdrav poletju  |  Odkrivamo Slovenijo
    Vredno branja

    Nagradni natečaj: Odkrivamo Slovenijo

    Sodelujte v velikem nagradnem natečaju in se potegujte za privlačno poletno nagrado: električni SUP.
    Delo 10. 7. 2026 | 14:38
    Preberite več
    Promo
    Kultura  |  Knjiga
    Vredno branja

    Knjiga, ki je pretresla Evropo, zdaj tudi v slovenščini

    Po odmevnem procesu v Franciji je v slovenskem prevodu izšla knjiga Živim naprej, izpoved Gisèle Pelicot, ki je postala simbol boja proti spolnemu nasilju.
    Promo Delo 11. 8. 2026 | 09:31
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    Dva enaka posnetka RTG, dve popolnoma različni rešitvi

    Pri izbiri zobnih vsadkov odločajo podrobnosti, ki jih razkrijejo celovita diagnostika, sodobne metode in strokovna presoja.
    10. 8. 2026 | 09:04
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Bolečine v hrbtu: kaj res pomaga in čemu se je bolje izogniti?

    Dr. Kernc odgovarja, zakaj se bolečine vračajo, ali hernija diska pomeni konec aktivnega življenja, kaj pove izvid MR in kako poiskati dolgoročno rešitev.
    11. 8. 2026 | 08:55
    Preberite več
    Magazin  |  Pozdrav poletju
    Vredno branja

    To so vaši najljubši kotički v Sloveniji

    Vam zmanjkuje idej za izlet ali daljši oddih v Sloveniji? Preverite priporočila, tudi vi pa lahko sodelujte v žrebu za električni sup.
    Delo 14. 7. 2026 | 14:39
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

    Delov poslovni center

    ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKolesarstvoTourKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Pozdrav poletjuSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo