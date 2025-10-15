Vicenza, Palladieva učilnica in delavnica na prostem

V nadaljevanju preberite:

So mesta, na katerih videz so močno vplivali veliki arhitekti, na primer Ljubljana z deli Jožeta Plečnika. Še bolj izrazit primer je Vicenza, italijansko mesto, ki mu je Andrea Palladio (1508–1580) pustil odločilen pečat pred skoraj pol tisočletja. Palladieva dela in ideje so imeli velik vpliv na evropsko arhitekturo od 17. stoletja do danes, pa tudi na arhitekturo v Severni Ameriki. Zato njegov opus in dela, ki so jih navdihnile njegove stavbe, imenujejo kar paladijevska arhitektura.