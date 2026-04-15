    Vietnam - dežela urejenih vrtičkov in plavajočih košar

    Vietnamsko podeželje je zakon - Potovanje po rekah in z motorji - Veliki pridelovalci hrane
    Čisto preprosta rajska pot ni iz kake hollywoodske scene, je čisto običajen del vietnamske poti v My Son, stari hindujski tempelj, ki so ga uničili Američani. Foto Boris Šuligoj
    Boris Šuligoj
    15. 4. 2026 | 05:00
    9:58
    A+A-

    Eden od nasvetov za obisk Vietnama: če se le da, pojdite ven iz velikih mest in če se da, stran od preobleganih turističnih krajev. Tudi budističnih templjev so nam pokazali preveč. Po tretjem ali četrtem postanejo dolgočasni. Zelo hvaležno je vietnamsko podeželje, neokrnjena narava, mir in enostavno življenje. Tega je danes vse manj.

    Rajski vrt pred sobo za dva v turistično zelo cenjenem vietnamskem mestu, ki je na listi Unescove dediščine. Foto Boris Šuligoj
    Hoi An je morda prepoln turistov, seveda, saj že dolgo na listi Unescovih zakladov, kljub temu naju je sprostil. Morda zaradi prijazne, mirne in velike hotelske sobe, pred njo je majhen bazen samo za naju (ker je sosednja soba nezasedena), za bazenom je cvetje, ki ga nenehno nekdo zaliva, okopava, striže in odstranjuje plevel. Za rožnim bregom je reka, po njej drsijo številne barke z drugega sveta. Ene prevažajo zlahka prepoznavne turiste (ker so prav vsi v oranžnih rešilnih jopičih), druge ribiče. Kraj slovi po dobri hrani. 

    Ribič je metal mrežo, vendar povlekel malo rib iz jezera. Foto Boris Šuligoj
    V okolici je na tisoče vrtov, njiv in riževa polja za vedno. S kolesi se odpravimo do nekaj kilometrov oddaljene vasice ob vodi z  malce čudnim in smešnimi plavajočimi košarami vseh barv. Namesto na čolne nas posadijo v plavajoče košare in med palmami, ki rastejo iz vode, domačini spretno odveslajo na jezerce lovit ribe (bolj za turiste kot zares). V tem rajskem okolju bi človek »zdržal« tudi kak dan več.

    Vožnja s čolni po vodah okoli Hoi Ana je doživetje. Foto Boris Šuligoj
    Kolesarski izleti ali vožnja z barko po reki je v vsakem vremenu doživetje. S kolesi se odpeljemo še nekaj kilometrov ven iz Hoi Ana in obiščemo domorodce na podeželju, ki neverjetno pridno (po šolsko) skrbijo za svoje bogate zelenjavne vrtičke. Odvisni so od reke, ki jih sicer vsakih nekaj let poplavi. Zato gradijo hiše tako, da živijo pretežno v prvem nadstropju, v pritličju spravljajo orodje in stvari, ki brez škode preživijo povodenj. Tudi v Vietnamu so poplave vse pogostejše. Imajo pa njihove poplave tudi dobro plat, saj jim voda ob vsaki poplavi prinaša in odlaga nadvse rodovitno in čudovito rahlo prst. Pridelek najbolje obrodi v letih po poplavi. Tedaj skoraj ni treba gnojiti njiv, nam pove starejša, a zelo delavna gospa, za katero se izkaže, da je pravzaprav najinih let.

    V okolici Hoi Ana so vrtičkarji srečni, ker obdelujejo zelo lahko zemljico. Gnojijo pa jo z algami - travo iz morja in reke. Foto Boris Šuligoj
    Takoj naju zaposli, v roke potisne motiko in dve zalivalki na lesenem drogu, da malce okopljeva in zalijeva zelenjavo. Nič plevela ni ob vrtninah in vse raste v ravnih vrstah. Posebej ponosno pokažejo, kako rastejo oreščki. Vietnam je največji izvoznik indijskih oreščkov na svetu.

    Most na 17. vzporedniku je spomenik bratomorni vojni

    Pri potovanju z juga na sever smo se seveda ustavili na  mostu Hieng Luong. Ta prečka reko Ben Hai, ki je tekla po zloglasnem 17. vzporedniku in je predstavljala razmejitev med severnim (komunističnim) in južnim (protikomunističnim Vietnamom). Most je spomenik bratomorni vojni, ki so jo podpihovali tuji zavojevalci. Ob tem vzporedniku je potekala demilitarizirana cona.  Južnjaki so most barvali v rumeno, severnjaki na koncu v modro. Niso tekmovali samo z barvami. Na severu so postavili 38 metrov visok drog za veliko zastavo (danes je tam le še 28-metrski drog). Na vsaki strani so namestili velike zvočnike in na obeh skušali preglasiti predvajana propagandna sporočila. Vojna je končala leta 1975, most je še vedno pobarvan v dve barvi, malce v spomin, malce pa je še zmeraj iskric med severom in jugom. Vietnam je zdaj ena država in zamere so ostale v zgodovini. Most ravno obnavljajo, zato smo malce plezali čezenj.

    Most čez reko Ben Hai na 17. vzporedniku, kjer je bilka uradna meja med severnim injužnim Vietnamom. Danes je to spomenik. Foto Boris Šuligoj
    Posebno doživetje je tudi vožnja z motorji po vietnamskem podeželju. Čeprav nisem ljubitelj motorjev, pa je pogled na svet z motorja z druge perspektive. Motor ustavi, kjer si srce poželi, tudi tam, kjer avto ne more. Je pa vožnja manj udobna. Po podeželju še gre, ampak v mestih si je ne bi privoščil. Po treh dneh podeželja se nekaj pred polnočjo odpraviva na vlak, kjer naju čaka spalni vagon z zasebno kabino. Napoved je bila, da bova spala v razkošni kabini, zato so bila pričakovanja velika. Še posebej, ker je vietnamske spalnike pohvalila tudi Francozinja Christine z Dunaja, ki sva jo srečala na kmečkem turizmu in dobro pozna Vietnam. Kabina ni izpolnila pričakovanj. Ropot, predvsem pa konkretno premetavanje po zelo razmajanih vietnamskih tirih pa je bil ena sama muka. Če se hočete malce mučiti, poskusite, vendar spali ne boste veliko. 

    Hrana za sladokusce

    Povsod v Vietnamu smo dobro jedli. Morda še najbolje v turističnem Hoi Anu, kjer so nama priporočili zelo nenavadno restavracijo. V njej pred gosti pripravljajo (perejo, režejo, sekljajo, kuhajo ...) svežo hrano - vse - od najrazličnejše zelenjave, mesa, rib, polžev, rakov, do sadja, riževih testenin in sladic ... Slovenci nimamo toliko domišljije, kot imajo Vietnamci različne hrane. Na prvem mestu so seveda različne juhe, najbolj znana je pho ban (izgovori se fo ban), ki je goveja ali piščančja juha s koščki mesa, zelo pestro zelenjavo, tudi začimbami, ingverjem in seveda riževimi rezanci. Največkrat ponujajo sveže ali ocvrte zvitke v riževem tankem testu, v njih pa je lahko vse, od mesa in rib, do gob, jajc, mete, bazilike, kalčkov, koriandra, kitajskega zelja, solate in še česa. Meni so bolj teknili cvrti zvitki, vsi pa so dobili pravi okus po namakanju v omakicah. Dobra je bila juha z gobicami, artičoki in začimbami, kozice (ki jih  intenzivno gojijo v vodnih zajetjih ob riževih poljih) in svinjsko meso na limonski travi, pa tudi riba baramundi na bananinem listu. Teh rib v našem morju (še) ni, so značilne za Indijski ocean, po okusu (tudi videzu) malce spominjajo na naše brancine.

    Na riževih poljih je vedno dovolj pridnih rok, ki odstranjujejo plevel. Foto Boris Šuligoj
    Niti dvakrat zapored nismo jedli povsem istih jedi, čeprav so bile po imenih ali videzu morda podobne. Trudila sva se jesti s palčkami, čeprav so moji okoreli prsti trpeli, ampak Vietnamci nimajo nič proti, če med obedom kak grižljaj primete s prsti, ali posrkate vsebino kar s krožnika ali iz posode, ki jo dvignete k ustom. Hrana je enostavna, vendar prefinjena, sveža, ampak eksotična niti ne pikantna in lahka. Največkrat nisem imel občutka prenajedenosti, čeprav so količine obilne. V povprečno dobrih restavracijah sva za dobro večerjo s pijačo (predvsem poceni in dobro pivo, vino je nekoliko dražje) plačala kakih 20 evrov za oba. Seveda je ob cesti mogoče okusno in veliko jesti tudi za pet ali šest evrov.

    20 evrov približno naju je za oba stala povprečna večerja v dobrih restavracijah. Vsak kozarec dobrega vina pa doda tri ali štiri evre.

    Mojstrska kava in spoštovanje žensk

    So pa Vietnamci mojstri za kavo. Malokdo ve, da je Vietnam drugi največji proizvajalec kave na svetu (za Brazilijo in pred Indonezijo). Pridelajo je toliko, da bi jo lahko vsakemu Slovencu prodali eno tono. Morda je bila to celo najboljša kava, kar sem jo okusil po svetu doslej. Meljejo jo malce bolj grobo, v njej je precej robuste, predvsem pa jo pripravljajo v posebnem aluminijastem filtru (phin), v katerega stresejo nekaj žličk kave, jo za nekaj sekund najprej namočijo in zatem zlijejo vrelo vodo v filter, da počasi (dobrih pet minut) curlja v spodnjo posodo. V kavo pa najpogosteje namesto sladkorja prilijejo nekaj kondenziranega mleka. Zaradi izstopajočega okusa je kava verjetno najpogostejši spominek, ki ga ljudje prinesejo iz Vietnama.  Ampak njihova kava diši drugače, ko je narejena v Evropi. 

    Vietnamske ženske igrajo pomembno vlogo v vietnamski družbi. Zelo očitno je, da imajo enake pravice kot moški in da se dobro zavedajo svoje vloge in položaja. Foto Boris Šuligoj
    Navkljub očitkom o nizki stopnji človekovih pravic se zdi,  da so Vietnamci zadovoljni s svojim življenjem. Verjetno zato, ker so skromni, zadovoljni z malim in ker radi delajo. Mlada dekleta pa se popoldan in ob praznikih rada lepo oblečejo, včasih v svoje tradicionalne noše ali pa v zelo elegantne obleke in se na dolgo in počez fotografirajo v znanih parkih, pred  številnimi templji, ob spomenikih, znamenitostih.

    Ženske uživajo povsem enake pravice kot moški. Veliko dajo na 8.marec, dan žena, zato se že kak dan prej odpravijo lepo opravljene v mesta, na sprostitev ali v lov na prazničen spominek in fotografijo, seveda.

    In zakaj toliko fotografij? Zato, ker vse bolj živijo za družbena omrežja. Svoje fotografije objavljajo in tako komunicirajo s svojim navideznim svetom in navideznimi prijatelji. Ženske med drugim veliko dajo na dan žena in tudi sicer sem večkrat dobil občutek, da so glava družine. Že dan ali dva pred praznikom so dekleta v skupinah pohajale po parkih in se nastavljale objektivom. Na praznični 8. marec so morale na družbenih omrežjih povedati, da so praznovale, se družile, veselile in zabavale. Slovenke so osmomarčevske vajenke proti Vietnamkam, sem sklenil.

    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    POSLOVANJE

    Če tukaj škripa, se to hitro pozna

    Skladišče je ključno za učinkovito poslovanje. Preverite, zakaj izbira regalnega sistema in zanesljivega partnerja vpliva na varnost, stroške in rast podjetja.
    Promo Delo 10. 4. 2026 | 11:52
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    STRABAG postavlja standarde trajnostne gradbene tehnologije

    STRABAG je na slovenskem trgu več kot tri desetletja. V tem času je izpeljal gradbene projekte, ki so zaznamovali podobo naših mest in širši kulturni prostor.
    Promo Delo 10. 4. 2026 | 11:47
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Intervju z Larsom Sudmannom

    BS TALKS – Zakaj dobre strategije propadejo in kako jih rešiti

    Večina strategij umre v PowerPointu. Lars Sudmann trdi, da razlog ni v idejah, temveč v izvedbi. Strategija je vzorec odločitev: kar delamo – ne, kar napišemo.
    13. 4. 2026 | 09:51
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Bolečina nad peto, ki ne mine? Pogost vzrok je vnetje Ahilove tetive

    Bolečina v predelu nad peto je lahko eden prvih znakov vnetja Ahilove tetive. Kaj narediti, da preprečimo zaplete in ohranimo mobilnost?
    Promo Delo 14. 4. 2026 | 08:24
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    NAMIG

    Doživite Hrvaško drugače in brez gneče

    Hrvaška je dežela, kjer zaživijo vsi tvoji čuti, kjer vsak pogled odpira nove zgodbe.
    Promo Delo 13. 4. 2026 | 12:51
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    Električni avto? Zdaj je pravi čas!

    Subvencija tudi brez gotovinskega plačila, ugoden obrok namesto enkratnega stroška in možnost, da si tudi premislite – vse to je financiranje ID. Flex.
    Promo Delo 13. 4. 2026 | 11:32
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    90 % Slovencev dostopa do interneta s telefonom

    Družine danes od interneta in televizije pričakujejo več: širok nabor vsebin, starševski nadzor, zanesljivo optiko in stabilno povezavo za ves dom.
    Promo Delo 14. 4. 2026 | 13:21
    Preberite več

