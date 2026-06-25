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    Potovanja

    Vijoličasto poletje na planoti Valensole

    Sivka je v polnem razcvetu v Provansi v začetku julija. Francija je bila dolga leta največja svetovna pridelovalka sivke.
    Sivka je umeščena med žitna polja in oljčnike. FOTO: Saša Senica
    Galerija
    Sivka je umeščena med žitna polja in oljčnike. FOTO: Saša Senica
    Saša Senica
    25. 6. 2026 | 06:00
    6:15
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    Ob poteh čez planoto Valensole v Provansi se rišejo zaplate v odtenkih od vijoličaste do skoraj tem­no sive, ki kličejo k postanku in uživanju v prijetnih vonjih ter nežnem šumenju neštetih marljivih čebel in drugih opraševalcev. Vrhunec cvetenja različnih vrst sivke je od konca junija do sredine avgusta, žetev se lahko začne sredi julija.

    Sivko gojijo za parfumerijo, kozmetiko in aromaterapijo, lično urejene vrste grmičkov pa so mag­net za vse, ki bi radi imeli kar se da romantično sliko na družbenih omrežjih. Turistični vodniki navajajo, da lahko najlepše prizore ujamemo v začetku julija.

    Poti sivke

    V začetku junija, ko smo se peljali čez to francosko sredozemsko pokrajino, kjer se razprostirajo tudi žitna polja ter nasadi oljk in mand­ljevcev, so bila nekatera polja že lepo razcvetela, na drugih pa je bila znamenita lavanda še v »popkih«. Čas cvetenja je odvisen od vrste, za vse pa velja, da imajo rade sonce in ne marajo preveč vode. Planota Valensole na nadmorski višini od 500 do 600 metrov ponuja idealne razmere za gojenje te rastline: tla, bogata z apnencem, in sredozemsko podnebje, za katero so značilna vroča, suha poletja in mile zime.

    V začetku julija so polja menda najlepša. FOTO: Saša Senica
    V začetku julija so polja menda najlepša. FOTO: Saša Senica

    Valensole, ena največjih planot v Franciji, leži v regionalnem naravnem parku Verdon med rekama Durance in Asse. Po njej potekajo številne poti sivke (Routes de la Lavande), med najbolj priljub­ljenimi pa je krožna La Trinité, ki obiskovalce vodi med sivko, mand­ljevci in oljkami do kapelice Svete trojice.

    Glavni vrsti sivke, ki ju je mogoče občudovati v Provansi, sta prava ali fina sivka (Lavandula angustifolia ali Lavandula officinalis) in lavandin (Lavandula x intermedia ali Lavandula hybrida). Divja prava sivka raste med sredozemskim rastjem med 600 in 1400 met­ri nadmorske višine – grmiči, ki uspevajo tako visoko, menda dajejo najbolj kakovostno olje. To je bogato z rožnim alkoholom linalolom in estri – vsebuje od 25 do 47 odstotkov linalil acetata (delež je odvisen od vrste in od leta – predvsem od tega, kako ugodne so bile rastne razmere), kar mu daje značilni vonj in pomirjajoče lastnosti. Za litra eteričnega olja je potrebnih od 130 do 200 kilogramov svežih cvetov. Geografsko območje zaščitene označbe porekla eteričnega olja sivke Haute-Provence zajema štiri departmaje: Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Drôme in Vaucluse.

    Ob nasadih sivke se razprostirajo žitna polja, nasadi oljk in mandljevcev. FOTO: Saša Senica
    Ob nasadih sivke se razprostirajo žitna polja, nasadi oljk in mandljevcev. FOTO: Saša Senica

    Lavandin je križanec med pravo ozkolistno in širokolistno sivko (Lavandula latifolia) – precej je razširjen na Hrvaškem, kjer ga imenujejo budrovka. Cveti malo pozneje, a iz njega pridobijo precej več eteričnega olja. Tako kot olje prave sivke vsebuje linalol in linalil acetat, v manjših količinah pa še kafro (od šest do 12 odstotkov) in 1,8-cineol (od tri do sedem odstotkov). Cineol je naravna organska spojina, njegovi najbolj znani viri so evkaliptus, rožmarin in lovor. V nasprotju s pravo sivko lavandin ni primeren za uživanje. Ima močnejši vonj, ki predrami, deluje tudi kot naravni repelent in antiseptik.

    Kolesarske poti

    Za kolesarje so zasnovali poti, ki so jih poimenovali Lavender Trails in vodijo po notranjosti Provanse, od Montélimarja do Manosqua. V mreži poti, ki jih je skupaj za več kot 4000 kilometrov, kolesarji raziskujejo eno najbolj ikoničnih francoskih pokrajin, lotijo pa se lahko tudi dveh legendarnih izzivov: vzpona na Mont Ventoux ali prečkanja gorovja Lure.

    Primat prevzema Bolgarija

    Vonj prave sivke je bolj nežen in sladkast, vonj lavandina pa prodoren in močnejši. Za liter eteričnega olja zadošča že 50 kilogramov cvetov, zato je bolj razširjeno in tudi cenejše. Trgovinice lokalnih proizvajalcev eteričnega olja, mil, kopeli, medu in drugih izdelkov iz sivke so posejane ob poljih. Nekaj previdnosti pri nakupu je kljub vsemu potrebne, saj v olje prave sivke mešajo lavandinovo in še kakšno drugo, česar pa ne navedejo na deklaraciji. Cena eteričnega olja sivke se razlikuje glede na vrsto rastline, način destilacije in izvor. Za 10 mililitrov eteričnega olja prave sivke je treba odšteti od pet do deset evrov, za ravno toliko lavandinovega med tri in šest.

    V mestecu Valensole z nekaj več kot 3000 prebivalci se radi pohvalijo, da imajo več kot 300 sončnih dni na leto. Eden najbolj prepoznavnih dogodkov je festival sivke, ki poteka julija. FOTO: promocijsko gradivo
    V mestecu Valensole z nekaj več kot 3000 prebivalci se radi pohvalijo, da imajo več kot 300 sončnih dni na leto. Eden najbolj prepoznavnih dogodkov je festival sivke, ki poteka julija. FOTO: promocijsko gradivo

    Francija je bila dolga leta največ­ja svetovna proizvajalka sivke, v zadnjem obdobju primat prevzema Bolgarija, močna konkurenca je tudi Kitajska. Panoga se po navedbah francoske kmetijske zbornice poleg vse večje konkurence in presežne proizvod­nje ter vse višjih proizvodnih stroš­kov spopada še z ekstremnimi vremenskimi razmerami – od pomanjkanja padavin do hudih neurij – in napadi škodljivcev. Lani so pridelali 15 odstotkov manj sivke in okoli 20 odstotkov manj lavandina.

    Med letoma 2010 in 2020 se je površina kmetij v Franciji, kjer so gojili sivko ali lavandin, povečevala, saj so se sprostile nekatere zakonske omejitve. Leta 2021 je površina, namenjena gojenju obeh vrst, znašala rekordnih 33.000 hektarov, pri čemer se je pridelava okrepila tudi zunaj tradicionalnih območij jugovzhodne Francije in segala vse do Pariške kotline.

    Slikovita polja sivke v Provansi so magnet za fotografe. FOTO: Saša Senica
    Slikovita polja sivke v Provansi so magnet za fotografe. FOTO: Saša Senica

    Nato so številke znova začele padati, saj je povpraševanje upad­lo. Leta 2023 so v Franciji po podatkih kmetijske zbornice sivko pridelovali na 8000 hektarih in lavandin na 22.000 hektarih, pridobili pa so 1550 ton eteričnega olja iz lavandina in 90 ton iz sivke. Leta 2025 je površina, zasajena z lavandinom, padla pod mejo 20.000 hektarov, sivka pa rastla na približno 7000 hektarih.

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