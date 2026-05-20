  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoPoslovne finance

    Delov poslovni center

    NepremičnineŠportMobilne tehnologijeGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    Video

    Tisk

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Potovanja

    Vrata Natalijine hiše v Štanjelu so spet odprta za vse

    Prenovljena hiša, kjer je nekoč živela Natalija Ščurk, zaokroža doživetje Ferrarijevega vrta. V njen dom želijo privabiti predvsem skupnost.
    Ob odprtju je Natalijina hiša prejela mednarodni okoljski certifikat zeleni ključ, standard odličnosti na področju okoljske odgovornosti in trajnostnega delovanja v turistični industriji. FOTO: ORA Krasa in Brkinov
    Galerija
    Ob odprtju je Natalijina hiša prejela mednarodni okoljski certifikat zeleni ključ, standard odličnosti na področju okoljske odgovornosti in trajnostnega delovanja v turistični industriji. FOTO: ORA Krasa in Brkinov
    Simona Bandur
    20. 5. 2026 | 10:00
    7:45
    A+A-

    Ime arhitekta in urbanista Maksa Fabianija je tako rekoč sinonim za Štanjel, od nedavnega pa priljubljena kraška vas z značilno veduto izpostavlja še eno ime, ime soproge enega od arhitektovih nečakov. Prejšnji teden so odprli Natalijino hišo, novo vstopno točko v Ferrarijev vrt, ki ni namenjen le obiskovalcem, ampak predvsem skupnosti. To je izražala tudi Natalija Ščurk, o kateri sicer malo vemo, a od tistega, kar je znano, je med drugim to, da so bila vrata njenega doma vedno odprta.

    Prenovljena Natalijina hiša s stalno razstavo Drevo, arhitekt in vrt je del Ferrarijeve vile in vrta, ki ga je v 20. stoletju zasnoval Maks Fabiani (1865–1962). V Kobdilju pri Štanjelu rojeni arhitekt se je po razpadu monarhije in po prvi svetovni vojni vrnil domov ter ustvaril skoraj samooskrbno posestvo z izjemnim vodovodnim sistemom, ki je temeljil na premišljenem zbiranju, shranjevanju in kroženju deževnice v sušnem kraškem okolju.

    Natalijina hiša je tudi nova vstopna točka v Ferrarijev vrt. FOTO: ORA Krasa in Brkinov
    Natalijina hiša je tudi nova vstopna točka v Ferrarijev vrt. FOTO: ORA Krasa in Brkinov

    »Najpomembneje je, da je sistem zastavljen tako, da se nič ne zavrže. Še posebej zanimiv je, ker je popolnoma samodejen, deluje zgolj na osnovi težnosti, brez elektrike,« ga je na kratko opisala arhitektka konservatorka Nataša Kolenc, ki že 25 let raziskuje in interpretira dediščino Maksa Fabianija. Del te dediščine, tudi vodnega sistema, je opisan v prenovljeni Natalijini hiši, ki so jo odprli pred kratkim.

    Kdo je Natalija?

    Za Natalijino hišo je raziskovalka izvedela že kmalu po tistem, ko je začela leta 2002 raziskovati Štanjel, ni pa se posebej spraševala, zakaj se tako imenuje. Ko so začeli snovati prenovo hiše in so jo v agenciji Nea Culpa pobarali, kdo je Natalija, se je poglobila v rodovnik družine in zasledila Natalijo Ščurk (1890–1969), ki je bila Slovenka (ime v rodovniku je sicer zapisano po nemško) in druga žena Giuseppeja Ferrarija - Pepija, enega od Fabianijevih nečakov.

    »Očitno je pustila takšen vtis, da se je njeno ime v povezavi s to hišo ohranilo do zdaj,« je dejala Nataša Kolenc. V njej je prebivala v 20. in 30. letih prejšnjega stoletja, slovela je po gostoljubnosti in družabnosti in se prebivalcem Štanjela tako priljubila, da se je starejši v zgodbah še danes spominjajo, je mogoče o njej prebrati v hiši, sicer delu kompleksa vile Ferrari.

    Prenova hiše s stalno razstavo Drevo, arhitekt in vrt je poklon Maksu Fabianiju. FOTO: ORA Krasa in Brkinov
    Prenova hiše s stalno razstavo Drevo, arhitekt in vrt je poklon Maksu Fabianiju. FOTO: ORA Krasa in Brkinov

    Za to družino je namreč Maks Fabiani zasnoval niz hiš, ki so jih družinski člani in družinski prijatelji uporabljali kot sekundarna bivališča oziroma vikende. Vsaka enota je imela zasebno zunanjo površino (del vrta oziroma teraso), hkrati pa povezavo z osrednjim, Ferrarijevim vrtom kot celoto. »Na eni strani je torej neka intima, družinska zasebnost, na drugi strani pa skupna raba teh osrednjih površin,« je opisala. S posestvijo so bili povezani tudi številni domačini. Ferrari je bil namreč eden glavnih zaposlovalcev Štanjelcev v obdobju med obema vojnama, po vojni, ko je bila posest nacionalizirana, so ga tudi uporabljali in v takšni ali drugačni obliki skrbeli zanj.

    Soustvarjanje od spodaj

    V hiši zaživijo izumi, sanje in vizije Maksa Fabianija. FOTO: ORA Krasa in Brkinov
    V hiši zaživijo izumi, sanje in vizije Maksa Fabianija. FOTO: ORA Krasa in Brkinov
    Načrti za prenovo Natalijine hiše so obstajali že več kot desetletje, priložnost, da izpeljejo projekt, pa se je ponudila, ko se je občina Komen prijavila na razpis ministrstva za kohezijo in regionalni razvoj in pridobila skoraj milijon evrov sredstev, je povedala Karmen Rodman, direktorica Območne razvojne agencije (ORA) Krasa in Brkinov. V hiši, kjer je tudi nova vstopna točka v Ferrarijev vrt, so želeli ustvariti predvsem prostor srečevanja lokalne skupnosti, ustvarjalcev in obiskovalcev, pri čemer so izhajali iz vrednot, ki naj bi jih poosebljala Natalija.

    Štanjel velja za eno najbolj priljubljenih točk na Krasu, samo v prvih štirih mesecih letos so našteli 5500 obiskovalcev, lani v tem času jih je bilo 3000. Porast direktorica pripisuje tudi še svežemu muzeju slovenskega jezika in knjige in novi razstavi. Grad Štanjel pridobiva identiteto kulturnega in umetniškega središča, je dodala, a ob tem vedno preži nevarnost, da se ustvari vtis, da je namenjen le obiskovalcem, zato želijo domačine spomniti, da je to tudi njihov prostor.

    »Na razvojni agenciji verjamemo, da prihodnost prostora temelji na skupnostnem upravljanju, na modelu, kjer objekt ni le infrastruktura, ampak je živ organizem, ki ga soustvarjajo društva, prebivalci, lokalni ustvarjalci, mladi, starejši, ki imajo zelo bogato izročilo ... Vsi tisti, ki v tem prostoru vidijo svoj dom, imajo možnost v skupnostnem upravljanju najti svoje mesto,« je dejala Karmen Rodman. Ta dodana vrednost Natalijine hiše danes morda še ni vidna, a bo v prihodnjih letih postala ključna in bo omogočila, da se razvoj ne bo dogajal od zgoraj, temveč bo rasel od spodaj navzgor, iz ljudi. »Interes že čutimo, zato verjamemo, da je ta vizija uresničljiva,« je še zagotovila.

    Vodni bar

    V hiši s sicer skromno kvadraturo (vsega skupaj okoli 120 kvadratnih metrov) sta tudi manjša kuhinja in skupnostni prostor, ki ga bo mogoče spremeniti v prireditvenega. »To je resda majhna hiška, a z veliko vsebine,« pravi direktorica ORA Krasa in Brkinov. V tem in prihodnjem letu pripravljajo približno 30 delavnic, povezanih z modelom skupnostnega upravljanja. Med prvimi dogodki bo teden čezmejnega geoparka, ki se začne 24. maja, prav tako bodo v hiši potekali nekateri od dogodkov v okviru poletnega festivala v občini Komen.

    Posebnost je modra soba z vodnim barom. FOTO: ORA Krasa in Brkinov
    Posebnost je modra soba z vodnim barom. FOTO: ORA Krasa in Brkinov

    Hišo izpostavljajo tudi kot enega prvih primerov dediščinskega velnesa pri nas. V prostoru, kjer je predstavljen Fabianijev vodni sistem, pravijo mu tudi vodni bar, se obiskovalec lahko ustavi in natoči kozarec vode, stopi na teraso z razgledom na dolino pod Štanjelom, vse skupaj pa ustvarja vzdušje počitka in miru.

    Dediščinski velnes je sicer eden novih trendov v smeri trajnostnega turizma, je dejala Karmen Rodman. »Vsi se zavedamo pomembnosti tišine. Včasih rečemo, da tišina govori, in to je v takem prostoru mogoče tudi doživeti, kar je redkost.« Hkrati je obisk v Natalijini hiši, kot dodajajo snovalci, opomnik, da je voda na Krasu od nekdaj, danes pa povsod po svetu, eden najdragocenejših virov.

    V hiši je svoj prostor dobilo kulturno-etnološko društvo Venček. FOTO: ORA Krasa in Brkinov
    V hiši je svoj prostor dobilo kulturno-etnološko društvo Venček. FOTO: ORA Krasa in Brkinov

    Svet skupnosti v Štanjelu nekoč in danes

    Natalijina hiša sicer zaokroža tudi doživetje Ferrarijevega vrta, saj v novi luči razkriva, kako je arhitekt združil parcele pod obzidjem in jih s krožnimi potmi povezal v skoraj samooskrben park s travniki, sadovnjakom, gozdom in znamenitim vrtom. »Hišo smo zasnovali kot potovanje v svet skupnosti v Štanjelu nekoč in danes. Že stoletje prebivalce in obiskovalce povezuje Ferrarijev vrt, poln izumov in idej arhitekta Maksa Fabianija, zato smo si želeli obiskovalce na poseben način potopiti v njegove načrte, skice in prodorne misli,« je poudarila Neja Petek, direktorica agencije za razvoj in komunikacije v kulturnem turizmu Nea Culpa, ki je ustvarila koncept hiše in izkušnje.

    Mnenja  |  Gostujoče pero
    Gostujoče pero

    Nesporno je, da je bil naročnik izraelske obveščevalne agencije Janez Janša

    Do 22. maja je rok za ustavno pritožbo, ki jo lahko vloži vsakdo, ki meni, da je bil zaradi tujega vpliva onemogočen demokratični volilni proces.
    19. 5. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Črna kronika
    Vredno branja

    Slovenska pevka, ki je umorila babico, snema pesmi in piše knjige

    Maja Tripar je za zapahi napisala knjigo Zvezda črne kronike. Sorodnikom žrtve jo je uspelo umakniti iz prodaje.
    Moni Černe 18. 5. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Državni svet nižjo plačno uvrstitev razume kot nespoštovanje institucije

    Državni svet: Marka Lotriča zmotila višina plače in da bo zvišanja deležen z novim sklicem.
    Barbara Hočevar 20. 5. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Bosna in Hercegovina

    Most na mejnem prehodu Gradiška razpadel, promet zaustavljen

    Razpad dela mostu čez Savo na mejnem prehodu Gradiška je ustavil mednarodni promet v tem delu BiH, logična rešitev je na dlani.
    Novica Mihajlović 19. 5. 2026 | 11:45
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    SPA TURIZEM

    Nova definicija poletnega luksuza pri sosedih

    Na vsakih družinskih počitnicah obstaja trenutek, ko mora nekdo popustiti.
    1. 5. 2026 | 10:19
    Preberite več
    Promo
    Kultura  |  Glasba
    Vredno branja

    Trije veliki orkestri, tri glasbene tradicije, en festival

    V drugi polovici avgusta in začetku septembra bo Ljubljana znova prizorišče vrhunskih orkestrskih gostovanj.
    Promo Delo 20. 5. 2026 | 09:27
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Bolečina v rami po petdesetem ni le del staranja

    Rama se z leti spreminja pri vsakem od nas. Bolečina, slabši spanec in izguba moči niso nekaj, kar bi morali preprosto sprejeti kot neizogiben del staranja.
    Promo Delo 20. 5. 2026 | 09:13
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    TVEGANJA

    Kdo bo plačal, če kupec nenadoma odpove?

    Strokovno upravljanje tveganj in terjatev v negotovih razmerah podjetjem pomaga ohranjati stabilnost in varnost poslovanja.
    20. 5. 2026 | 09:04
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Šport
    Poslovna konferenca

    V živo:      V živo: Ustvarjanje zmagovalcev prihodnosti

    Na poslovni konferenci z zanimivi gosti o športu kot poslovni, razvojni in družbeni priložnosti.
    Marjana Kristan Fazarinc 20. 5. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    Deset projektov, ki bodo preobrazili slovensko zdravstvo

    Na konferenci o zdravstvu prihodnosti so razpravljali o digitalni transformaciji v zdravstvu, o pomenu tega ter izkušnjah iz prakse.
    Milka Bizovičar 19. 5. 2026 | 20:39
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Šport
    Konferenca šport

    Starši ostanejo starši in prva podpora športniku

    Starši vrhunskih športnikov o vzgoji vrhunskih športnikov.
    Milka Bizovičar 19. 5. 2026 | 13:44
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Šport
    Poslovna konferenca

    Odličnost, spoštovanje in prijateljstvo so vrednote športa

    Franjo Bobinac: V športu brez vrednot ne gre. Odličnost v športu ni samo zmaga, ampak odličnost, ki jo je treba ponavljati iz tekme v tekmo.
    Marjana Kristan Fazarinc 19. 5. 2026 | 13:33
    Preberite več

    Več iz teme

    Maks FabianiŠtanjelprenovaturizem

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Svet so ljudje

    Požar v evrovizijski kuhinji

    Ker je moldavska strokovna žirija romunski izvajalki namenila zgolj tri glasove, so se zamajali temelji prijateljstva med državama.
    20. 5. 2026 | 12:30
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Litva

    Sirene v prestolnici Litve, v zaklonišče tudi predsednik in premierka

    Za kratek čas so zaprli tudi letališče v prestolnici in ustavili železniški promet.
    20. 5. 2026 | 12:26
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Slavje Arsenala

    V ekstazi želel podariti uro za 24.000 evrov, nogometaš darila ni sprejel

    V severnem Londonu je bilo včeraj zvečer in danes zjutraj kar nekaj nenavadnih prizorov, navijači z vseh koncev so si dali duška.
    20. 5. 2026 | 12:25
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Vredno branja

    Fotografije dneva (20. 5.)

    V uredništvu Dela smo za vas pripravili najbolj zanimive in povedne fotografije iz sveta v zadnjih 24 urah.
    Dejan Mijović 20. 5. 2026 | 12:16
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Tragična potapljaška nesreča na Maldivih

    Slovenski jamski potapljač: V dveh minutah se lahko izgubiš v popolni temi

    Po najhujši potapljaški nesreči v zgodovini otoške države oblasti preiskujejo, zakaj se skupina izkušenih raziskovalcev ni vrnila iz globokomorske jame.
    20. 5. 2026 | 12:11
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Slavje Arsenala

    V ekstazi želel podariti uro za 24.000 evrov, nogometaš darila ni sprejel

    V severnem Londonu je bilo včeraj zvečer in danes zjutraj kar nekaj nenavadnih prizorov, navijači z vseh koncev so si dali duška.
    20. 5. 2026 | 12:25
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Vredno branja

    Fotografije dneva (20. 5.)

    V uredništvu Dela smo za vas pripravili najbolj zanimive in povedne fotografije iz sveta v zadnjih 24 urah.
    Dejan Mijović 20. 5. 2026 | 12:16
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Tragična potapljaška nesreča na Maldivih

    Slovenski jamski potapljač: V dveh minutah se lahko izgubiš v popolni temi

    Po najhujši potapljaški nesreči v zgodovini otoške države oblasti preiskujejo, zakaj se skupina izkušenih raziskovalcev ni vrnila iz globokomorske jame.
    20. 5. 2026 | 12:11
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    So ledeni možje mit ali resnica?

    So ledeni možje mit ali realnost, ki vrtičkarjem vsako leto malo prekriža načrte? Preverite, zakaj jih vrtičkarji še vedno upoštevajo pri sajenju vrtnin v maju.
    Promo Delo 15. 5. 2026 | 15:12
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    ONLINE ŠTUDIJ

    Delo se ne konča več ob 16. uri: odgovor na realnost zaposlenih

    Fleksibilnost sama po sebi ni dovolj: zaposleni potrebujejo strukturo, mentorje in podporo do cilja.
    Promo Delo 1. 5. 2026 | 10:35
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    Ko diagnoza vodi do napačne odločitve

    Osteoporoza, parodontoza ali pomanjkanje čeljustne kosti ne pomenijo nujno, da zobni vsadki niso mogoči. Sodobna implantologija danes odpira širše možnosti.
    15. 5. 2026 | 09:43
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Destinacija, ki v enem dnevu ponuja mesto, morje in narodni park

    Šibensko-kninska županija že vrsto let ohranja stabilen položaj med najbolj raznolikimi turističnimi regijami na Jadranu.
    Promo Delo 14. 5. 2026 | 14:10
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Povešene veke niso le estetska tema

    Kako kot okulistka gledam na operacijo korekcije vek.
    Promo Delo 14. 5. 2026 | 09:09
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    NEVERJETNO

    Ko vidijo to preobrazbo, ostanejo brez besed (video)

    Trenutek, ko pacient prvič vidi svoj novi nasmeh, pogosto odloči o nadaljnjem zdravljenju.
    Promo Delo 15. 5. 2026 | 08:10
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    NA POMOČ

    Kaj storiti, ko obstanete sredi tuje avtoceste?

    Ko se nam na dopustu daleč od doma pokvari avto ali se pripeti prometna nezgoda, nam veliko preglavic povzroči organizacija pomoči in nadaljevanje poti.
    1. 5. 2026 | 10:04
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Vredno branja

    Enak vzorec, enake napake: podatki napovedujejo nove nesreče

    Prepoznaven zvok motorjev je že nekaj tednov stalnica na slovenskih cestah. Analiza voženj v aplikaciji DRAJV razkriva zanimivo sliko motoristične vožnje.
    12. 5. 2026 | 15:00
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Pasme, ki izginjajo skupaj s slovensko krajino (video)

    Slovenija prek državnega programa varuje domače pasme živali, ki ohranjajo krajino, biotsko pestrost in genetski potencial za prihodnost.
    19. 5. 2026 | 09:23
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Vaši podatki morda niso več samo vaši. Večina tega sploh ne ve

    Lokacija podatkov ni dovolj. Pomembno je tudi, kje jih obdelujejo, kdo do njih dostopa in kako jih varuje celovita digitalna suverenost.
    Promo Delo 18. 5. 2026 | 12:11
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Bolečina v kolku, ki ne mine? Lahko je kriva hrbtenica!

    Bolečine v kolku lahko kažejo na resno težavo. Zakaj jih ne smemo ignorirati in kdaj je čas za obisk fizioterapevta?
    Promo Delo 19. 5. 2026 | 08:54
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Spomladanski oddih ob morju

    Če razmišljate o morju, je zdaj pravi čas za odločitev. Najboljše lokacije in termini se rezervirajo prvi, čakanje pa najpogosteje pomeni kompromis.
    Promo Delo 14. 5. 2026 | 09:43
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    To je nova nafta. Ali ima Evropa dovolj svojih črpalk?

    V podkastu Tehnološki velikani sta razpravljala Peter Kos in David Bevc.
    Gregor Knafelc 7. 5. 2026 | 10:54
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    SOF 2026: največji marketinški dogodek v Sloveniji

    SOF je v svoji 35. izdaji v Portorožu znova potrdil, da ne gre zgolj za pregled najboljših del preteklega leta, temveč za osrednji nacionalni forum.
    Promo Delo 19. 5. 2026 | 14:13
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Kulinarika
    Vredno branja

    So vam zadišale jagode? To je kombinacija, ki jo boste oboževali.

    Pomlad prinaša sveže ideje za sladkanje, med njimi hrustljav vafelj z nežno jagodno kremo. Je lahko sploh še boljše?
    18. 5. 2026 | 08:28
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoPoslovne finance

    Delov poslovni center

    NepremičnineŠportMobilne tehnologijeGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo