Vrata Natalijine hiše v Štanjelu so spet odprta za vse

Ime arhitekta in urbanista Maksa Fabianija je tako rekoč sinonim za Štanjel, od nedavnega pa priljubljena kraška vas z značilno veduto izpostavlja še eno ime, ime soproge enega od arhitektovih nečakov. Prejšnji teden so odprli Natalijino hišo, novo vstopno točko v Ferrarijev vrt, ki ni namenjen le obiskovalcem, ampak predvsem skupnosti. To je izražala tudi Natalija Ščurk, o kateri sicer malo vemo, a od tistega, kar je znano, je med drugim to, da so bila vrata njenega doma vedno odprta.

Prenovljena Natalijina hiša s stalno razstavo Drevo, arhitekt in vrt je del Ferrarijeve vile in vrta, ki ga je v 20. stoletju zasnoval Maks Fabiani (1865–1962). V Kobdilju pri Štanjelu rojeni arhitekt se je po razpadu monarhije in po prvi svetovni vojni vrnil domov ter ustvaril skoraj samooskrbno posestvo z izjemnim vodovodnim sistemom, ki je temeljil na premišljenem zbiranju, shranjevanju in kroženju deževnice v sušnem kraškem okolju.

Natalijina hiša je tudi nova vstopna točka v Ferrarijev vrt. FOTO: ORA Krasa in Brkinov

»Najpomembneje je, da je sistem zastavljen tako, da se nič ne zavrže. Še posebej zanimiv je, ker je popolnoma samodejen, deluje zgolj na osnovi težnosti, brez elektrike,« ga je na kratko opisala arhitektka konservatorka Nataša Kolenc, ki že 25 let raziskuje in interpretira dediščino Maksa Fabianija. Del te dediščine, tudi vodnega sistema, je opisan v prenovljeni Natalijini hiši, ki so jo odprli pred kratkim.

Kdo je Natalija?

Za Natalijino hišo je raziskovalka izvedela že kmalu po tistem, ko je začela leta 2002 raziskovati Štanjel, ni pa se posebej spraševala, zakaj se tako imenuje. Ko so začeli snovati prenovo hiše in so jo v agenciji Nea Culpa pobarali, kdo je Natalija, se je poglobila v rodovnik družine in zasledila Natalijo Ščurk (1890–1969), ki je bila Slovenka (ime v rodovniku je sicer zapisano po nemško) in druga žena Giuseppeja Ferrarija - Pepija, enega od Fabianijevih nečakov.

»Očitno je pustila takšen vtis, da se je njeno ime v povezavi s to hišo ohranilo do zdaj,« je dejala Nataša Kolenc. V njej je prebivala v 20. in 30. letih prejšnjega stoletja, slovela je po gostoljubnosti in družabnosti in se prebivalcem Štanjela tako priljubila, da se je starejši v zgodbah še danes spominjajo, je mogoče o njej prebrati v hiši, sicer delu kompleksa vile Ferrari.

Prenova hiše s stalno razstavo Drevo, arhitekt in vrt je poklon Maksu Fabianiju. FOTO: ORA Krasa in Brkinov

Za to družino je namreč Maks Fabiani zasnoval niz hiš, ki so jih družinski člani in družinski prijatelji uporabljali kot sekundarna bivališča oziroma vikende. Vsaka enota je imela zasebno zunanjo površino (del vrta oziroma teraso), hkrati pa povezavo z osrednjim, Ferrarijevim vrtom kot celoto. »Na eni strani je torej neka intima, družinska zasebnost, na drugi strani pa skupna raba teh osrednjih površin,« je opisala. S posestvijo so bili povezani tudi številni domačini. Ferrari je bil namreč eden glavnih zaposlovalcev Štanjelcev v obdobju med obema vojnama, po vojni, ko je bila posest nacionalizirana, so ga tudi uporabljali in v takšni ali drugačni obliki skrbeli zanj.

Soustvarjanje od spodaj

V hiši zaživijo izumi, sanje in vizije Maksa Fabianija. FOTO: ORA Krasa in Brkinov

Načrti za prenovo Natalijine hiše so obstajali že več kot desetletje, priložnost, da izpeljejo projekt, pa se je ponudila, ko se je občina Komen prijavila na razpis ministrstva za kohezijo in regionalni razvoj in pridobila skoraj milijon evrov sredstev, je povedala, direktorica Območne razvojne agencije (ORA) Krasa in Brkinov. V hiši, kjer je tudi nova vstopna točka v Ferrarijev vrt, so želeli ustvariti predvsem prostor srečevanja lokalne skupnosti, ustvarjalcev in obiskovalcev, pri čemer so izhajali iz vrednot, ki naj bi jih poosebljala Natalija.

Štanjel velja za eno najbolj priljubljenih točk na Krasu, samo v prvih štirih mesecih letos so našteli 5500 obiskovalcev, lani v tem času jih je bilo 3000. Porast direktorica pripisuje tudi še svežemu muzeju slovenskega jezika in knjige in novi razstavi. Grad Štanjel pridobiva identiteto kulturnega in umetniškega središča, je dodala, a ob tem vedno preži nevarnost, da se ustvari vtis, da je namenjen le obiskovalcem, zato želijo domačine spomniti, da je to tudi njihov prostor.

»Na razvojni agenciji verjamemo, da prihodnost prostora temelji na skupnostnem upravljanju, na modelu, kjer objekt ni le infrastruktura, ampak je živ organizem, ki ga soustvarjajo društva, prebivalci, lokalni ustvarjalci, mladi, starejši, ki imajo zelo bogato izročilo ... Vsi tisti, ki v tem prostoru vidijo svoj dom, imajo možnost v skupnostnem upravljanju najti svoje mesto,« je dejala Karmen Rodman. Ta dodana vrednost Natalijine hiše danes morda še ni vidna, a bo v prihodnjih letih postala ključna in bo omogočila, da se razvoj ne bo dogajal od zgoraj, temveč bo rasel od spodaj navzgor, iz ljudi. »Interes že čutimo, zato verjamemo, da je ta vizija uresničljiva,« je še zagotovila.

Vodni bar

V hiši s sicer skromno kvadraturo (vsega skupaj okoli 120 kvadratnih metrov) sta tudi manjša kuhinja in skupnostni prostor, ki ga bo mogoče spremeniti v prireditvenega. »To je resda majhna hiška, a z veliko vsebine,« pravi direktorica ORA Krasa in Brkinov. V tem in prihodnjem letu pripravljajo približno 30 delavnic, povezanih z modelom skupnostnega upravljanja. Med prvimi dogodki bo teden čezmejnega geoparka, ki se začne 24. maja, prav tako bodo v hiši potekali nekateri od dogodkov v okviru poletnega festivala v občini Komen.

Posebnost je modra soba z vodnim barom. FOTO: ORA Krasa in Brkinov

Hišo izpostavljajo tudi kot enega prvih primerov dediščinskega velnesa pri nas. V prostoru, kjer je predstavljen Fabianijev vodni sistem, pravijo mu tudi vodni bar, se obiskovalec lahko ustavi in natoči kozarec vode, stopi na teraso z razgledom na dolino pod Štanjelom, vse skupaj pa ustvarja vzdušje počitka in miru.

Dediščinski velnes je sicer eden novih trendov v smeri trajnostnega turizma, je dejala Karmen Rodman. »Vsi se zavedamo pomembnosti tišine. Včasih rečemo, da tišina govori, in to je v takem prostoru mogoče tudi doživeti, kar je redkost.« Hkrati je obisk v Natalijini hiši, kot dodajajo snovalci, opomnik, da je voda na Krasu od nekdaj, danes pa povsod po svetu, eden najdragocenejših virov.

V hiši je svoj prostor dobilo kulturno-etnološko društvo Venček. FOTO: ORA Krasa in Brkinov