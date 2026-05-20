Vrata Natalijine hiše v Štanjelu so spet odprta za vse

Postanite naročnik | že od 14,99 €
Ime arhitekta in urbanista Maksa Fabianija je tako rekoč sinonim za Štanjel, od nedavnega pa priljubljena kraška vas z značilno veduto izpostavlja še eno ime, ime soproge enega od arhitektovih nečakov. Prejšnji teden so odprli Natalijino hišo, novo vstopno točko v Ferrarijev vrt, ki ni namenjen le obiskovalcem, ampak predvsem skupnosti. To je izražala tudi Natalija Ščurk, o kateri sicer malo vemo, a od tistega, kar je znano, je med drugim to, da so bila vrata njenega doma vedno odprta.
Prenovljena Natalijina hiša s stalno razstavo Drevo, arhitekt in vrt je del Ferrarijeve vile in vrta, ki ga je v 20. stoletju zasnoval Maks Fabiani (1865–1962). V Kobdilju pri Štanjelu rojeni arhitekt se je po razpadu monarhije in po prvi svetovni vojni vrnil domov ter ustvaril skoraj samooskrbno posestvo z izjemnim vodovodnim sistemom, ki je temeljil na premišljenem zbiranju, shranjevanju in kroženju deževnice v sušnem kraškem okolju.
»Najpomembneje je, da je sistem zastavljen tako, da se nič ne zavrže. Še posebej zanimiv je, ker je popolnoma samodejen, deluje zgolj na osnovi težnosti, brez elektrike,« ga je na kratko opisala arhitektka konservatorka Nataša Kolenc, ki že 25 let raziskuje in interpretira dediščino Maksa Fabianija. Del te dediščine, tudi vodnega sistema, je opisan v prenovljeni Natalijini hiši, ki so jo odprli pred kratkim.
Za Natalijino hišo je raziskovalka izvedela že kmalu po tistem, ko je začela leta 2002 raziskovati Štanjel, ni pa se posebej spraševala, zakaj se tako imenuje. Ko so začeli snovati prenovo hiše in so jo v agenciji Nea Culpa pobarali, kdo je Natalija, se je poglobila v rodovnik družine in zasledila Natalijo Ščurk (1890–1969), ki je bila Slovenka (ime v rodovniku je sicer zapisano po nemško) in druga žena Giuseppeja Ferrarija - Pepija, enega od Fabianijevih nečakov.
»Očitno je pustila takšen vtis, da se je njeno ime v povezavi s to hišo ohranilo do zdaj,« je dejala Nataša Kolenc. V njej je prebivala v 20. in 30. letih prejšnjega stoletja, slovela je po gostoljubnosti in družabnosti in se prebivalcem Štanjela tako priljubila, da se je starejši v zgodbah še danes spominjajo, je mogoče o njej prebrati v hiši, sicer delu kompleksa vile Ferrari.
Za to družino je namreč Maks Fabiani zasnoval niz hiš, ki so jih družinski člani in družinski prijatelji uporabljali kot sekundarna bivališča oziroma vikende. Vsaka enota je imela zasebno zunanjo površino (del vrta oziroma teraso), hkrati pa povezavo z osrednjim, Ferrarijevim vrtom kot celoto. »Na eni strani je torej neka intima, družinska zasebnost, na drugi strani pa skupna raba teh osrednjih površin,« je opisala. S posestvijo so bili povezani tudi številni domačini. Ferrari je bil namreč eden glavnih zaposlovalcev Štanjelcev v obdobju med obema vojnama, po vojni, ko je bila posest nacionalizirana, so ga tudi uporabljali in v takšni ali drugačni obliki skrbeli zanj.
Štanjel velja za eno najbolj priljubljenih točk na Krasu, samo v prvih štirih mesecih letos so našteli 5500 obiskovalcev, lani v tem času jih je bilo 3000. Porast direktorica pripisuje tudi še svežemu muzeju slovenskega jezika in knjige in novi razstavi. Grad Štanjel pridobiva identiteto kulturnega in umetniškega središča, je dodala, a ob tem vedno preži nevarnost, da se ustvari vtis, da je namenjen le obiskovalcem, zato želijo domačine spomniti, da je to tudi njihov prostor.
»Na razvojni agenciji verjamemo, da prihodnost prostora temelji na skupnostnem upravljanju, na modelu, kjer objekt ni le infrastruktura, ampak je živ organizem, ki ga soustvarjajo društva, prebivalci, lokalni ustvarjalci, mladi, starejši, ki imajo zelo bogato izročilo ... Vsi tisti, ki v tem prostoru vidijo svoj dom, imajo možnost v skupnostnem upravljanju najti svoje mesto,« je dejala Karmen Rodman. Ta dodana vrednost Natalijine hiše danes morda še ni vidna, a bo v prihodnjih letih postala ključna in bo omogočila, da se razvoj ne bo dogajal od zgoraj, temveč bo rasel od spodaj navzgor, iz ljudi. »Interes že čutimo, zato verjamemo, da je ta vizija uresničljiva,« je še zagotovila.
V hiši s sicer skromno kvadraturo (vsega skupaj okoli 120 kvadratnih metrov) sta tudi manjša kuhinja in skupnostni prostor, ki ga bo mogoče spremeniti v prireditvenega. »To je resda majhna hiška, a z veliko vsebine,« pravi direktorica ORA Krasa in Brkinov. V tem in prihodnjem letu pripravljajo približno 30 delavnic, povezanih z modelom skupnostnega upravljanja. Med prvimi dogodki bo teden čezmejnega geoparka, ki se začne 24. maja, prav tako bodo v hiši potekali nekateri od dogodkov v okviru poletnega festivala v občini Komen.
Hišo izpostavljajo tudi kot enega prvih primerov dediščinskega velnesa pri nas. V prostoru, kjer je predstavljen Fabianijev vodni sistem, pravijo mu tudi vodni bar, se obiskovalec lahko ustavi in natoči kozarec vode, stopi na teraso z razgledom na dolino pod Štanjelom, vse skupaj pa ustvarja vzdušje počitka in miru.
Dediščinski velnes je sicer eden novih trendov v smeri trajnostnega turizma, je dejala Karmen Rodman. »Vsi se zavedamo pomembnosti tišine. Včasih rečemo, da tišina govori, in to je v takem prostoru mogoče tudi doživeti, kar je redkost.« Hkrati je obisk v Natalijini hiši, kot dodajajo snovalci, opomnik, da je voda na Krasu od nekdaj, danes pa povsod po svetu, eden najdragocenejših virov.
Natalijina hiša sicer zaokroža tudi doživetje Ferrarijevega vrta, saj v novi luči razkriva, kako je arhitekt združil parcele pod obzidjem in jih s krožnimi potmi povezal v skoraj samooskrben park s travniki, sadovnjakom, gozdom in znamenitim vrtom. »Hišo smo zasnovali kot potovanje v svet skupnosti v Štanjelu nekoč in danes. Že stoletje prebivalce in obiskovalce povezuje Ferrarijev vrt, poln izumov in idej arhitekta Maksa Fabianija, zato smo si želeli obiskovalce na poseben način potopiti v njegove načrte, skice in prodorne misli,« je poudarila Neja Petek, direktorica agencije za razvoj in komunikacije v kulturnem turizmu Nea Culpa, ki je ustvarila koncept hiše in izkušnje.
Komentarji