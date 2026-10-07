Vrbanove špice, okus Dolomitov pred pragom Triglava

Jesen je za mnoge pohodnike idealen čas za obisk gora. Dolina Kot je precej bolj samotna kot Vrata in Krma ter že poleti ponuja občutek jesenske samote.
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Vrbanove špice med sestopom, ko se je nebo vsaj malce odprlo. FOTO: Beti Burger
Ko se dnevi krajšajo, jutra prežema hlad, dnevi pa so še topli, se v gorah umirja poletna turistična gneča. Zato je jesen za marsikoga še lepša za obisk gora kot poletje. »Ta letni čas nosi s seboj dih samote, miru, poglobljeno misel. Ne hiti več naprej, živa narava se poslavlja in spreminja, zato človek takrat najmočneje doživlja življenje in se lahko intimno ozira vase, v naravni svet, v svoj obstoj,« je svoje misli za Delo strnil dr. Igor Škamperle, alpinist, sociolog, filozof in pisatelj.
Pred Lengarjevim rovtom. Morala sem ustaviti avto sredi ceste in ujeti prizor v objektiv telefona. FOTO: Beti BurgerNekaj jesenske samotnosti je mogoče že poleti najti v Kotu. Globoka ledeniška dolina je hladnejša, sonce v njej prej izgine za grebene, obiskovalcev pa je manj kot v Krmi ali Vratih, je ...
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