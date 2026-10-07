Vrbanove špice, okus Dolomitov pred pragom Triglava

Ko se dnevi krajšajo, jutra prežema hlad, dnevi pa so še topli, se v gorah umirja poletna turistična gneča. Zato je jesen za marsikoga še lepša za obisk gora kot poletje. »Ta letni čas nosi s seboj dih samote, miru, poglobljeno misel. Ne hiti več naprej, živa narava se poslavlja in spreminja, zato človek takrat najmočneje doživlja življenje in se lahko intimno ozira vase, v naravni svet, v svoj obstoj,« je svoje misli za Delo strnil dr. Igor Škamperle, alpinist, sociolog, filozof in pisatelj. Pred Lengarjevim rovtom. Morala sem ustaviti avto sredi ceste in ujeti prizor v objektiv telefona. FOTO: Beti BurgerNekaj jesenske samotnosti je mogoče že poleti najti v Kotu. Globoka ledeniška dolina je hladnejša, sonce v njej prej izgine za grebene, obiskovalcev pa je manj kot v Krmi ali Vratih, je ...