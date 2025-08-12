  • Delo d.o.o.
    Potovanja

    Za adrenalinske navdušence: najdaljši spust v Evropi je čisto blizu nas (FOTO)

    V Bad Kleinkirchheimu uživate na kar 15 kilometrov dolgi povezani progi, okolica ponuja tudi ogromno poti s čudovitimi panoramskimi razgledi.
    Najdaljši flow trail v Evropi mora biti nujno na vašem seznamu spustaških užitkov. FOTO: Uroš Gramc
    Najdaljši flow trail v Evropi mora biti nujno na vašem seznamu spustaških užitkov. FOTO: Uroš Gramc
    Mitja Felc
    12. 8. 2025 | 22:59
    4:26
    Bad Kleinkirchheim, znano in slikovito alpsko letovišče na avstrijskem Koroškem, se ponaša z najdaljšim Flow Trailom v Evropi – spektakularno 15‑kilometrsko traso, ki se vije od vrha gondole Kaiserburg‑bahn vse do doline, kar prinaša nepozabno kolesarsko izkušnjo. Če se spustite še nižje do jezera Feld am See, pa v šusu premagate kar tisoč višinskim metrov.

    Omenjeni Flow Trail je bil na našem radarju že kakšnih šest let, odkar so ga zgradili. Pred leti, ko smo bili praktično že na poti, nam jo je močno zagodlo vreme, na trailu je nastalo tudi precej škode, izziv je odpadel, pred dnevi pa smo ga le izvedli. Spust je res spektakularen, namenjen tako začetnikom kot izkušenejšim spustašem. Steza je skoraj v celoti zglajena z drobljenim gramozom, popestrijo pa jo ovinki, valovi, »dropi« in še marsikaj.

    Trasa sicer ves čas poteka povezano, a je hkrati razdeljena na štiri sekcije; v dveh je možnost preklopa na Nockbike Nature Trails (naravni singl, srednja do težka težavnost). Spust po flow trailu je brezplačen, plačati je treba le prevoz z gondolo, seveda pa lahko navkreber tudi sami poganjate bicikl. Ker vzpon nikjer ne popušča, počitka praktično ni, zato električna pomoč še kako prav pride. Spust pa ni le rekreativni – je pravo doživetje v stiku z naravo, panoramskimi razgledi, obvezen (že zaradi počitka) pa je postanek v kakšni od planinskih koč.

    Dan prej smo med raziskovanjem okolice Milštatskega jezera (Millstätter See) v kraju Obermillstatt pri tamkajšnji osnovni šoli v vasi, ki ne premore prav veliko duš, zavili na bike park, tam pa naleteli na takrat nam še povsem neznanega, a po videnem in po objavah sodeč resnega profesionalnega in adrenalinskega gorskega kolesarja Stefana Müllerja. Šestintridesetletni domačin in kolesarski infuencer, ki je pred časom kot prvi in edini s kolesom na hrbtu odkorakal na avstrijsko najvišjo goro Veliki Klek (Grossglocker, 3798 metrov) in se z nje tudi spustil, je skupaj z zanesenjaki ne le poskrbel, da ima tamkajšnja mladež (no, pa tudi starejši) na voljo odlične površine za kolesarske vragolije, ampak sta bike park v gozdu in nedaleč stran tudi ogromna zračna blazina za skoke bržkone tudi turistična magneta, ki ju velja vsekakor preizkusiti.

    Stefan Müller v domačem kraju že več let vodi majhno kolesarsko šolo za otroke in mladostnike – največ od tri do pet udeležencev na delavnico –, poudarek pa je na tehniki vožnje, trikih in zabavi. »Tudi na splošno sem navdušen nad izzivi, ki vključujejo koordinacijo. Seveda se ne bojim niti raznih skokov in obratov, ampak to mi ni v največje veselje. Precej pogosto grem s kolesom na hrbtu na kakšen hrib in se potem spuščam v dolino po vseh mogočih in nemogočih terenih. To me resnično privlači,« nam je med drugim zaupal, potem pa pristavil, da lahko napihne zračno blazino in tudi sami preizkusimo nekaj dodatnega adrenalina. »Deset minut in je napihnjena. Nikogar ne silim, nikakor ne, ampak zagotavljam, ko se boste spustili in skočili, s tem pa premagali strah, boste želeli to še večkrat ponoviti,« je zatrdil z nasmehom na ustih. In še kako prav je imel. Tolikokrat smo želeli skok še ponoviti, da se je Stefanu že mudilo na delavnice za otroke. Na splošno tudi pravi, da je deljenje znanja z mlajšo generacijo ena njegovih največjih strasti.

    Ni le navdušen adrenalinski kolesar in prenašalec znanja na mlajše, je tudi turistični promotor kraja, zlasti skozi objave na družbenih omrežjih. Dodal je še, da Slovenija s svojo bogato naravno in kulturno dediščino privablja obiskovalce z vsega sveta, prav tako je, kot je sam opazil, vse močnejša tudi na področju aktivnega turizma, ki je njemu blizu. Res pa je tudi, da so naši severni sosedje pri tem kar nekaj korakov pred nami.

    kolesarstvo gore rekreacija turizem Avstrija

