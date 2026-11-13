Za ljubitelje teka na smučeh tudi letos enotna vozovnica

Tudi v bližajoči se v zimski sezoni 2026/2027 bo za ljubitelje teka na smučeh na voljo enotna tekaška karta, ki omogoča uporabo urejenih tekaških prog v dvanajstih tekaških centrih po Sloveniji.

Projekt, ki ga pripravlja Združenje Slovenia Outdoor v sodelovanju s slovenskimi tekaškimi centri, sicer vstopa že v četrto sezono. V lanski je prodaja zrasla za skoraj 59 odstotkov, kar potrjuje čedalje večje zanimanje za povezano ponudbo. Projekt hkrati prispeva k promociji teka na smučeh ter podpori, urejanju in vzdrževanju tekaških prog po Sloveniji, so zapisali v sporočilu za javnost.

Enotna tekaška karta za sezono 2026/2027 je tudi letos na voljo po ugodnejši predprodajni ceni do 30. novembra. Za dosedanje uporabnike, ki svojo kartico obdržijo tudi v novi sezoni, znaša cena v predprodaji 149 evrov, od 1. decembra dalje pa 159 evrov. Novi uporabniki bodo za komplet kartice in rokavčka v predprodaji odšteli 154 evrov, v redni prodaji pa 164 evrov.

Nakup enotne tekaške karte je mogoč tudi prek spleta. FOTO: Blaž Samec

Nakup je mogoč tudi prek spleta. Za lažje načrtovanje je tekačem na voljo tekaški semafor, ki prikazuje aktualne snežne razmere, odprtost in urejenost tekaških prog v posameznih centrih. Tako lahko tekači že pred odhodom preverijo razmere in izberejo najprimernejšo destinacijo.

Slovenski tekaški centri tudi pred prihajajočo zimo nadaljujejo vlaganja v infrastrukturo, tehnično zasneževanje in kakovostnejše urejanje prog.