Zaradi poškodovanih poti zaprtih več planinskih koč

Planinske koče v slovenskih gorah v preteklih ujmah niso utrpele škode, so pa bile poškodovane številne planinske poti. Ker je dostop do njih otežen, če ne že kar nemogoč, so oskrbniki kar nekaj koč začasno zaprli. Vsem, ki se odpravljajo v gore, na Planinski zvezi Slovenije svetujejo, naj se pred odhodom pozanimajo o obratovanju koč na svoji poti.

Do nadaljnjega oziroma do vzpostavitve normalnih razmer so zaprte predvsem planinske koče v Zgornji Savinjski dolini, delu Koroške in nekaj posameznih koč na bolj kritičnih območjih. Na Koroškem so to Planinski dom Kumer, Dom na Peci, Koča na Pikovem in Koča na Grohotu, pod 2062 metrov visoko Veliko Raduho pa tudi Koča na Loki pod Raduho in Koča na Travniku. Zaprta je tudi Mozirska koča na Golteh, bolj proti vzhodu pa še Grmovškov dom pod Veliko Kopo in Dom na Paškem Kozjaku.

Zaradi posledic poplav je dostop do Logarske doline otežen, tam so zaprti Dom planincev v Logarski dolini, Koča na Klemenči jami pod Ojstrico (na fotografiji) ter Frischaufov dom na Okrešlju. FOTO: PZS

V ujmi so bile močno poškodovane ceste, ki vodijo do številnih planinskih izhodišč nad Kamnikom. Voda je na več delih odnesla dele vozišča, sprožili so se številni plazovi. Vse planinske poti nad dolino Kamniške Bistrice tako začasno ne obratujejo. Začasno je vrata zaprl Dom v Kamniški Bistrici, nad njim pa tudi Cojzova koča na Kokrškem sedlu in Kamniška koča na Kamniškem sedlu.

Težko dostopna Logarska dolina

Zaradi posledic poplav je dostop do Logarske doline otežen, tam so zaprti Dom planincev v Logarski dolini, Koča na Klemenči jami pod Ojstrico ter Frischaufov dom na Okrešlju. V Kamniško-Savinjskih Alpah pa tudi Planinski dom Čemšenik in zaradi obnove Kranjska koča na Ledinah.

Cesti v dolini Kot in Krma sta zaprti že od julijskih neurij, ki so povzročila številne vetrolome in podrta drevesa, zaradi tega tudi Kovinarska koča v Krmi začasno ne obratuje.

V Julijskih Alpah so zaprti še Dom Petra Skalarja na Kaninu, Koča pri izviru Soče, Bivak pod Luknjo, Planinska koča Merjasec na Voglu ter Dom dr. Klementa Juga v Lepeni.

V posavskem hribovju ne deluje Jurkova koča na Lisci. Zaradi prenove za zdaj ostaja zaprt Mihelčičev dom na Govejku.

Planinske koče po večjem delu Slovenije so sicer normalno odprte in delujejo po urniku, pravijo na Planinski zvezi Slovenije. Pohodnike opominjajo, naj pri izbiri cilja za planinsko turo ne pozabijo na nasvete za varen obisk gora.