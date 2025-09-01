  • Delo d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometEurobasket 2025KošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Predstavitvena informacija  |   Potovanja

    Zato je jesen pravi čas za počitnice v Sredozemlju!

    Medtem ko se osrednja Evropa že pripravlja na sivino in mraz, se Sredozemlje še kopa v poletnih temperaturah.
    FOTO: Shutterstock
    Galerija
    FOTO: Shutterstock
    Promo Delo
    1. 9. 2025 | 14:26
    1. 9. 2025 | 14:27
    12:03
    A+A-

    O poletni gneči kljub temu ni ne duha ne sluha, nižje so tudi cene, zato je zdaj pravi čas za rezervacijo jesenskih počitnic v Sredozemlju!

    Čeprav je poletje namenjeno predvsem zasluženemu oddihu, ki ga številni preživijo na morju, se marsikdo morskim užitkom rad predaja tudi jeseni. Številni se celo namenoma izognejo poletni gneči na plaži in se na počitnice raje odpravijo po zaključku glavne turistične sezone, ko je na morju manj ljudi in so tudi cene občutno nižje.

    V Dalmaciji so lahko jesenske počitnice nekoliko tvegane, saj je treba imeti kar precejšnjo srečo z vremenom. V Mediteranu pa teh dvomov praktično ni: zaradi milega sredozemskega podnebja se priljubljene sredozemske počitniške destinacije praktično do zime kopajo v soncu, tudi morje je še čisto razgreto od poletne vročine. Če k temu prištejemo še super ugodno 'first minute' ponudbo jesenskih počitniških paketov v Sredozemlju na Počitnice.si, je jasno, da poletje še ni reklo zadnje!

    Nikar torej ne čakajte, da vam drugi izmaknejo najboljšo ponudbo za zaslužen oddih: hitro preverite bogato ponudbo ugodnih jesenskih počitnic na Mediteranu TUKAJ ali pošljite povpraševanje na info@pocitnice.si in podaljšajte poletje v jesen!

    FOTO: Shutterstock
    FOTO: Shutterstock

    Super ugodne jesenske počitnice po vaši meri

    Vodilna slovenska spletna potovalna agencija Počitnice.si potnikom zagotavlja ugodne cene, pregledne cenike in preprosto organizacijo počitnic z le nekaj kliki. Veliko njihovih počitniških paketov poleg preverjeno kakovostnih namestitev sestavljajo nizkocenovni povratni letalski poleti, kar pomeni še nižje cene paketov.

    Ne glede na to, da gre za nizkocenovni letalski prevoz, lahko na Počitnice.si uživate v ekskluzivnih prednostih, vključno z možnostjo obročnega plačila in prednostnega vkrcanja (priority boarding) – vse v okviru izbranega počitniškega paketa. A pri tem velja poudariti, da se z zasedenostjo mest na letalu viša tudi cena poleta, zato se resnično splača pohiteti in čim prej rezervirati jesenske počitnice ob Mediteranu!

    Katere so TOP destinacije v Sredozemlju za jesenske počitnice?

    'First minute' jesenske počitnice v Sredozemlju na Počitnice.si obsegajo vsa priljubljena letovišča na najboljših destinacijah Mediterana. To pomeni, da si lahko nepozaben oddih na številnih priljubljenih sredozemskih destinacijah, kot so Turčija, Egipt, Grčija, Malta, Španija, Italija, Portugalska in druge, zagotovite ugodneje kot kdaj prej.

    FOTO: Shutterstock
    FOTO: Shutterstock

    Turčija – all inclusive počitnice ob morju ali nepozabna mestna avantura

    Pregovorna prijaznost in gostoljubje imata v Turčiji bogato tradicijo: že v davni preteklosti so Turki znali ceniti turizem, zato so celo ponoči budili kuharje, če so si gostje zaželeli nočni prigrizek. Iz te prakse naj bi se rodila storitev all inclusive, v kateri ima Turčija ultimativni primat med evropskimi turističnimi destinacijami. Še posebej izrazito lahko veličino in kakovost all inclusive ponudbe občutite v priljubljenih letoviščih turške riviere Antalya, Alanya, Side, Belek ali Kemer, na katere lahko s Počitnice.si to jesen poletite iz Ljubljane, Gradca ali z Dunaja.

    FOTO: Shutterstock
    FOTO: Shutterstock

    Na svoj račun boste v Turčiji prišli tudi tisti, ki vam je bližje raziskovanje mest. Največje mesto Istanbul je namreč svetovno znano velemesto tisočerih kontrastov. Nad njim boste vsekakor navdušeni vsi, tako posamezniki kot družine z otroki, saj je zaradi svoje raznolikosti odlična izbira za vsak okus. Predvsem pa je tudi zelo blizu: s Počitnice.si lahko v največje turško mesto v le dveh urah poletite iz Ljubljane, Zagreba, z Dunaja ali iz Gradca.

    FOTO: Shutterstock
    FOTO: Shutterstock

    Hurgada in Šarm el Šejk – priljubljeni letovišči Egipta, kjer poletje traja vse leto

    Jesen je najbolj optimalen čas za nepozabne all inclusive počitnice v Egiptu! Med letovišči sta med slovenskimi gosti že leta najbolj priljubljena tradicionalna Hurgada in rajski Šarm el Šejk, v obeh pa boste deležni kraljevskega all inclusive razvajanja v preverjenih resortih, kjer ne manjka hrane, pijače, animacij za vse generacije, čudovitih peščenih plaž, toboganov in sprostitve. Prav tako se iz obeh letovišč lahko odpravite na organizirane izlete v puščavo z džipi ali s štirikolesniki in obiščete beduine ter na okoliške otoke z ladjicami.

    FOTO: Shutterstock
    FOTO: Shutterstock

    Hurgada, kamor lahko s Počitnice.si to jesen poletite iz Ljubljane ali Gradca, je v zadnjih 50 letih iz tradicionalne ribiške vasice zrasla v luksuzno letovišče za vse generacije in okuse. Ob tem je odlično izhodišče tako za obisk prestolnice Kairo in piramid v Gizi na severu kot tudi za izlet v Luksor s tempeljskim kompleksom Karnak, Dolinama kraljev in kraljic ter svetiščem kraljice Hačepsut.

    FOTO: Shutterstock
    FOTO: Shutterstock

    Šarm el Šejk, do katerega lahko s Počitnice.si poletite iz Ljubljane in Benetk, je po drugi strani pravi raj za ljubitelje podvodnega sveta. Koralni grebeni so dosegljivi praktično z vsake hotelske plaže, pravo bogastvo ribic in koral lahko občudujete tudi v nacionalnem parku Ras Mohammed. Izjemna izkušnja je vsekakor tudi izlet v samostan sv. Katarine na gori Mojzes, kjer naj bi Mojzes od Boga dobil deset božjih zapovedi.

    Preden našo deželo zajame praznično decembrsko vzdušje, je čas za jesenske počitnice na Mediteranu! Te si lahko po super ugodni ceni zagotovite na Počitnice.si, kjer so pripravili bogat nabor počitniških paketov na priljubljenih destinacijah po celotnem Sredozemlju. Celotno ponudbo lahko preverite TUKAJ ali pa na info@pocitnice.si sporočite vaše želje glede datuma in destinacije.

    Že v nekaj urah boste na elektronski naslov prejeli TOP ponudbe glede na vaše kriterije, za dodatne informacije pa so vam izkušeni svetovalci na Počitnice.si na voljo tudi na telefonski številki 01/280 30 00, od ponedeljka do sobote pa tudi v fizičnih poslovalnicah, v nakupovalnih središčih Supernova Ljubljana Rudnik in Šiška ter Supernova Kranj Primskovo.

    FOTO: Shutterstock
    FOTO: Shutterstock

    Ciper

    Medtem ko pri nas jesenski dnevi prinašajo meglo in hlad, Ciper še vedno žari v toplih sončnih žarkih. Ta sredozemski biser je popolna izbira za jesenske počitnice, saj združuje prijetno podnebje, kristalno čisto morje in bogato zgodovino. Obiščite ga s Počitnice.si iz Zagreba.

    FOTO: Shutterstock
    FOTO: Shutterstock

    Lanzarote (Kanarski otoki)

    Ubežite sivini in se podajte na sončni otok Lanzarote – s Počitnice.si iz Zagreba in Trevisa pri Benetkah. Raziščite črno vulkansko pokrajino naravnega parka Timanfaya in brezskrbno uživajte na čudovitih peščenih plažah. Na vsakem koraku boste priča tudi izjemnemu pečatu umetnika Césarja Manriqueja, ki je v naravne lepote vpletel edinstveno arhitekturo.

    FOTO: Shutterstock
    FOTO: Shutterstock

    Tenerife (Kanarski otoki)

    Kanarski otok Tenerife se lahko pohvali z izjemnim kontrastom med vlažnim in bolj zelenim severom ter sušnim in peščenim jugom. Vmes je nacionalni park Teide z istoimenskim vulkanom, ki ponuja kopico pohodniških poti. Jesen je popoln čas, da raziščete vse dele največjega kanarskega otoka, na katerega lahko ugodno poletite iz Trevisa pri Benetkah.

    FOTO: Shutterstock
    FOTO: Shutterstock

    Gran Canaria (Kanarski otoki)

    Naj bo to družinski oddih, romantičen pobeg v dvoje ali aktivne počitnice – Gran Canaria jeseni ponuja vse, kar potrebujete za popoln oddih – s Počitnice.si iz Trevisa pri Benetkah. Uživajte na zlatih peščenih plažah, raziščite slikovite vasice in občudujte dih jemajočo naravo otoka. Zvečer uživajte ob sončnem zahodu s kozarcem sangrije in občutite tisto pravo sproščeno otoško vzdušje.

    FOTO: Shutterstock
    FOTO: Shutterstock

    Malta

    Malta, očarljiv otok v srcu Sredozemlja, združuje čudovite plaže, tisočletno zgodovino in sproščeno otoško vzdušje. Sprehodite se po prestolnici Valletta, ki je pravo muzejsko mesto na prostem, in se odpravite na izlet na sosednji otok Gozo. Odkrijte, kako prijetni znajo biti jesenski meseci na Malti – s Počitnice.si iz Zagreba, Trsta in Trevisa pri Benetkah.

    FOTO: Shutterstock
    FOTO: Shutterstock

    Malaga (Španija)

    Jesen v Malagi pomeni prijetne temperature, manj gneče in popolno priložnost za raziskovanje tega bisera Andaluzije. Sprostite se na čudovitih plažah Costa del Sol ali se sprehodite ob slikoviti mestni promenadi. Odkrijte bogato zgodovino in umetnost v rojstnem kraju Pabla Picassa – od muzejev do impresivne mavrske trdnjave Alcazaba. Vse to s Počitnice.si to jesen z letalom iz Zagreba ali Trevisa pri Benetkah.

    FOTO: Shutterstock
    FOTO: Shutterstock

    Sicilija (Palermo)

    Sicilija jeseni očara z edinstveno mešanico naravnih lepot, zgodovinskih zakladov in kulinaričnih užitkov. Prostrane plaže vabijo na sproščujoče kopanje in dolge sprehode ob sončnih zahodih, ki so jeseni še posebej čarobni. Več kot dovolj razlogov torej, da si privoščite jesenski oddih na jugu Italije – s Počitnice.si ugodno iz Trsta.

    FOTO: Shutterstock
    FOTO: Shutterstock

    Kalabrija (Lamezia Terme)

    Kalabrija je jeseni popolna za pohode po naravnih parkih in raziskovanje slikovitih vasic. Med najbolj priljubljenimi kraji je Tropea, slikovito mestece na klifu z razgledom na peščene plaže. Vsekakor popolna destinacija za vse, ki iščejo miren jesenski pobeg – na Počitnice.si z neposrednim poletom iz Trsta.

    FOTO: Shutterstock
    FOTO: Shutterstock

    Alicante (Španija)

    Medtem ko se pri nas dnevi hladijo, je v Alicanteju še vedno poletje. To živahno obmorsko mesto na Costi Blanci vas jeseni pričaka z nežnimi sončnimi žarki, prijetnimi temperaturami in brez gneče poletnih mesecev. Sprehodite se po živahni obmorski promenadi, okušajte prave španske tapase in se prepustite sproščenemu sredozemskemu utripu – s Počitnice.si to jesen z direktnimi leti iz Zagreba in Trevisa pri Benetkah.

    FOTO: Shutterstock
    FOTO: Shutterstock

    Valencia (Španija)

    Dolge peščene plaže jeseni v Valencii vabijo k sprehodom, sončenju in sproščenemu vzdušju brez poletne gneče. Park Turia, urejen v nekdanji rečni strugi, je zeleno srce mesta, kjer lahko kolesarite, se sprehajate ali preprosto uživate v jesenskem soncu. Sprehodite se skozi futuristični kompleks Mesto znanosti, uživajte v kulinaričnih doživetjih s pravo paello in odkrijte šarm starega mestnega jedra – s Počitnice.si iz Trevisa pri Benetkah!

    FOTO: Shutterstock
    FOTO: Shutterstock

    Majorka

    Majorka je čudovit Balearski otok, ki ponuja popolno kombinacijo sprostitve, naravnih lepot in sredozemskega šarma, zato je idealna izbira za jesenski oddih – s Počitnice.si to jesen z letalom iz Trevisa pri Benetkah. Dolge peščene obale in skriti zalivi z azurno modrim morjem vabijo na kopanje in romantične sprehode, prestolnica Palma pa očara z gotsko katedralo La Seu, živahnimi ulicami in bogato kulturno ponudbo.

    FOTO: Shutterstock
    FOTO: Shutterstock

    Lizbona (Portugalska)

    Ko jesen prinese hladne dni in meglo, Lizbona še vedno razvaja s toplimi sončnimi žarki, barvitimi ulicami in sproščenim mestnim utripom. Sprehodite se po tlakovanih ulicah Alfame, občudujte razglede z mestnih gričev in se pogrejte s sveže pečenimi pastéis de nata. Privoščite si popoln oddih za dušo – s Počitnice.si z direktnim letom iz Trevisa pri Benetkah.

    FOTO: Shutterstock
    FOTO: Shutterstock

    Naročnik oglasne vsebine je Počitnice.si

    Šport  |  Drugi športi
    Plavanje

    Med preiskavo se je morala popolnoma sleči

    Članice italijanske plavalne reprezentance so po nedavnem svetovnem prvenstvu v Singapurju na letališču zasliševali več ur.
    Miha Šimnovec 31. 8. 2025 | 12:19
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Ukrajinska vojna

    Odmevni atentat na skrajnega desničarja

    V Moskvi napovedujejo jesensko ofenzivo. Ruski napadi na črnomorska pristanišča.
    Boris Čibej 31. 8. 2025 | 19:17
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Jan Fonda

    Jan Fonda: Po raku je moje življenje boljše kot prej

    Pri 20 letih se Jan Fonda zaveda, da je zdravje najbolj bistveno. Odkar so mu zaradi raka amputirali nogo, živi polno, študira, teče in uživa v majhnih stvareh.
    Urša Izgoršek 31. 8. 2025 | 08:00
    Preberite več
    Premium
    Sobotna priloga
    Aleksandar Stanković

    Hrvaški novinar o boju z depresijo: Življenje nima smisla, a ga vseeno živim

    Depresija, tako Aleksandar Stanković, je, ko tri mesece čakaš, da ti bo petnajst minut bolje. Depresija ni samo žalost. Je potreba, da bi zlezel iz svoje kože.
    Patricija Maličev 30. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Kultura  |  Glasba
    Vredno branja

    Glasbeni vrhunci septembra: Maksim Vengerov in Verdijev Otello

    Opera Otello in koncert Maksima Vengerova v središču septembrskega glasbenega dogajanja.
    Promo Delo 26. 8. 2025 | 11:05
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    Kako v nekaj dneh do ortopeda in drugih specialistov?

    Iskanje pravega specialista in pravočasnega termina je lahko zelo stresno. Z dobro strokovno podporo se pot do zdravljenja občutno skrajša.
    Promo Delo 26. 8. 2025 | 08:20
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    SPIRIT Slovenija zbira interes podjetij za skupinsko udeležbo na sejmih v tujini

    Do 5. 9. lahko podjetja javni agenciji SPIRIT Slovenija posredujete predloge za skupinsko udeležbo na mednarodnih sejmih v letu 2026 in prvi polovici leta 2027.
    Promo Delo 29. 8. 2025 | 15:03
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    Mladi in denar: Kako s prvimi prihranki do dolgoročne finančne stabilnosti

    Ob prehodu v odraslost marsikateri mladostnik dobi v roke pomembno popotnico – prihranke, ki so jih zanj leta ustvarjali starši.
    Promo Delo 28. 8. 2025 | 13:54
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Energetika

    Dovoljenje za dva nova plinska bloka in baterije

    Tomislav Malgaj: Termoelektrarna Brestanica je čedalje pomembnejša rezerva, tako za jedrsko elektrarno kot za zmanjšanje proizvodnje obnovljivih virov.
    Borut Tavčar 30. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Prva plavajoča sončna elektrarna

    Družmirsko jezero na prepihu interesov

    Gradnjo PSE Družmirje, predvideno za oskrbo 35.000 gospodinjstev, spremljajo okoljska vprašanja, občinski pomisleki in zahteve po večji jasnosti.
    Polona Malovrh 30. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Uspešne izvozne strategije

    Prvi korak prodora v tujino je priprava strategije, ne obisk sejma

    Izdelek najpogosteje ni razlog za neuspeh na tujem trgu, ampak je to napačen pristop.
    Milka Bizovičar 29. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniške zvezde

    Zelena transformacija je priložnost za investicije z visoko dodano vrednostjo

    Bojan Ivanc, GZS, o cementni industriji, ki je med kapitalsko najbolj intenzivnimi panogami in je lani ustvarila 115 milijonov evrov dodane vrednosti.
    Marjana Kristan Fazarinc 28. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več

    Več iz teme

    počitnicedopustpocitnice.siturizem
    VEČ NOVIC
    Novice  |  Slovenija
    Maribor

    Zaradi previsoke ponudbe razpis za gradnjo infekcijske klinike ni uspel

    V uradu RS za nadzor, kakovost in investicije v zdravstvu ocenjujejo, da končni roki izvedbe projekta niso ogroženi.
    1. 9. 2025 | 15:31
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Konferenčna liga

    Superračunalnik izračunal možnosti Celja v Evropi

    Optin super računalnik je za favorita Uefine konferenčne lige določil Crystal Palace in Fiorentino. Celjanom dobre možnosti za izločilne boje.
    Peter Zalokar 1. 9. 2025 | 15:21
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Vojna v Ukrajini

    Putin in Trump menda našla skupni jezik o koncu vojne v Ukrajini

    Ruski predsednik je na vrhu ŠOS dejal, da je z ameriškim predsednikom našel pot do miru. Medtem se napetosti v Evropi in Ukrajini stopnjujejo.
    1. 9. 2025 | 15:01
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Obilno deževje zalilo gradbišče drugega tira

    Posledice neurja še zmeraj odpravljajo, vendar nastale škode še niso ocenili niti ni jasno, koliko časa bodo potrebovali za odpravo vseh posledic.
    Boris Šuligoj 1. 9. 2025 | 14:59
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Nasilniki

    Spor in pretep sta se v Celju končala s streljanjem

    V Žalcu je v sredo prišlo do spora in pretepa med dvema skupinama, v nadaljevanju spora v Celju sta dve osebi uporabili strelno orožje.
    1. 9. 2025 | 14:54
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Vojna v Ukrajini

    Putin in Trump menda našla skupni jezik o koncu vojne v Ukrajini

    Ruski predsednik je na vrhu ŠOS dejal, da je z ameriškim predsednikom našel pot do miru. Medtem se napetosti v Evropi in Ukrajini stopnjujejo.
    1. 9. 2025 | 15:01
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Obilno deževje zalilo gradbišče drugega tira

    Posledice neurja še zmeraj odpravljajo, vendar nastale škode še niso ocenili niti ni jasno, koliko časa bodo potrebovali za odpravo vseh posledic.
    Boris Šuligoj 1. 9. 2025 | 14:59
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Nasilniki

    Spor in pretep sta se v Celju končala s streljanjem

    V Žalcu je v sredo prišlo do spora in pretepa med dvema skupinama, v nadaljevanju spora v Celju sta dve osebi uporabili strelno orožje.
    1. 9. 2025 | 14:54
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Zato je jesen pravi čas za počitnice v Sredozemlju!

    Medtem ko se osrednja Evropa že pripravlja na sivino in mraz, se Sredozemlje še kopa v poletnih temperaturah.
    Promo Delo 1. 9. 2025 | 14:26
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Bakerjeva cista: kako se spopasti z bolečinami pod kolenom

    Če imate občutek, da vas tišči za kolenom in pri tem čutite tudi bolečine, ki se poslabšajo po dolgotrajnem stanju ali hoji, potem imate morda Bakerjevo cisto.
    Promo Delo 26. 8. 2025 | 08:13
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    Zakaj kapital pospešeno išče zelene uspešnice?

    Po letih negotovosti se evropski trg poslovnih nepremičnin znova prebuja.
    Promo Delo 29. 8. 2025 | 12:07
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Ko zdravje ne more čakati

    Vsak dan šteje, ko gre za vaše zdravje. Poskrbite zase in za svoje najbližje z zavarovanjem, ki vam zagotavlja odzivnost in kakovost.
    Promo Delo 27. 8. 2025 | 08:05
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Sladka specialiteta, ki sladokusce navdušuje že sto let

    Sladkosti sveta so številne, toda nobena se ne more kosati z nečim tako popolnim, kot so Loackerjeve napolitanke in čokoladne specialitete.
    Promo Delo 26. 8. 2025 | 11:07
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Vredno branja

    Kakšna bo taktika Luke Dončića in ekipe?

    Spremljajte dogajanje na 42. evropskem prvenstvu v košarki, ki ga bodo gostile štiri države.
    26. 8. 2025 | 15:09
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometEurobasket 2025KošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo