Zato je jesen pravi čas za počitnice v Sredozemlju!

O poletni gneči kljub temu ni ne duha ne sluha, nižje so tudi cene, zato je zdaj pravi čas za rezervacijo jesenskih počitnic v Sredozemlju!

Čeprav je poletje namenjeno predvsem zasluženemu oddihu, ki ga številni preživijo na morju, se marsikdo morskim užitkom rad predaja tudi jeseni. Številni se celo namenoma izognejo poletni gneči na plaži in se na počitnice raje odpravijo po zaključku glavne turistične sezone, ko je na morju manj ljudi in so tudi cene občutno nižje.

V Dalmaciji so lahko jesenske počitnice nekoliko tvegane, saj je treba imeti kar precejšnjo srečo z vremenom. V Mediteranu pa teh dvomov praktično ni: zaradi milega sredozemskega podnebja se priljubljene sredozemske počitniške destinacije praktično do zime kopajo v soncu, tudi morje je še čisto razgreto od poletne vročine.

FOTO: Shutterstock

Katere so TOP destinacije v Sredozemlju za jesenske počitnice?

'First minute' jesenske počitnice v Sredozemlju na Počitnice.si obsegajo vsa priljubljena letovišča na najboljših destinacijah Mediterana. To pomeni, da si lahko nepozaben oddih na številnih priljubljenih sredozemskih destinacijah, kot so Turčija, Egipt, Grčija, Malta, Španija, Italija, Portugalska in druge, zagotovite ugodneje kot kdaj prej.

FOTO: Shutterstock

Turčija – all inclusive počitnice ob morju ali nepozabna mestna avantura

Pregovorna prijaznost in gostoljubje imata v Turčiji bogato tradicijo: že v davni preteklosti so Turki znali ceniti turizem, zato so celo ponoči budili kuharje, če so si gostje zaželeli nočni prigrizek. Iz te prakse naj bi se rodila storitev all inclusive, v kateri ima Turčija ultimativni primat med evropskimi turističnimi destinacijami. Še posebej izrazito lahko veličino in kakovost all inclusive ponudbe občutite v priljubljenih letoviščih turške riviere Antalya, Alanya, Side, Belek ali Kemer, na katere lahko s Počitnice.si to jesen poletite iz Ljubljane, Gradca ali z Dunaja.

FOTO: Shutterstock

Na svoj račun boste v Turčiji prišli tudi tisti, ki vam je bližje raziskovanje mest. Največje mesto Istanbul je namreč svetovno znano velemesto tisočerih kontrastov. Nad njim boste vsekakor navdušeni vsi, tako posamezniki kot družine z otroki, saj je zaradi svoje raznolikosti odlična izbira za vsak okus. Predvsem pa je tudi zelo blizu: s Počitnice.si lahko v največje turško mesto v le dveh urah poletite iz Ljubljane, Zagreba, z Dunaja ali iz Gradca.

FOTO: Shutterstock

Hurgada in Šarm el Šejk – priljubljeni letovišči Egipta, kjer poletje traja vse leto

Jesen je najbolj optimalen čas za nepozabne all inclusive počitnice v Egiptu! Med letovišči sta med slovenskimi gosti že leta najbolj priljubljena tradicionalna Hurgada in rajski Šarm el Šejk, v obeh pa boste deležni kraljevskega all inclusive razvajanja v preverjenih resortih, kjer ne manjka hrane, pijače, animacij za vse generacije, čudovitih peščenih plaž, toboganov in sprostitve. Prav tako se iz obeh letovišč lahko odpravite na organizirane izlete v puščavo z džipi ali s štirikolesniki in obiščete beduine ter na okoliške otoke z ladjicami.

FOTO: Shutterstock

Hurgada, kamor lahko s Počitnice.si to jesen poletite iz Ljubljane ali Gradca, je v zadnjih 50 letih iz tradicionalne ribiške vasice zrasla v luksuzno letovišče za vse generacije in okuse. Ob tem je odlično izhodišče tako za obisk prestolnice Kairo in piramid v Gizi na severu kot tudi za izlet v Luksor s tempeljskim kompleksom Karnak, Dolinama kraljev in kraljic ter svetiščem kraljice Hačepsut.

FOTO: Shutterstock

Šarm el Šejk, do katerega lahko s Počitnice.si poletite iz Ljubljane in Benetk, je po drugi strani pravi raj za ljubitelje podvodnega sveta. Koralni grebeni so dosegljivi praktično z vsake hotelske plaže, pravo bogastvo ribic in koral lahko občudujete tudi v nacionalnem parku Ras Mohammed. Izjemna izkušnja je vsekakor tudi izlet v samostan sv. Katarine na gori Mojzes, kjer naj bi Mojzes od Boga dobil deset božjih zapovedi.

FOTO: Shutterstock

Medtem ko pri nas jesenski dnevi prinašajo meglo in hlad, Ciper še vedno žari v toplih sončnih žarkih. Ta sredozemski biser je popolna izbira za jesenske počitnice, saj združuje prijetno podnebje, kristalno čisto morje in bogato zgodovino. Obiščite ga s Počitnice.si iz Zagreba.

FOTO: Shutterstock

Ubežite sivini in se podajte na sončni otok Lanzarote – s Počitnice.si iz Zagreba in Trevisa pri Benetkah. Raziščite črno vulkansko pokrajino naravnega parka Timanfaya in brezskrbno uživajte na čudovitih peščenih plažah. Na vsakem koraku boste priča tudi izjemnemu pečatu umetnika Césarja Manriqueja, ki je v naravne lepote vpletel edinstveno arhitekturo.

FOTO: Shutterstock

Kanarski otok Tenerife se lahko pohvali z izjemnim kontrastom med vlažnim in bolj zelenim severom ter sušnim in peščenim jugom. Vmes je nacionalni park Teide z istoimenskim vulkanom, ki ponuja kopico pohodniških poti. Jesen je popoln čas, da raziščete vse dele največjega kanarskega otoka, na katerega lahko ugodno poletite iz Trevisa pri Benetkah.

FOTO: Shutterstock

Naj bo to družinski oddih, romantičen pobeg v dvoje ali aktivne počitnice – Gran Canaria jeseni ponuja vse, kar potrebujete za popoln oddih – s Počitnice.si iz Trevisa pri Benetkah. Uživajte na zlatih peščenih plažah, raziščite slikovite vasice in občudujte dih jemajočo naravo otoka. Zvečer uživajte ob sončnem zahodu s kozarcem sangrije in občutite tisto pravo sproščeno otoško vzdušje.

FOTO: Shutterstock

Malta, očarljiv otok v srcu Sredozemlja, združuje čudovite plaže, tisočletno zgodovino in sproščeno otoško vzdušje. Sprehodite se po prestolnici Valletta, ki je pravo muzejsko mesto na prostem, in se odpravite na izlet na sosednji otok Gozo. Odkrijte, kako prijetni znajo biti jesenski meseci na Malti – s Počitnice.si iz Zagreba, Trsta in Trevisa pri Benetkah.

FOTO: Shutterstock

Jesen v Malagi pomeni prijetne temperature, manj gneče in popolno priložnost za raziskovanje tega bisera Andaluzije. Sprostite se na čudovitih plažah Costa del Sol ali se sprehodite ob slikoviti mestni promenadi. Odkrijte bogato zgodovino in umetnost v rojstnem kraju Pabla Picassa – od muzejev do impresivne mavrske trdnjave Alcazaba. Vse to s Počitnice.si to jesen z letalom iz Zagreba ali Trevisa pri Benetkah.

FOTO: Shutterstock

Sicilija jeseni očara z edinstveno mešanico naravnih lepot, zgodovinskih zakladov in kulinaričnih užitkov. Prostrane plaže vabijo na sproščujoče kopanje in dolge sprehode ob sončnih zahodih, ki so jeseni še posebej čarobni. Več kot dovolj razlogov torej, da si privoščite jesenski oddih na jugu Italije – s Počitnice.si ugodno iz Trsta.

FOTO: Shutterstock

Kalabrija je jeseni popolna za pohode po naravnih parkih in raziskovanje slikovitih vasic. Med najbolj priljubljenimi kraji je Tropea, slikovito mestece na klifu z razgledom na peščene plaže. Vsekakor popolna destinacija za vse, ki iščejo miren jesenski pobeg – na Počitnice.si z neposrednim poletom iz Trsta.

FOTO: Shutterstock

Medtem ko se pri nas dnevi hladijo, je v Alicanteju še vedno poletje. To živahno obmorsko mesto na Costi Blanci vas jeseni pričaka z nežnimi sončnimi žarki, prijetnimi temperaturami in brez gneče poletnih mesecev. Sprehodite se po živahni obmorski promenadi, okušajte prave španske tapase in se prepustite sproščenemu sredozemskemu utripu – s Počitnice.si to jesen z direktnimi leti iz Zagreba in Trevisa pri Benetkah.

FOTO: Shutterstock

Dolge peščene plaže jeseni v Valencii vabijo k sprehodom, sončenju in sproščenemu vzdušju brez poletne gneče. Park Turia, urejen v nekdanji rečni strugi, je zeleno srce mesta, kjer lahko kolesarite, se sprehajate ali preprosto uživate v jesenskem soncu. Sprehodite se skozi futuristični kompleks Mesto znanosti, uživajte v kulinaričnih doživetjih s pravo paello in odkrijte šarm starega mestnega jedra – s Počitnice.si iz Trevisa pri Benetkah!

FOTO: Shutterstock

Majorka je čudovit Balearski otok, ki ponuja popolno kombinacijo sprostitve, naravnih lepot in sredozemskega šarma, zato je idealna izbira za jesenski oddih – s Počitnice.si to jesen z letalom iz Trevisa pri Benetkah. Dolge peščene obale in skriti zalivi z azurno modrim morjem vabijo na kopanje in romantične sprehode, prestolnica Palma pa očara z gotsko katedralo La Seu, živahnimi ulicami in bogato kulturno ponudbo.

FOTO: Shutterstock

Ko jesen prinese hladne dni in meglo, Lizbona še vedno razvaja s toplimi sončnimi žarki, barvitimi ulicami in sproščenim mestnim utripom. Sprehodite se po tlakovanih ulicah Alfame, občudujte razglede z mestnih gričev in se pogrejte s sveže pečenimi pastéis de nata. Privoščite si popoln oddih za dušo – s Počitnice.si z direktnim letom iz Trevisa pri Benetkah.

FOTO: Shutterstock

