Zavoji po jadranskem celcu

Dokler zadnje dni ni prišla prva res­nejša pošiljka snega v tej sezoni, je bilo prav žalostno gledati prizore iz smučarskih središč, kjer so le zaplate snega spominjale, da smo sredi zimskega letnega časa in ne pomladi. Tudi zato je bilo treba kar nekaj »guglanja«, kam jo mahniti na smuko zunaj urejenih prog ali freeride.

Naposled smo našli eno redkih smučišč pri severnih sosedih, ki je dokaj hitro dostopno in je tovrstni podvig omogočalo, tudi ko so se tako rekoč vsa evropska smučišča spopadala s pomanjkanjem snega in pomladnimi temperaturami. Te niso bile dovolj nizke niti za umet­no zasneževanje, ki upravljavce smučišč vse pogosteje rešuje, da žičniške naprave sploh lahko zaženejo. Eno prepoznavnejših smučarskih središč v Avstriji, ki leži tako visoko (od 1630 do nekaj čez 2300 metrov nad morjem se dviga), da ni bilo dovolj snega le na urejenih smučinah, ampak tudi zunaj njih, je Obertauern. Čeprav so se ob prehodu v novo leto tudi tam spoprijemali tako s pomanjkanjem snežnih padavin kot previsokimi temperaturami za ta letni čas.

Dobro je najeti vodnika

Obertauern ima dobrih sto kilometrov prog vseh težavnostnih stopenj, a je vse bolj priljubljena tudi smuka zunaj urejenih površin. Prednost je, da se lahko zanjo odločijo tako začetniki kot izkušeni smučarji ali deskarji, saj je mogoče najti od krajših, daljših, položnejših predelov, ki so primerni za prve zavoje, do strmejših za izkušenejše. Prav tako jih je večina dostopnih z žičniškimi napravami, zato za tiste bolj lene ali ne tako nadobudne odpade napornejši del tovrstne smuke.

Ogled terena FOTO: Matevž Maček

Lahko pa se za dodatne spustaške užitke marsikje navkreber podamo tudi peš. Seveda tu velja zlato pravilo, da je treba upoštevati vse okoliščine matere narave glede morebitnih plazov. Območje sicer ne sodi med nevarnejša, a vendar so zimske razmere vedno polne presenečenj. Tudi zato je priporoč­ljivo, da se o razmerah pozanimamo pri domačinih oziroma najamemo vodnika.

Čeprav smo se na turo po ne­urejenih strminah podali z vodnikom Matevžem Mačkom iz ekipe Untouched Project, smo poiskali še izkušenega lokalnega gorskega oziroma smučarskega vodnika. Pravzaprav vodnico. Za vodeno turo smo se odločili predvsem zaradi varnosti. Vodnica Victoria je dobro poznala teren (tokrat je zaradi pomanjkanja snega najbolj prav prišel nasvet, kje je sploh mogoče smučati zunaj urejenih prog), poleg tega nam je razdelila potrebno lavinsko opremo. Prav varnost marsikdo zanemari, saj je teren na prvi pogled povsem varen. Kot rečeno, narava je izjemno nepredvid­ljiva, zato naj bo varnost vedno na prvem mestu. Šele takrat je užitek pravi. In je tudi bil! Tako za smučarje kot deskarje.

Priporoč­ljivo je, da se o razmerah pozanimamo pri domačinih oziroma najamemo vodnika. FOTO: Matevž Maček

Obisk Beatlesov

Podnebne spremembe so močno zarezale v usodo smučarskih središč po domala vsem modrem planetu. Niže ležeča se že dolgo spopadajo s pomanjkanjem snega, umetno zasneževanje pa večkrat zaradi neustreznih temperatur niti ni mogoče. Čeprav je Obertauern dovolj visoko, se zavedajo, da se na belo pošiljko z neba že nekaj časa ne gre več zanašati. Tako rekoč celotno smučišče je urejeno s sistemom umetnega zasneževanja. Kar je ob podatku, ki sledi, še posebej presenetljivo. Obertauern je nam­reč znan po rekordni snežni odeji.

Tam v sezoni – to so znanstveno dokazali z večletnimi opazovanji – zapade največ snega v vsej Avstriji. Rekordna količina snežink je posledica mešanja vetrov nad tamkajšnjim gorovjem. A ključno je, da se z jadranskega območja nizek zračni tlak z juga pomakne proti severu, kar ustvari idealne razmere za sneg. Domačini zato pravijo, da k njim pride sneg z Jadrana.

Spomin na glasbene legende na belih strminah FOTO: Mitja Felc

Težave s pomanjkanjem snega pa so bile redke v časih, ko so se po tamkajšnjih strminah podili člani legendarne skupine The Bea­tles. Četverica Liverpoolčanov je nam­reč v Obertauernu pred 58 leti snemala film Help! In zakaj so izbrali prav Obertauern? V nasprotju z zdajšnjim časom smučarsko središče pred desetletji še ni bilo med znanimi, predvsem ne na Otoku, zato ni bilo pričakovati nadlegovanja britanskih turistov. Danes na ta »visoki« obisk spominja klavir, ki so ga postavili na smučišče.

Še ena zanimivost: v Obertauernu je stalno prijavljenih le kakšnih 300 duš, v času polne zasedenosti pa tam lahko prenoči kar okoli 10.000 gostov.