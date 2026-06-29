Že odštevate dneve do dopusta? Letos je lahko še bolj brezskrben!

Sploh če potujete v kakšne bolj oddaljene in eksotične kraje, je prav, da se pravilno zavarujete, da bo vaš dopust brezskrben in zato še bolj sproščujoč.

Potovanja so po navadi polna lepih stvari in dogodivščin, ki so nepozabne in neopisljive. Ko razmišljamo o dopustu, nas navdaja občutek veselega pričakovanja, zato pogosto pozabimo, da so nemalokrat del potovanj tudi nezgode in nevšečnosti.

Za take primere pa se večina Slovencev obrne k evropski zdravstveni kartici. Manj znano dejstvo pa je, da vas to zavarovanje v veliko primerih, ko pride med zasluženim oddihom do nevšečnosti, ne ščiti ali vas pušča finančno odgovorne za večji del zdravljenja.

Evropska zdravstvena kartica ne zadostuje

Evropska kartica zdravstvenega zavarovanja je vaše prvo varovalo, vseeno pa krije le najnujnejšo zdravstveno oskrbo, za vse drugo pa ste finančno odgovorni sami.

Evropska kartica namreč ne krije zdravstvene oskrbe pri zasebnih izvajalcih in tudi ne prevozov do zasebne bolnišnice ali vrnitve iz tujine v Slovenijo. Prav tako ni krito zdravljenje ali porod v tujini, če je ugotovljeno, da je posameznik tja odpotoval z namenom zdravljenja ali poroda. Najpomembnejši podatek pa je ta, da se na podlagi evropske zdravstvene kartice povrnejo stroški zdravstvenih storitev v višini povprečne vrednosti te storitve v Sloveniji. Ker pa so cene zdravljenja v tujini pogosto višje kot doma, se večkrat zgodi, da kritje preostanka stroška pristane na posamezniku.

Ker Slovenci radi dopustujemo pri sosedih na Hrvaškem, je omembe vredno tudi to, da storitev turističnih ambulant na Hrvaškem in zasebnih ambulant, ki so turistom najhitreje dostopne, evropska zdravstvena kartica prav tako ne krije. Evropska kartica tudi ne zagotavlja asistenčne pomoči pri organizaciji zdravstvene oskrbe, zato mora posameznik v primeru bolezni ali poškodbe pogosto sam poiskati ustreznega zdravnika, zdravstveno ustanovo in urediti vse potrebne postopke.

FOTO: Generali

Za res miren oddih izberite zavarovanje TUJINA

Čeprav se ob odpravljanju na dopust ne želimo ukvarjati z neskončnimi možnostmi, kaj gre lahko narobe, in je tudi res, da gre velikokrat vse kot po maslu, pa vseeno obstaja možnost, da vas nesreča zadene. Ko se to zgodi v tujini, si poleg slabega počutja in odpovedanih ogledov znamenitosti lahko nakopljete še visoke stroške zdravstvene oskrbe.

Pred tem se najlažje zaščitite tako, da izberete zavarovanje TUJINA, ki (glede na izbrano polico) zagotavlja finančno zaščito in organizacijo pomoči, vključno z asistenčno pomočjo, ki je uporabnikom na voljo 24/7, vse dni v letu.

Generali zavarovanje TUJINA z asistenco 24/7 je namenjeno prav trenutkom, ko se dopust nepričakovano zaplete zaradi bolezni ali poškodbe. Takrat ni pomembno le, kdo bo poravnal stroške zdravljenja, temveč tudi, kdo bo pomagal najti zdravnika, urediti obisk, pojasniti postopek in poskrbeti, da se pomoč najde čim prej.

Zavarovanje TUJINA krije stroške nujnega zdravljenja, ki nastanejo zaradi bolezni ali nezgode v tujini, od medicinske oskrbe, obiska zdravnika, zdravil in zdravniških pripomočkov do prevoza do najbližje bolnišnice ali klinike ter zdravljenja v njej. Če je treba, vključuje tudi prevoz v domovino, nujne zobozdravstvene storitve, prevoz in bivanje osebe, ki ostane v spremstvu zavarovanca, prevoz družinskega člana, spremstvo otroka do 18. leta starosti in prevoz posmrtnih ostankov zavarovanca v domovino, vse do višine dogovorjene zavarovalne vsote na polici.

Pomemben del zavarovanja je Asistenčni center, ki je na voljo 24 ur na dan, vse dni v letu, v slovenskem jeziku. Pomaga poiskati ustreznega izvajalca, urediti stroške in po potrebi tudi razumeti prejete izvide, kar je v tujem okolju pogosto enako pomembno kot samo kritje zdravljenja.

Zakaj je še dobro imeti zavarovanje TUJINA? Sodobna asistenca: hiter odziv in pomoč kar 24 ur na dan in vse dni v letu.

Kriti so stroški nujnega zdravljenja do višine zavarovalne vsote na vaši zavarovalni polici.

Stroške, ki ste jih plačali sami, vam ob vrnitvi v domovino povrnemo.

Vključene so nujne zobozdravstvene storitve.

Po potrebi vključuje prevoz zavarovanca v domovino.

Asistenca, ki se je boste razveselili

Ko v tujini potrebujemo zdravniško pomoč, največ skrbi pogosto ne povzroča sama bolezen ali poškodba, temveč vprašanja, kam se obrniti, komu zaupati in kako urediti vse potrebno v neznanem okolju. Prav zato zavarovanje TUJINA vključuje Asistenčni center, ki je zavarovancem na voljo 24 ur na dan in vse dni v letu. Zavarovalnica Generali vam ob tem pomaga poiskati ustreznega zdravnika ali zdravstveno ustanovo, organizira zdravstveno oskrbo in pomaga pri urejanju stroškov, povezanih z zdravljenjem. Ker je pomoč na voljo v slovenskem jeziku, je komunikacija bistveno enostavnejša tudi v stresnih okoliščinah. Če je treba, vam lahko pomagajo tudi pri razumevanju zdravstvene dokumentacije in izvidov.

Občutek, da v primeru zapletov niste prepuščeni sami sebi, temveč imate na voljo strokovno podporo na vsakem koraku, je pogosto enako pomemben kot samo kritje stroškov zdravljenja.

Zavarovanje za tujino sklenite še pred odhodom

Načrtovanje vašega dopusta naj torej od zdaj naprej ne vključuje le izdelovanja seznamov, da ne boste česa pozabili, ter maničnega pakiranja in tetrisa s prtljažnikom. Vzemite si še nekaj minut in izberite eno od možnosti zavarovanja TUJINA. Polica se najde za vsakogar in za vsako pot, najhitreje pa jo sklenete kar preko spleta, in izkoristite 10-% popust za celoletno zavarovanje.

Prepozno pa ni niti, če se že odpravljate na pot, saj lahko zavarovanje TUJINA sklenete tik pred odhodom, v veljavo pa stopi že naslednjo uro – a le, če ste v trenutku sklenitve še v Sloveniji.

Za več informacij o zavarovanju TUJINA in paketih, ki so vam na voljo, lahko preverite tukaj.

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