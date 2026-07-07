Zgodovina pod zasneženimi vrhovi

V Armeniji sovjetski spomeniki, srednjeveški samostani, antični templji in predzgodovinske izkopanine ustvarjajo svojevrstni časovni stroj.
Galerija
Tik ob turški meji, skoraj na vznožju veličastne gore Ararat, stoji stara cerkev, zgrajena okoli jame, v kateri naj bi konec tretjega stoletja svetnik Gregor I. Razsvetitelj preživel 13 let, obdan s strupenimi kačami. FOTO: Shutterstock
Pred približno dvema tisočletjema je Plinij starejši v svojem monumentalnem Naravoslovju zapisal, da ime Kavkaz izvira iz skitskega poimenovanja, ki naj bi v jeziku teh davnih stepskih konjenikov pomenilo 'lesketajoč se od snega'. Ko prvi žarki jutranjega sonca posijejo čez vulkanski vrh Aždahak na armensko prestolnico Erevan in jo z vseh strani obdajajo od snega svetlikajoči se vršaci, se zdi, da se gorski svet južnega Kavkaza od časov, ko so jezdeci iz stepe plenili po mogočnem Urartskem kraljestvu, ni bistveno spremenil.
Seveda je vtis napačen. Spremembe se neprestano vrstijo, vznikajo in odmirajo. V plodnih rečnih dolinah, pod od starosti krušečimi se gorami, so se v tisočletjih nabrali bogati sedimenti zgodovine. Erevan je mesto, kjer se te plasti zgodovinskih epoh menjujejo ...
Komentarji