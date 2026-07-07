Zgodovina pod zasneženimi vrhovi

V Armeniji sovjetski spomeniki, srednjeveški samostani, antični templji in predzgodovinske izkopanine ustvarjajo svojevrstni časovni stroj.

Pred približno dvema tisočletjema je Plinij starejši v svojem monumentalnem Naravoslovju zapisal, da ime Kavkaz izvira iz skitskega poimenovanja, ki naj bi v jeziku teh davnih stepskih konjenikov pomenilo 'lesketajoč se od snega'. Ko prvi žarki jutranjega sonca posijejo čez vulkanski vrh Aždahak na armensko prestolnico Erevan in jo z vseh strani obdajajo od snega svetlikajoči se vršaci, se zdi, da se gorski svet južnega Kavkaza od časov, ko so jezdeci iz stepe plenili po mogočnem Urartskem kraljestvu, ni bistveno spremenil. Seveda je vtis napačen. Spremembe se neprestano vrstijo, vznikajo in odmirajo. V plodnih rečnih dolinah, pod od starosti krušečimi se gorami, so se v tisočletjih nabrali bogati sedimenti zgodovine. Erevan je mesto, kjer se te plasti zgodovinskih epoh menjujejo ...