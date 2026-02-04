  • Delo mediji d.o.o.
    Predstavitvena informacija  |   Potovanja

    Zimske počitnice brez snega: novo evropsko velneško središče

    Zimske počitnice že dolgo niso več samoumevno bele.
    FOTO: Le Primore Hotel &amp; Spa
    Galerija
    FOTO: Le Primore Hotel & Spa
    Promo Delo
    4. 2. 2026 | 13:00
    3:33
    A+A-

    Vedno višje temperature, negotove snežne razmere in prenatrpana smučišča klasične zimske počitnice za številne družine vse bolj otežujejo. Želja po skupnem oddihu pa ostaja – spremenila so se le pričakovanja. V ospredju so sprostitev, kakovost in skupni čas, ne glede na vreme in smučarske razmere.

    Elegantno alternativo ponuja Madžarska, natančneje Hévíz. Tu se tradicionalna termalna voda povezuje s sodobnim premium hotelirstvom in novim razumevanjem večgeneracijskih počitnic. V središču tega razvoja je Le Primore Hotel & Spa*****Superior, ki se je uveljavil kot eno novih evropskih velneških središč.

    Skupni čas – brez kompromisov

    Le Primore se ne pozicionira kot klasičen družinski hotel, temveč kot eleganten umik za več generacij. Prav med zimskimi počitnicami je ta koncept ključnega pomena: starši, otroci in pogosto tudi stari starši potujejo skupaj, a imajo različne potrebe po zasebnosti in doživetjih.

    Družinski studii, sobe s povezovalnimi vrati in prostorne penthouse suite omogočajo tako bližino kot tudi zasebnost. Tako skupno bivanje ostaja sproščeno – tudi pri daljših bivanjih.

    FOTO: Le Primore Hotel & Spa
    FOTO: Le Primore Hotel & Spa

    800 m² pustolovskega sveta – aktivno v vsakem vremenu

    Osrednji element za mlajše goste je več kot 800 kvadratnih metrov velik, v celoti pokrit pustolovski svet. Gibalne cone, ustvarjalni prostori, digitalne igre in starosti prilagojeni doživljajski prostori omogočajo otrokom aktivnost ne glede na vreme ali letni čas. Ponudbo dopolnjujejo strukturirani animacijski programi – od ustvarjalnih delavnic in ekipnih iger do tematskih dogodkov.

    FOTO: Le Primore Hotel & Spa
    FOTO: Le Primore Hotel & Spa

    Kids Spa & Family Sauna: velnes za vse generacije

    Madžarska termalna tradicija je v Le Primoru na novo interpretirana na družinam prijazen način. V Kids Spa otroci doživljajo igrive vodne svetove, Family Sauna pa staršem in starejšim otrokom omogoča skupno sproščanje. Velnes tukaj ne ločuje, temveč povezuje.

    Čas za odrasle

    Medtem ko so otroci deležni strokovne oskrbe, odrasli najdejo mir in regeneracijo v obsežnem svetu Eden Spa. Termalni bazeni, savne, prostori za počitek in individualni tretmaji spremenijo zimske počitnice tudi za starše v pravo obdobje sprostitve.

    FOTO: Le Primore Hotel & Spa
    FOTO: Le Primore Hotel & Spa

    Nova zimska možnost za družine

    Hévíz in Le Primore dokazujeta, da zimske počitnice niso nujno odvisne od snega. Za družine se odpira kakovostna, od vremena neodvisna možnost, kjer so v središču pozornosti kakovost, mir in skupni čas.

    Vrednosti počitnic ne določa višina snežne odeje, temveč kakovost skupno doživetih trenutkov.

    Družine se lahko pridružijo klubu Le Privileged Club ter izkoristijo ekskluzivne ugodnosti, posebne ponudbe in dodatne storitve.

    Več informacij in rezervacije

    Naročnik oglasne vsebine je Le Primore Hotel & Spa

