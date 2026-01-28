Kateri so idilični kraji, kjer bodo potekale olimpijske igre?

Milano in Cortina d'Ampezzo sta te dni med italijanskimi mesti z največjo rastjo spletnih iskanj, o povečanem številu poizvedb za pokrajine, ki gostijo letošnje zimske olimpijske in paralimpijske igre, poročajo tudi s platform booking in airbnb. Analiza, ki jo je objavila italijanska tiskovna agencija Ansa, napoveduje rast potovanj v severno Italijo za okoli 160 odstotkov v primerjavi z običajno zimsko sezono. Medtem alpske skupnosti opozarjajo na množični turizem, ki gorske pokrajine spreminja v kulise za selfije in obremenjuje krhek gorski ekosistem.

Obisk Dolomitov v celoti se je že pred začetkom letošnjih iger v zadnjem desetletju potrojil, tudi zaradi promocijskih kampanj z osupljivimi razgledi in v zadnjih letih objavami vplivnežev na družbenih omrežjih. Svoj delež bodo po projekcijah prispevale tudi olimpijske igre; med letoma 2027 in 2030 naj bi pokrajine, ki jih gostijo, privabile dodatnih devet milijonov obiskovalcev.