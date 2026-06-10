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    Potovanja

    Kmetija Žurej na robu Kozjanskega, kjer odmaknjenost ni ovira, ampak prednost

    Zelo me moti, ko kakšen gostinec reče, da ima stranke. Ne, mi imamo goste in gosta gostiš, pravi Franci Žurej. Priimek se na kmetiji ohranja že 120 let.
    Franci, Mojca in hči Zoja ter konji in psička. V ozadju Žusem in na vrhu Stolp ljubezni.  FOTO: Beti Burger
    Galerija
    Franci, Mojca in hči Zoja ter konji in psička. V ozadju Žusem in na vrhu Stolp ljubezni.  FOTO: Beti Burger
    Beti Burger
    10. 6. 2026 | 07:00
    10:23
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    Četudi je Kozjansko nekoč veljalo za manj razvito, je lahko v sodobnem svetu njegova odmaknjenost prednost. Le slabih 20 minut vožnje od avtocestnega izvoza Dramlje, skozi jedro Šentjurja, proti Gorici pri Slivnici, mimo Slivniškega jeza in še nekaj ovinkov naprej pod Žusmom, stoji Turistična ekološka kmetija Žurej. Sestavljajo jo Franci in Mojca Žurej s hčerkama Hano in Zojo ter babico. Na kmetiji so seveda doma tudi živali; osem krav avtohtone pasme cika, trije konji avtohtonih pasem, kokoši, koze, čebele, psički ...

    Na domačiji se priimek Žurej ohranja že 120 let. »Ta kmetija je bila nekoč grajska pristava, kjer so imeli tudi ječo – od tod ime kraja Ječovo. Bila je največja od treh pristav žusemskega gradu, od katerega so danes pod Žusmom vidne le še razvaline,« začne pripovedovati Franci Žurej.

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    Nekoč na vrh Rifnika zaradi nevarnosti, zdaj zaradi razgleda

    »Imeli so konjušnico, konje so namreč uporabljali za vleko po hribu do gradu. Za grajske potrebe gradu so obdelovali tudi polja – prav na tem območju sta menda zrasla prva koruza in krompir na širšem Štajerskem. Bila sta še mlin in kovačija,« se za trenutek ustavimo pri zgodovini, ki daje domačiji posebno težo. Pri Žurejevih je tudi eno od izhodišč za pohod na hrib Žusem, na katerem stoji Stolp ljubezni.

    Ta kmetija je bila nekoč grajska pristava, kjer so imeli tudi ječo – od tod ime kraja Ječovo. Bila je največja od treh pristav žusemskega gradu, od katerega so zdaj pod Žusmom vidne le še razvaline. FOTO: arhiv kmetije
    Ta kmetija je bila nekoč grajska pristava, kjer so imeli tudi ječo – od tod ime kraja Ječovo. Bila je največja od treh pristav žusemskega gradu, od katerega so zdaj pod Žusmom vidne le še razvaline. FOTO: arhiv kmetije

    Kot stari prijatelji

    Ko sta leta 2008 uradno prevzela kmetijo, sta se lotila prenove in se poleg zaključenih družb bolj posvetila kulinariki in turizmu. Leta 2017 sta uredila dve sobi, v vsaki je prostora za štiri ljudi, pozneje še hiško, ki stoji le lučaj stran, v kateri prav tako lahko prespijo štirje gostje. Uredili so še prostor za avtodome, ki so v zadnjih letih precej priljubljeni, imajo pa tudi svojega. Ideja je, da lahko gostje na kmetiji prespijo v njihovem avtodomu in naredijo kakšen krog po okolici. Priznata, da bi si želela, da bi zaključene družbe ob koncih tedna malce omejila in se bolj posvetila turizmu in gostom, ki pri njih prenočujejo, a za zdaj »ravnava po občutku«.

    Zaključene družbe lahko poleti sprejmejo tudi pod lično urejenim kozolcem. FOTO: Beti Burger
    Zaključene družbe lahko poleti sprejmejo tudi pod lično urejenim kozolcem. FOTO: Beti Burger

    Doslej so na kmetiji gostili ljudi iz več kot 40 različnih držav, mnogi od njih so prišli z izjemno zanimivimi zgodbami. »Kanadčana sta pred leti k nam pripotovala s kolesi, saj sta prebrala prispevek nekega kolesarja iz njune domovine, ki je prav tako potoval po svetu in zapisal, da je po naključju odkril eno majhno Slovenijo v Evropi, ki je postala destinacija številka ena. Z letalom sta pristala v Švici, potem prikolesarila do Slovenije pa od Luč do nas … Na koncu sta večerjala pri nas, pogovarjali smo se, kot da smo stari prijatelji,« pripoveduje Franci Žurej.

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    Šentjurčan sem, tako je mati d'jala

    Takšnih zgodb je veliko. »Franci že ob prihodu gostov pove nekaj o domačiji, ob tem pa vedno reče: Dobrodošli v naš dom,« pove Mojca Žurej. »Alergičen sem na to, da kakšen gostinec reče, da ima stranke. Ne, mi imamo goste in gosta gostiš. Stranke ima nekdo, ki želi nekomu nekaj samo prodati. Mi pa si želimo, da se naši gostje počutijo kot doma, da se počutijo dobro,« odločno pristavi sogovornik.

    Franci in Mojca se pri delu na domačiji ves čas – tako kot med pogovorom – dopolnjujeta. FOTO:  Beti Burger
    Franci in Mojca se pri delu na domačiji ves čas – tako kot med pogovorom – dopolnjujeta. FOTO:  Beti Burger
    Kaj pa je ključno za dobrega gostitelja? Ob vprašanju Mojca soproga dobrovoljno izzove: »No, zdaj se pa opiši.« »Gostitelj mora svojo službo opravljati z ljubeznijo, ne le za denar. Mogoče celo, da nanjo gleda kot na hobi. Resda je to v praksi težje …« Kot doda Mojca Žurej, sta nujni tudi srčnost in toplina, obenem pa je treba biti malce psiholog in ugotoviti, kaj kdo potrebuje: »Zjutraj, ko sem pri zajtrku v angleščini pozdravila Italijana, sem videla, da nista najboljše volje. Potem pa Franci vstopi z glasnim 'buongiorno' – in njuno razpoloženje se je – pa tudi, ko sta pojedla – dvignilo.«

    Od žusemskega gradu so ostale le razvaline. FOTO: Tic Šentjur
    Od žusemskega gradu so ostale le razvaline. FOTO: Tic Šentjur
    Na njuno »nedeljo«, to je za gostince ponedeljek, nista bila brez dela. Postregla sta že nekaj zajtrkov, počasi se začenja sezona in je vse več prenočitev. Čez teden se ponavadi pripravljata za konec tedna, ko prihajajo zaključene družbe, vmes se tudi že oglasijo avtodomarji in posamezni gostje, ki prenočijo, ob tem je treba skrbeti za kmetijo, 'gorco', torej vinograd, čebele in navsezadnje za to, da je domačija »urejena, pometena, pospravljena«. Mojca si ob vsem tem zaželi, da bi se v prihodnje malce umirila in kakšno dejavnost dala »malček na stran«: »Tudi mi si moramo privoščiti počitek, moj cilj je nekje pet dni vsak mesec.« Poleg tega radi potujejo, še vedno je na seznamu Bali, ki je bil odpovedan zaradi kovida.

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    Na Resevni je prvi gost lokalec

    Hrvati pridejo zaradi krav

    In kdo so njihovi najštevilčnejši gostje? »Pred pandemijo je bilo veliko Italijanov, danes teh skoraj ni, je pa v zadnjem času zelo veliko Hrvatov – in pravijo, da mnogi pridejo zato, da vidijo krave,« se smeje Franci Žurej. Precej je tudi Nemcev in Avstrijcev, Srbov, lani so imeli kar nekaj Belgijcev, našteva; v sezoni je največ mladih družin, zunaj sezone pridejo tudi pari. Pri njih si lahko izposodijo električna kolesa, sodobni gost išče stik z naravo, živalmi, mir – pa tudi samega sebe: »Vse bolj se recimo prebuja zanimanje za megalite na Žusmu …«

    Zelo me moti, ko kakšen gostinec reče, da ima stranke. Ne, mi imamo goste in gosta gostiš.

    Franci Žurej

    Na njihovo kmetijo pridejo tudi zaradi kulinarike. »Tu je hrana zdrava, imamo marmelade, ki jih skuha Mojca brez konzervansov. Teh ni niti v salamah, hrani, ki jo kuhamo. Če živiš v mestu, tega ni,« pove Franci. Prizadevata si, da je čim več hrane domače, lokalne, pristne. Ker živijo na območju z omejenimi možnostmi zaradi hribov, morajo kot turistična kmetija imeti 40 odstotkov sestavin lastnih, 30 lokalnih, 30 odstotkov pa od kjerkoli. Z govedino so samooskrbni, izdelujejo tudi sokove, na polju pridelujejo piro ali pšenico, imajo velik rastlinjak, jagodičevje, jajca svojih kokoši … Česar nimajo doma, poskušajo dobiti z okoliških kmetij, od sosedov, s katerimi imajo odlične odnose. »Ko pridejo gostje, jih vselej pošljemo tudi drugam, da vidijo čim več,« pove Mojca Žurej, njen soprog pa pripomni, da z veseljem priporoči kakšnega drugega gostinca, kmetijo, pojma konkurence tu ne poznajo.

    Doslej so na kmetiji gostili ljudi iz več kot 40 različnih držav, mnogi od njih so prišli z izjemno zanimivimi zgodbami. FOTO: arhiv kmetije
    Doslej so na kmetiji gostili ljudi iz več kot 40 različnih držav, mnogi od njih so prišli z izjemno zanimivimi zgodbami. FOTO: arhiv kmetije

    »Radi rečejo, da če bi fovšija gorela, bi Slovenija zgorela, a mi tega res ne občutimo,« pove Franci Žurej. In zakaj je po njegovem na podeželju več gostoljubja kot v mestu? »Ljudje, ki živimo na podeželju, bolj živimo z naravo, z živalmi in mislim, da smo zato bolj odprti. Če tega stika nimaš, morda nimaš toliko občutka za soljudi. Mogoče to ni povsem poštena izjava, saj so ljudje povsod prijazni ali neprijazni; topli ali manj topli – a čez palec mislim, da na podeželju dobiš več topline kot v mestu.«

    Ko smo se pogovarjali o morebitnem prevzemu kmetije v prihodnje, pravita, da ne želita nobene od hčerk siliti v nič. Starejša 21-letna Hana, ki je aktualna vinska kraljica, sicer zelo rada pomaga v gorci, a največje težnje po prevzemu kaže skoraj 12-letna Zoja. »Vendar jasno pove, da ljudi in zaključenih družb ne bo imela,« povesta starša, kar je sama, ko je prišla sredi dneva iz šole, potrdila. Takoj se prepozna njena odločnost, tudi za to, da bo na kmetiji ostala, pa tudi njen čut in zaščitniški odnos do živali. »Mislim, da bi danes gotovo rekel, da bo na kmetiji Zoja, a bomo videli, kaj bo prinesel čas,« sklene njen oče.

    Najvišji lesen razgledni stolp pri nas. FOTO: Beti Burger
    Najvišji lesen razgledni stolp pri nas. FOTO: Beti Burger
    Čeprav sta bila po napornem koncu tedna utrujena, ju gostje in njihove zgodbe ter zahvale polnijo. Mojca Žurej to podkrepi z zanimivo in malce nenavadno zahvalo družine, ki je pred kratim prespala pri njih: »Gospa je v španščini izrekla zahvalno molitev. V njej je dejala, da smo dobri ljudje, da so se imeli pri nas zelo lepo, da so se počutili več kot le turisti, da so se počutili kot del družine. To je bilo res nekaj posebnega.«

    Stolp ljubezni

    Stolp ljubezni stoji na severovzhodnem vrhu 669 metrov visokega Velikega špička, najvišje točke Žusma (ime izhaja iz nemške besede Sussenheim, kar v prevodu pomeni sladki dom), ki predstavlja severni rob Kozjanskega. Na Žusmu stoji cerkev sv. Valentina, ki je zavetnik zaljubljencev. Le nekaj metrov od nje pa je še ena cerkev, posvečena sv. Jakobu.

    Natanko 25,9 metra visoki stolp, najvišji lesen pri nas, je iz macesnovega lesa. Prvotno so sicer razmišljali o železnem, a so po ogledu vrhniškega presodili, da je les bolj naraven in se lepše zlije z okolico. Z vrha se ne vidi le na bližnje griče in hribe (denimo na Svetino, Resevno, Boč …) ter celo najvišji slovenski vrh, razgled seže tudi onkraj slovenskih meja: na Hrvaško, Madžarsko in v Avstrijo.

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    Domen Prevc brez filtra: »Prvotni načrt se mi je povsem 'sfižil'«

    Če smo mislili, da o Domnu Prevcu ne moremo izvedeti ničesar novega, nas je pred kratkim presenetil z zanimivimi razkritji. »Če bi osvojil celinski pokal, bi šel za pilota na Florido,« je med drugim priznal smučarski skakalec in svetovni rekorder, ki ga danes bolj kot slava žene občutek svobode.
    3. 6. 2026 | 08:16
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    Petra Majdič iskreno o slavi: »Na koncu ostane samo nagrobnik«

    Nekdanja šampionka Petra Majdič je brez olepševanja spregovorila o individualizmu, osamljenosti in tem, zakaj šport brez ljudi ne more preživeti.
    4. 6. 2026 | 08:24
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    Magazin  |  Zanimivosti
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    Hallux valgus: ko ukrivljen palec postane več kot le estetska težava

    Mnogi ljudje menijo, da je ukrivljen nožni palec predvsem estetska težava, vendar je resnica precej drugačna.
    Promo Delo 8. 6. 2026 | 10:05
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    Filip Flisar brez zavor: Sumljivi ljudje te hitro najdejo

    Filip Flisar nikoli ni bil športnik, ki bi se držal pravil klasičnega športnega nastopa. Vedno je deloval nekoliko drugače – glasnejši, bolj neposreden in precej manj zadržan od večine slovenskih športnikov.
    5. 6. 2026 | 08:08
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    Jaka Bijol: zgodba, ki je večina navijačev ne pozna

    Doma še vedno hranijo list papirja, na katerega si je kot najstnik zapisal načrt svoje kariere. Danes je Jaka Bijol eden najbolj prepoznavnih slovenskih nogometašev.
    8. 6. 2026 | 13:52
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    Gospodarstvo  |  Novice
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    Največja podjetniška prednost ni več denar

    V podkastu Supermoč je Jernej Pirc, direktor BNI Adria, spregovoril o tem, zakaj podjetniki danes za uspeh ne potrebujejo le dobrih idej.
    9. 6. 2026 | 08:30
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    Koliko lahko zaslužite z lastno polnilnico?

    Lastniki električnih vozil že izbirajo drugače. V turizmu in gostinstvu polnilnica postaja podobna storitev, kot sta bila nekoč Wi-Fi ali klimatska naprava.
    Promo Delo 5. 6. 2026 | 07:49
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    »Pogosto sem se vprašala, kdaj sem se sploh nazadnje smejala«

    Gospa Hilda je ena od zadovoljnih pacientk dr. Trampuša, ki je po dolgoletni agoniji zaradi parodontoze dobila nasmeh, ki je povrnil veselje v vsakdanu.
    Promo Delo 8. 6. 2026 | 09:12
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