Kmetija Žurej na robu Kozjanskega, kjer odmaknjenost ni ovira, ampak prednost

Četudi je Kozjansko nekoč veljalo za manj razvito, je lahko v sodobnem svetu njegova odmaknjenost prednost. Le slabih 20 minut vožnje od avtocestnega izvoza Dramlje, skozi jedro Šentjurja, proti Gorici pri Slivnici, mimo Slivniškega jeza in še nekaj ovinkov naprej pod Žusmom, stoji Turistična ekološka kmetija Žurej. Sestavljajo jo Franci in Mojca Žurej s hčerkama Hano in Zojo ter babico. Na kmetiji so seveda doma tudi živali; osem krav avtohtone pasme cika, trije konji avtohtonih pasem, kokoši, koze, čebele, psički ...

Na domačiji se priimek Žurej ohranja že 120 let. »Ta kmetija je bila nekoč grajska pristava, kjer so imeli tudi ječo – od tod ime kraja Ječovo. Bila je največja od treh pristav žusemskega gradu, od katerega so danes pod Žusmom vidne le še razvaline,« začne pripovedovati Franci Žurej.

»Imeli so konjušnico, konje so namreč uporabljali za vleko po hribu do gradu. Za grajske potrebe gradu so obdelovali tudi polja – prav na tem območju sta menda zrasla prva koruza in krompir na širšem Štajerskem. Bila sta še mlin in kovačija,« se za trenutek ustavimo pri zgodovini, ki daje domačiji posebno težo. Pri Žurejevih je tudi eno od izhodišč za pohod na hrib Žusem, na katerem stoji Stolp ljubezni.

Ta kmetija je bila nekoč grajska pristava, kjer so imeli tudi ječo – od tod ime kraja Ječovo. Bila je največja od treh pristav žusemskega gradu, od katerega so zdaj pod Žusmom vidne le še razvaline. FOTO: arhiv kmetije

Kot stari prijatelji

Ko sta leta 2008 uradno prevzela kmetijo, sta se lotila prenove in se poleg zaključenih družb bolj posvetila kulinariki in turizmu. Leta 2017 sta uredila dve sobi, v vsaki je prostora za štiri ljudi, pozneje še hiško, ki stoji le lučaj stran, v kateri prav tako lahko prespijo štirje gostje. Uredili so še prostor za avtodome, ki so v zadnjih letih precej priljubljeni, imajo pa tudi svojega. Ideja je, da lahko gostje na kmetiji prespijo v njihovem avtodomu in naredijo kakšen krog po okolici. Priznata, da bi si želela, da bi zaključene družbe ob koncih tedna malce omejila in se bolj posvetila turizmu in gostom, ki pri njih prenočujejo, a za zdaj »ravnava po občutku«.

Zaključene družbe lahko poleti sprejmejo tudi pod lično urejenim kozolcem. FOTO: Beti Burger

Doslej so na kmetiji gostili ljudi iz več kot 40 različnih držav, mnogi od njih so prišli z izjemno zanimivimi zgodbami. »Kanadčana sta pred leti k nam pripotovala s kolesi, saj sta prebrala prispevek nekega kolesarja iz njune domovine, ki je prav tako potoval po svetu in zapisal, da je po naključju odkril eno majhno Slovenijo v Evropi, ki je postala destinacija številka ena. Z letalom sta pristala v Švici, potem prikolesarila do Slovenije pa od Luč do nas … Na koncu sta večerjala pri nas, pogovarjali smo se, kot da smo stari prijatelji,« pripoveduje Franci Žurej.

Takšnih zgodb je veliko. »Franci že ob prihodu gostov pove nekaj o domačiji, ob tem pa vedno reče: Dobrodošli v naš dom,« pove Mojca Žurej. »Alergičen sem na to, da kakšen gostinec reče, da ima stranke. Ne, mi imamo goste in gosta gostiš. Stranke ima nekdo, ki želi nekomu nekaj samo prodati. Mi pa si želimo, da se naši gostje počutijo kot doma, da se počutijo dobro,« odločno pristavi sogovornik.

Franci in Mojca se pri delu na domačiji ves čas – tako kot med pogovorom – dopolnjujeta. FOTO: Beti Burger

Kaj pa je ključno za dobrega gostitelja? Ob vprašanju Mojca soproga dobrovoljno izzove: »No, zdaj se pa opiši.« »Gostitelj mora svojo službo opravljati z ljubeznijo, ne le za denar. Mogoče celo, da nanjo gleda kot na hobi. Resda je to v praksi težje …« Kot doda Mojca Žurej, sta nujni tudi srčnost in toplina, obenem pa je treba biti malce psiholog in ugotoviti, kaj kdo potrebuje: »Zjutraj, ko sem pri zajtrku v angleščini pozdravila Italijana, sem videla, da nista najboljše volje. Potem pa Franci vstopi z glasnim 'buongiorno' – in njuno razpoloženje se je – pa tudi, ko sta pojedla – dvignilo.«

Od žusemskega gradu so ostale le razvaline. FOTO: Tic Šentjur

Na njuno »nedeljo«, to je za gostince ponedeljek, nista bila brez dela. Postregla sta že nekaj zajtrkov, počasi se začenja sezona in je vse več prenočitev. Čez teden se ponavadi pripravljata za konec tedna, ko prihajajo zaključene družbe, vmes se tudi že oglasijo avtodomarji in posamezni gostje, ki prenočijo, ob tem je treba skrbeti za kmetijo, 'gorco', torej vinograd, čebele in navsezadnje za to, da je domačija »urejena, pometena, pospravljena«. Mojca si ob vsem tem zaželi, da bi se v prihodnje malce umirila in kakšno dejavnost dala »malček na stran«: »Tudi mi si moramo privoščiti počitek, moj cilj je nekje pet dni vsak mesec.« Poleg tega radi potujejo, še vedno je na seznamu Bali, ki je bil odpovedan zaradi kovida.

Hrvati pridejo zaradi krav

In kdo so njihovi najštevilčnejši gostje? »Pred pandemijo je bilo veliko Italijanov, danes teh skoraj ni, je pa v zadnjem času zelo veliko Hrvatov – in pravijo, da mnogi pridejo zato, da vidijo krave,« se smeje Franci Žurej. Precej je tudi Nemcev in Avstrijcev, Srbov, lani so imeli kar nekaj Belgijcev, našteva; v sezoni je največ mladih družin, zunaj sezone pridejo tudi pari. Pri njih si lahko izposodijo električna kolesa, sodobni gost išče stik z naravo, živalmi, mir – pa tudi samega sebe: »Vse bolj se recimo prebuja zanimanje za megalite na Žusmu …«

Zelo me moti, ko kakšen gostinec reče, da ima stranke. Ne, mi imamo goste in gosta gostiš. Franci Žurej

Na njihovo kmetijo pridejo tudi zaradi kulinarike. »Tu je hrana zdrava, imamo marmelade, ki jih skuha Mojca brez konzervansov. Teh ni niti v salamah, hrani, ki jo kuhamo. Če živiš v mestu, tega ni,« pove Franci. Prizadevata si, da je čim več hrane domače, lokalne, pristne. Ker živijo na območju z omejenimi možnostmi zaradi hribov, morajo kot turistična kmetija imeti 40 odstotkov sestavin lastnih, 30 lokalnih, 30 odstotkov pa od kjerkoli. Z govedino so samooskrbni, izdelujejo tudi sokove, na polju pridelujejo piro ali pšenico, imajo velik rastlinjak, jagodičevje, jajca svojih kokoši … Česar nimajo doma, poskušajo dobiti z okoliških kmetij, od sosedov, s katerimi imajo odlične odnose. »Ko pridejo gostje, jih vselej pošljemo tudi drugam, da vidijo čim več,« pove Mojca Žurej, njen soprog pa pripomni, da z veseljem priporoči kakšnega drugega gostinca, kmetijo, pojma konkurence tu ne poznajo.

Doslej so na kmetiji gostili ljudi iz več kot 40 različnih držav, mnogi od njih so prišli z izjemno zanimivimi zgodbami. FOTO: arhiv kmetije

»Radi rečejo, da če bi fovšija gorela, bi Slovenija zgorela, a mi tega res ne občutimo,« pove Franci Žurej. In zakaj je po njegovem na podeželju več gostoljubja kot v mestu? »Ljudje, ki živimo na podeželju, bolj živimo z naravo, z živalmi in mislim, da smo zato bolj odprti. Če tega stika nimaš, morda nimaš toliko občutka za soljudi. Mogoče to ni povsem poštena izjava, saj so ljudje povsod prijazni ali neprijazni; topli ali manj topli – a čez palec mislim, da na podeželju dobiš več topline kot v mestu.«

Ko smo se pogovarjali o morebitnem prevzemu kmetije v prihodnje, pravita, da ne želita nobene od hčerk siliti v nič. Starejša 21-letna Hana, ki je aktualna vinska kraljica, sicer zelo rada pomaga v gorci, a največje težnje po prevzemu kaže skoraj 12-letna Zoja. »Vendar jasno pove, da ljudi in zaključenih družb ne bo imela,« povesta starša, kar je sama, ko je prišla sredi dneva iz šole, potrdila. Takoj se prepozna njena odločnost, tudi za to, da bo na kmetiji ostala, pa tudi njen čut in zaščitniški odnos do živali. »Mislim, da bi danes gotovo rekel, da bo na kmetiji Zoja, a bomo videli, kaj bo prinesel čas,« sklene njen oče.

Najvišji lesen razgledni stolp pri nas. FOTO: Beti Burger

Čeprav sta bila po napornem koncu tedna utrujena, ju gostje in njihove zgodbe ter zahvale polnijo. Mojca Žurej to podkrepi z zanimivo in malce nenavadno zahvalo družine, ki je pred kratim prespala pri njih: »Gospa je v španščini izrekla zahvalno molitev. V njej je dejala, da smo dobri ljudje, da so se imeli pri nas zelo lepo, da so se počutili več kot le turisti, da so se počutili kot del družine. To je bilo res nekaj posebnega.«