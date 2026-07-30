Baletne superge so postale modni hit letošnjega poletja

Med najbolj opaznimi trendi letošnjega poletja so baletne superge, hibrid med balerinkami in športnimi copati, ki združuje eleganten videz z udobjem. V angleščini so dobile ime »sneakerinas«. Na prvi pogled spominjajo na baletne copatke, vendar imajo lastnosti športnih čevljev. Modni oblikovalci so jih na modne piste poslali že lani, letos pa so se dokončno uveljavile tudi v ulični modi.

Njihova priljubljenost ni presenetljiva. So lahkotne in ženstvene kot balerinke, hkrati pa zagotavljajo več opore in udobja. Številni modeli so izdelani iz mehkih in tankih materialov, zato jih je mogoče preprosto zložiti in pospraviti tudi v manjšo torbico. Primerne so za sprehode po mestu, potovanja in dneve, ko želimo udobje združiti z bolj urejenim videzom.

Od estetike baleta do športnih čevljev

Razvoj baletnih superg je povezan s slogom »balletcore«, ki je pred nekaj sezonami v modo vrnil romantične silhuete, trakove, baletne copatke in estetiko plesnih studiev. Hkrati je začelo upadati zanimanje za robustne tako imenovane očetovske superge, ki so zaznamovale prejšnje desetletje.

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Po letih širokih silhuet in debelih podplatov so oblikovalci začeli iskati bolj prečiščene alternative. Športni čevlji so dobivali nižje podplate, ožje linije, satenaste vezalke, mehkejše materiale in druge elemente, značilne za baletne copatke.

Foto: Vivaia

Med pionirji tega trenda je britanska oblikovalka Simone Rocha, ki je športne copate z baletnimi trakovi in ženstvenimi detajli predstavila že pred leti. K širjenju trenda so pripomogli tudi Puma Speedcat, sodelovanja znamk Adidas in Bad Bunny ter modeli modnih hiš Louis Vuitton, Prada, Miu Miu, Coach, Celine in Dries Van Noten.

Louis Vuitton je leta 2025 populariziral izraz »sneakerina«, ki se je nato razširil po družbenih omrežjih in spletnih trgovinah. Na voljo so modeli iz satena, semiša, usnja in tehničnih materialov, nekateri pa imajo baletne trakove ali paščke v slogu čevljev Mary Jane.

Baletne superge so sprejele tudi zvezdnice. Nosijo jih Bella Hadid, Dua Lipa, Jennifer Lawrence in Julia Roberts, med njihovimi ljubitelji pa sta tudi Harry Styles in Jacob Elordi.

Kako jih nositi

Za elegantnejši videz so primerni modeli iz satena, semiša ali usnja, medtem ko so različice iz platna in tehničnih materialov bolj primerne za vsakodnevno uporabo. Ker se številni modeli tesno prilegajo stopalu, jih je pred nakupom priporočljivo pomeriti.

Njihova prednost je vsestranskost. Nositi jih je mogoče s športnimi kompleti, pajkicami in kratkimi majicami, pa tudi z ravnimi hlačami, suknjičem ali širokimi kavbojkami. Dobro se ujemajo tudi z lahkotnimi poletnimi oblekami, plisiranimi krili in slip oblekami.