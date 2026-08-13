Bazen Novo mesto znova obratuje, prvošolci pa 1. septembra plavajo brezplačno

Bazen Novo mesto v Češči vasi po rednem letnem vzdrževanju v ponedeljek, 17. avgusta, znova odprl svoja vrata. Ob ponovnem odprtju bo mogoče kupiti tudi nove sezonske in celoletne vstopnice.

Bazen je bil kot vsako leto sredi poletja zaprt zaradi vzdrževalnih del. Iz obeh bazenov so izpustili vodo, temeljito očistili bazenski školjki ter sanirali manjše poškodbe in pomanjkljivosti, ki jih med rednim obratovanjem ni mogoče odpraviti.

»Temeljito smo očistili tudi bazensko ploščad in spremljajoče prostore,« je pojasnila Ana Seliškar, vodja Olimpijskega centra Novo mesto. Opravili so tudi kalibracijo analizatorjev za merjenje kakovosti bazenske vode ter servis bazenskih črpalk.

Do 1. septembra bo veljal poletni obratovalni čas. Bazen bo od ponedeljka do petka odprt med 8. in 18. uro. S 1. septembrom bo začel veljati redni obratovalni čas. FOTO: Tomaž Grdin

S tem so po njenih besedah zagotovili ustrezno delovanje ključne bazenske opreme in bazen pripravili na nadaljnje varno obratovanje.

Pred odprtjem še analiza vode

Včeraj so strokovni delavci Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano (NLZOH) odvzeli vzorce bazenske vode. Bazen bodo odprli po prejemu ustreznih rezultatov analize kakovosti vode.

Do 1. septembra bo veljal poletni obratovalni čas. Bazen bo od ponedeljka do petka odprt med 8. in 18. uro. S 1. septembrom bo začel veljati redni obratovalni čas.

Ob začetku novega šolskega leta pripravljajo tudi posebno akcijo. Prvošolci z rumeno rutico bodo imeli 1. septembra brezplačen vstop v Bazen Novo mesto.

Bazenski kompleks, ki je bil pred tremi leti uradno predan namenu v Olimpijskem centru Novo mesto v okviru Zavoda Novo mesto, vključuje 25-metrski plavalni in 20-metrski vadbeni bazen ter savno. Sprejme lahko do 339 obiskovalcev, namenjen pa je tako posameznikom kot skupinam, klubom in društvom, ki izvajajo plavalne oziroma vadbene programe.