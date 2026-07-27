Benetke za dan ali dva: kaj doživeti v mestu na vodi in njegovi okolici

Benetke lahko zaradi množic obiskovalcev, labirinta ulic in številnih znamenitosti hitro postanejo naporne. Toda tudi če imamo za obisk na voljo le dan ali dva, lahko začutimo njihov značaj – še posebej, če v mestu ostanemo do večera, ko se dnevni vrvež začne umirjati.

Vožnja po kanalih v nočnem času razkrije povsem drugačno podobo mesta. V svetlobi razkošnih lestencev iz muranskega stekla zaživijo renesančne in gotske palače, ulice pa postanejo tišje. Ko mesto zapustijo številni dnevni obiskovalci, Benetke upravičijo svoj zgodovinski vzdevek La Serenissima oziroma Najbolj spokojna.

Čeprav marsikoga od obiska odvrnejo množični turizem in pričakovane visoke cene, je mogoče kratek izlet načrtovati tako, da poleg glavnih znamenitosti vključuje tudi značilne beneške okuse, zgodovinske lokale in manj oblegano okolico.

Pijača z beneškim podpisom

Med najbolj prepoznavnimi beneškimi pijačami je bellini, mešanica pireja belih breskev in penečega se vina prosecco. Okoli leta 1948 ga je ustvaril beneški gostinec in hotelir Giuseppe Cipriani.

Ponujajo ga v številnih lokalih po mestu, eno najbolj zgodovinskih prizorišč za pokušino pa je Caffè Florian na Trgu svetega Marka. Kavarna je vrata prvič odprla 29. decembra 1720 in velja za najstarejšo kavarno v Italiji. Delovala je tudi med vojnami, skozi stoletja pa je bila prizorišče številnih pomembnih srečanj.

Sedenje pod arkadami Trga svetega Marka sicer ni najcenejši način za odmor, vendar obiskovalcu ponuja izkušnjo, ki je tesno povezana z zgodovino mesta.

Benetke imajo dovolj znamenitosti za večdnevno raziskovanje, vendar lahko tudi kratek obisk ponudi veliko. Foto: Shutterstock

Okusi morja v zgodovinski restavraciji

Benetke slovijo po ribah in drugih morskih jedeh, zato je smiselno vsaj en obrok nameniti lokalni kulinariki. Ena od restavracij z dolgo tradicijo je Do Forni, kjer je že v zlati dobi Beneške republike delovala taverna.

V restavraciji še danes pripravljajo lokalne in sezonske jedi. V preteklosti so jo obiskali člani britanske kraljeve družine, svetovni politiki in hollywoodski zvezdniki, vendar naj bi se osebje z enako pozornostjo posvečalo tudi drugim gostom.

Benetke so najlepše, ko se mesto umiri

Kdor lahko, naj v Benetkah ostane vsaj eno noč. Čez dan so najbolj znane ulice, mostovi in trgi pogosto polni obiskovalcev, zvečer pa se podoba mesta spremeni.

Ko se zmanjša promet vodnih avtobusov in se dnevni turisti začnejo vračati na celino, postane sprehod po tlakovanih ulicah precej mirnejši. Most Rialto, kanali in pročelja palač v večerni svetlobi dobijo bolj skrivnostno in romantično podobo.

Prav nočni sprehod omogoča, da Benetke za trenutek doživimo brez občutka, da se ves čas premikamo v množici.

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Vinska Benečija in dvorec iz 17. stoletja

Kratek obisk Benetk lahko združimo tudi z raziskovanjem širše dežele Benečije oziroma Veneta. Pokrajina je prepredena z vinogradi in vinskimi kletmi, med bolj posebnimi pa je posestvo Ornella Molon.

Vinsko klet je ustanovila in jo še vedno vodi ženska, po kateri je dobila ime. Posestvo domuje v dvorcu s parkom iz 17. stoletja, zato je zanimivo tudi za obiskovalce, ki jih pokušanje vina ne zanima.

V manjšem muzeju kulturne dediščine predstavljajo dejavnosti, ki so nekoč zaznamovale območje, med drugim gojenje sviloprejk in pridelovanje svile.

Kdor lahko, naj v Benetkah ostane vsaj eno noč. Foto: Shutterstock

Arheologija, kolesarjenje in nakupovanje

V bližini Benetk leži tudi Noventa di Piave, kjer si je mogoče ogledati rimske arheološke ostanke Pieve di San Mauro. Okolico lahko raziskujemo s kolesom po urejenih poteh ob reki Piave.

Mesto je znano tudi po nakupovalnem središču na prostem McArthurGlen Noventa di Piave Designer Outlet, ki velja za enega najbolj obiskanih outlet centrov v Evropi. Tako je mogoče izlet povezati z zgodovino, rekreacijo v naravi in nakupovanjem.

Benetke imajo dovolj znamenitosti za večdnevno raziskovanje, vendar lahko tudi kratek obisk ponudi veliko. Ključno je, da se ne omejimo le na hiter sprehod med železniško postajo, mostom Rialto in Trgom svetega Marka. Za pristnejše doživetje se splača ostati do večera, poskusiti značilne beneške okuse in del časa nameniti tudi manj znani okolici.