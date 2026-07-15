Poletno branje: 10 knjig, ki jih je vredno vzeti na dopust

Od psiholoških romanov in družinskih skrivnosti do avtobiografij: deset knjižnih novosti, ki bodo zaznamovale poletne bralne dni.

Če je branje nepogrešljiv del vašega dopusta, je letošnja knjižna bera kot nalašč za vas. Pred poletjem je izšlo veliko odličnih naslovov, zato izbor desetih knjig ni bil preprost.

Med njimi so romani, ki odpirajo vprašanja ljubezni, družine, svobodne volje in položaja žensk v družbi, pa tudi pretresljive osebne izpovedi in zgodbe, polne skrivnosti. Nekatere knjige vas bodo ganile, druge vznemirile, tretje pa bodo morda spremenile vaš pogled na svet.

Globoko v gozdu – Irena Štaudohar, UMCO

»Na začetku je bil gozd,« v uvodu zapiše novinarka, dramaturginja in publicistka Irena Štaudohar. Mislila je, da bo pisala o drevesih, gobah, mahu in živalih, nato pa se je znašla v vmesnem prostoru, ki ga ni mogoče natančno določiti.

Globoko v gozdu je meditativna, nežna in magična knjiga, v kateri se osebna pripoved prepleta z zgodbami velikih mislecev. Avtorica razmišlja o tem, kako se izgubimo in kako izginemo, ter bralca vodi od Dionizovega kulta in grške mitologije do sveta srednjeveških mistikov.

Predvsem pa nas opominja na prvobitno povezanost človeka z naravo. Branje je potovanje skozi dve pokrajini – tisto okoli nas in tisto v nas.

Elena ve – Claudia Piñeiro, Analecta

Argentinska pisateljica in scenaristka Claudia Piñeiro v napetem psihološkem romanu raziskuje materinstvo, vero, žalovanje in bolezen. Ob tem se sprašuje, koliko nadzora imamo v resnici nad svojim življenjem in smrtjo.

Dogajanje je postavljeno v Buenos Aires. Elena, ostarela ženska z napredujočo Parkinsonovo boleznijo, se odpravi na mučno pot iskanja resnice o smrti svoje hčere Rite. Prepričana je, da Rita ni storila samomora. Toda odgovor na vprašanje, kako je umrla, kmalu ni več v središču zgodbe. Pomembnejši postaja zapleten odnos med materjo in hčerjo, bolezen pa določa ritem romana, saj je Elenino gibanje odvisno od delovanja tablet. Roman presega okvir klasične kriminalne zgodbe in spodbuja k razmisleku o položaju žensk, svobodni volji in pravici do osebne izbire.

Sinovi, hčere – Ivana Bodrožić, No!Press

Ivana Bodrožić se je uveljavila z romanom Hotel Zagorje, njen drugi roman Sinovi, hčere pa že velja za sodobno klasiko.

To je knjiga o ljubezni, ki lahko kljub močni želji spodleti, zamre ali se zaduši. O ljubezni, ujeti v negibna telesa, družbene norme in neizgovorjene medgeneracijske travme. Zgodbo spoznavamo skozi tri perspektive: Lucije, njenega partnerja Doriana in Lucijine mame. Njihova življenja določajo družbene okoliščine, ki jim povzročajo neznosno bolečino ter jim preprečujejo, da bi zaživeli svobodno in v skladu s seboj.

Pisateljica je zapisala, da je roman nastal iz ljubezni. To se čuti tudi med branjem, saj zlahka vstopimo v notranje svetove junakov, jih razumemo in z njimi sočustvujemo. Dragoceno branje v času, ko je vse več nestrpnosti in vse manj empatije.

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Gilgi, ena od nas – Irmgard Keun, No!Press

Težko je verjeti, da je roman Gilgi, ena od nas nastal pred skoraj stoletjem. Vprašanja, ki jih odpira, so namreč še vedno presenetljivo aktualna.

Glavna junakinja Gilgi dela kot stenografka in strojepiska v jezikovni šoli. Je zavzeta, sposobna in ambiciozna mlada ženska, ki je prepričana, da ima svoje življenje pod nadzorom. Nato se zaljubi v Martina. Ljubezenska zgodba nima srečnega razpleta. Gilgi zaradi odnosa postopoma izgublja svojo identiteto in ni več emancipirana ženska, kakršna je bila pred zaljubljenostjo.

Roman odpira vprašanje, ali se lahko ženska zares in popolnoma zaljubi, ne da bi se pri tem odpovedala svoji avtonomiji. Irmgard Keun je z romanom dosegla velik uspeh, danes pa velja za eno ključnih avtoric nemške književnosti 20. stoletja.

Lakota – Roxane Gay, Analecta

Haitijsko-ameriška pisateljica, profesorica in feministična kulturna kritičarka Roxane Gay je zaslovela z uspešnico Slaba feministka. V knjigi Lakota predstavlja avtobiografijo svojega telesa ter iskren razmislek o travmi in družbenih pričakovanjih.

Pri dvanajstih letih je doživela brutalno spolno nasilje, ki je zaznamovalo njen odnos do telesa in hrane. Pridobivanje telesne teže je postalo oblika zaščite – način, da bi bila prezrta od moških in bi se počutila varneje. Gay ne pripoveduje le o lastni izkušnji. Odpira širšo razpravo o tem, kako družba presoja telesa, razume travmo in določa vrednost posameznika.

Lakota je knjiga, ki razbija predsodke o debelosti ter spodbuja empatijo in razumevanje izkušenj, pogosto odrinjenih na rob javnega diskurza. Slovenski prevod dopolnjuje spremna beseda Žive Gornik.

Bili smo trije – Pia Prezelj, Goga

Novinarka in pisateljica Pia Prezelj je s prvencem Težka voda navdušila tako bralce kot kritike ter zanj na Slovenskem knjižnem sejmu prejela nagrado za najboljši prvenec.

Tudi njen drugi roman je literarno prepričljiva in čustvena pripoved. Bili smo trije je liričen roman o sorodstvu, domu, izgubi ter o tem, kako se preteklost zajeda v to, kar smo in kar šele postajamo. Glavna junakinja Olga je fotografinja, ki želi izvedeti, kaj se je zgodilo ob njenem rojstvu. Zakaj jo je mama oddala v posvojitev? Je kdaj razmišljala o njej, jo pogrešala ali poskušala poiskati?

V iskanju odgovorov odpotuje na otok k polbratu, za katerega je izvedela šele pred kratkim. V zgodbo se vpleta tudi življenjska pripoved njene matere, ki razkrije, da preteklost ni bila takšna, kot si jo je Olga predstavljala.

En ščepec ljubezni – Gaja Jarc, Cankarjeva založba

V zbirki Razmerja je pred poletjem izšel literarni prvenec zobozdravnice Gaje Jarc. Iskriva ljubezenska zgodba odpira vprašanje, ali je mogoče hkrati imeti ljubezen, družino in uspešno kariero.

O tem razmišlja Anja, specializantka kirurgije, ki se zaradi zahtevne službe vse pogosteje prepira z dolgoletnim partnerjem Urbanom. Ta si želi družino in Anji v enem od prepirov očita, da ga po službi nikoli ne pričaka s kosilom. Anja si ne upa priznati, da kuhati preprosto ne zna. Kljub odporu se odloči izboljšati svoje kulinarične spretnosti in Urbanu dokazati, da zmore tudi to.

Ko je po naključju udeležena v prometni nesreči, ki jo povzroči priznani mladi kuharski mojster David, skuje načrt: en mesec ji bo pripravljal kosila, s katerimi bo ponovno osvojila Urbana. Toda načrt seveda ne poteka tako, kot si je zamislila.

Srce na dlani – Petra Julia Ujawe, Cankarjeva založba

Po knjižni uspešnici Najboljše šele pride je Petra Julia Ujawe napisala roman, ki ga lahko beremo tudi kot nadaljevanje prvenca. Glavna junakinja je tokrat Dora, ena od sester Zupančič.

Dora je srce družine. Njena največja želja je, da bi se poročila in postala mama, toda odkrije, da si njen partner tega ne želi tako močno kot ona. Ker je stara 36 let, se zaveda, da nima več neomejeno časa, če želi imeti otroke. Njen svet se podre, zato si ga mora sestaviti na novo.

Roman je napisan v podobnem slogu kot avtoričin prvenec, bralci pa bodo izvedeli tudi, zakaj je bila Dora v prvi knjigi tako redko prisotna.

Tetka – Valérie Perrin, Vida

Avtorica svetovne uspešnice Sveža voda za rože, ki je očarala tudi številne slovenske bralce, se vrača z napetim romanom o Colette. Njena nečakinja Agnes je prepričana, da je bila teta ženska brez posebne zgodbe.

Nato jo nekega dne pokliče policija in ji sporoči, da je Colette umrla. Novica je nerazumljiva, saj naj bi bila njena edina teta že tri leta pokopana na pokopališču v Gueugnonu. Ko mora Agnes identificirati truplo, ni nobenega dvoma: pred njo resnično leži Colette. Kdo je torej pokopan v njenem grobu? In zakaj se je tri leta pretvarjala, da je mrtva?

Valérie Perrin tudi tokrat mojstrsko prepleta človeške usode in razkriva temačne skrivnosti, zaradi katerih je knjigo težko odložiti.

Živim naprej – Gisèle Pelicot, Mladinska knjiga

Gisèle Pelicot je pritegnila pozornost svetovne javnosti, ko se je med sodnim procesom v Avignonu odrekla pravici do anonimnosti. Na sojenju so obsodili njenega moža Dominiqua Pelicota in še petdeset moških, ki so jo spolno zlorabljali.

S svojo odločitvijo je sprožila široko razpravo o spolnem nasilju v Franciji in postala simbol poguma. Žrtvam je sporočila, naj se ne sramujejo, saj mora sram pripadati storilcem. Knjigo Živim naprej je napisala skupaj s francosko avtorico Judith Perrignon. V njej pojasnjuje, zakaj je vztrajala pri javnem sojenju, pripoveduje o svojem življenju in zakonski zvezi ter opisuje, kako je po grozljivi preizkušnji našla moč za nadaljevanje življenja.

Knjiga je izšla v več kot dvajsetih jezikih in pretresla svet. Igralka Emma Thompson jo je opisala kot darilo vsaki ženski ter poudarila, da bi se morali Gisèle Pelicot za njen pogum zahvaliti iz vsega srca.