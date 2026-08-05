Dva osvežilna brezalkoholna koktajla, ki ju pripravimo v nekaj minutah

Za poletno osvežitev ne potrebujemo vedno zapletenega recepta, množice sestavin ali profesionalnega mešalnika za koktajle. Včasih zadostujejo ohlajen sadni čaj, nekaj sirupa, sadni sok in pest ledenih kock.

Brezalkoholni koktajli so dobrodošla popestritev piknikov, vrtnih zabav in dolgih počitniških popoldnevov. Ker jih lahko pripravimo kar v kozarcu, se jih bodo z veseljem lotili tudi otroci. Še posebno privlačni bodo, če jih postrežemo v lepih kozarcih ter okrasimo s svežim sadjem in pisanimi slamicami.

Tokrat predstavljamo dve različici. Breskov koktajl je sladek, sadno obarvan in nekoliko gostejši, limonov pa izrazito svež, kiselkast in poln ledu. Oba sta pripravljena v le nekaj minutah – upoštevati moramo le čas, ki ga potrebujemo, da se čaj dobro ohladi.

Breskov brezalkoholni koktajl

Breskov čaj, sadni sirup in gost breskov sok sestavljajo napitek nežnega, polnega okusa. Koščki svežih breskev v kozarcu poskrbijo, da je koktajl videti še bolj poletno.

Sestavine

2 dl ohlajenega breskovega čaja

2 žlici jabolčnega ali malinovega sirupa

od 0,5 do 1 dl gostega breskovega soka

nekaj koščkov sveže breskve

Priprava

Skuhamo breskov čaj in počakamo, da se popolnoma ohladi. Primešamo izbrani sirup in breskov sok ter vse skupaj na hitro zmešamo.

V kozarce razporedimo koščke sveže breskve in jih prelijemo s pripravljenim napitkom. Po želji dodamo še nekaj ledenih kock.

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Brezalkoholni limonov koktajl

Limonova različica bo navdušila vse, ki imajo raje lahkotne in bolj kiselkaste napitke. Bezgovo sladkost uravnotežita sveže iztisnjen limonov sok in obilica ledu.

Sestavine

2 dl ohlajenega sadnega čaja z okusom limone

2 do 3 žlice limonovega ali bezgovega sirupa

sok polovice limone

rezine limone za okras

ledene kocke

Priprava

Skuhamo limonov čaj in ga dobro ohladimo. Dodamo limonov ali bezgov sirup, sveže iztisnjen limonov sok in ledene kocke ter premešamo.

Napitek nalijemo v kozarce in vsakega okrasimo z rezino limone. Za še izrazitejšo svežino lahko kozarce pred postrežbo za nekaj časa postavimo v hladilnik.

Oba koktajla lahko prilagodimo sadju in sokovom, ki jih imamo doma. Breskve lahko denimo nadomestimo z ananasom ali jabolki, limonovemu napitku pa dodamo nekaj lističev mete. Pomembno je predvsem, da so sestavine dobro ohlajene in da napitek postrežemo takoj.