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    Pozdrav poletju

    Dvajset etap in 187 kilometrov čez Pohorje in Kozjak

    Daljinska pot je zasnovana kot doživetje narave, kulture in rekreacije v eni izmed najbolj zelenih regij Slovenije.
    FOTO: Matic Ritonja/www.pohorjekozjaktrail.si
    Galerija
    FOTO: Matic Ritonja/www.pohorjekozjaktrail.si
    S. B.
    28. 7. 2026 | 10:00
    4:27
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    Še sveža daljinska pot Pohorje–Kozjak povezuje dve hribovski območji severovzhodne Slovenije. Trail, ki ga je britanski BBC na začetku leta uvrstil med najbolj težko pričakovane v tem letu, je dolg 187 kilometrov in razdeljen na 20 etap, za katere potrebuje pohodnik od 11 do 15 dni, če se odloči, da jih bo prehodil v enem kosu. 

    Severovzhodna Slovenija se z novo daljinsko potjo pridružuje trendu velike priljubljenosti daljinskih poti v vsej Evropi, je poudaril predsednik Planinske zveze Slovenije Martin Šolar in dodal, da je velika pridobitev tako za planince in domačine kot tudi za turizem.

    Pohorje-Kozjak Trail je razdeljen na 20 etap. FOTO: Matic Ritonja/www.pohorjekozjaktrail.si
    Pohorje-Kozjak Trail je razdeljen na 20 etap. FOTO: Matic Ritonja/www.pohorjekozjaktrail.si

    Kot je povedala Karmen Razlag z omenjene agencije, so v zadnjih letih v okviru Partnerstva za Pohorje, ki deluje sedmo leto, veliko pozornosti namenjali zlasti razvoju kolesarstva in transformaciji smučarskih središč v celoletna območja za preživljanje prostega časa v naravi in tako označili več kot 720 kilometrov kolesarskih povezav po Pohorju in Kozjaku. »Nato je prišlo na vrsto pohodništvo in tako smo prišli do zamisli o daljinski pohodni poti, s katerima bi povezali pogorji, ki sta si po svoje podobni, hkrati pa ima vsako svojo identiteto.«

    Etape Pohorje-Kozjak Trail Foto Dk/gm
    Etape Pohorje-Kozjak Trail Foto Dk/gm

    Tudi čez Črni vrh in Košenjak

    Pot povezuje več kot 100 kulturnih in naravnih znamenosti. FOTO: Matic Ritonja/www.pohorjekozjaktrail.si
    Pot povezuje več kot 100 kulturnih in naravnih znamenosti. FOTO: Matic Ritonja/www.pohorjekozjaktrail.si
    Pot je zasnovana kot doživetje narave, kulture in rekreacije v eni izmed najbolj zelenih regij Slovenije, poudarjajo na omenjeni razvojni agenciji, saj pohodnike vodi skozi gozdove, mimo naravnih in kulturnih znamenitosti ter čez vrhove, med njimi najvišja vrhova Pohorja in Kozjaka, 1543 metrov visoki Črni Vrh in 1521 metrov visoki Košenjak. Vsega skupaj sicer pohodnik po besedah Karmen Razlag na poti premaga približno 8000 višinskih metrov, približno 3400 na Pohorju, preostanek na Kozjaku.

    Med prepoznavnejšimi točkami ob poti so Mariborsko Pohorje z Bellevuejem, Areh, Rogla, Lovrenška jezera, Črni vrh, Kope, Košenjak, Pernice, Kapla, Sveti Duh na Ostrem vrhu, Žavcarjev vrh in Sveti Urban. Pot ponuja tudi dostop do nekaterih najbolj prepoznavnih naravnih znamenitosti Pohorja, med njimi Pragozda Šumik s slapovoma Mali in Veliki Šumik ter Črnega in Ribniškega jezera. Povezuje številne planinske postojanke, razgledišča in slikovite kraje, ki odpirajo poglede na Pohorje, Kozjak, Dravsko dolino in vse do Alp.

    Več kot tisoč markacij

    Prvih deset etap poteka po območju Pohorja in obsega 85 kilometrov oziroma približno 27 ur hoje, preostalih deset etap pa vodi po Kozjaku, kjer pohodniki prehodijo 102 kilometra v približno 36 urah. Pri načrtovanju so izbrali obstoječe poti, ki so jih člani lokalnih planinskih društev preverili in po potrebi dodatno opremili z markacijami, dodali so tudi oznake Pohorje–Kozjak Trail. Na njej je tako več kot 150 usmerjevalnih tabel in 1200 markacij, ki povezujejo več kot sto naravnih in kulturnih znamenitosti.

    Posamezne etape se začnejo in končajo na dostopnih točkah, večinoma povezanih z javnim ali zasebnim prevozom, kar omogoča prilagodljivo načrtovanje poti – od krajših dnevnih izletov do večdnevnih pohodov. Kot pravi Karmen Razlag, je Pohorje morda bolj primerno poleti in pozimi, Kozjak pa spomladi in jeseni.

    Zemljevid nove poti
    Zemljevid nove poti

    Ob odprtju daljinske poti so pripravili tudi knjižico za zbiranje pohodniških žigov (vsega skupaj jih je mogoče nabrati 27), pripravljajo še tiskani vodnik, sicer pa so vse informacije na voljo na spletni strani www.pohorjekozjaktrail.si.

    Vsak ima svoj najljubši kotiček Slovenije. Zdaj ga lahko delite z drugimi! Sodelujte v nagradni igri Odkrivamo Slovenijo, dodajte fotografijo, kratek opis in označite lokacijo na zemljevidu ter se potegujte za privlačne nagrade.

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