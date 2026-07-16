Eden najlepših izletov tik čez mejo

Ko poletna vročina v mestih postane skoraj neznosna, ni treba daleč, da najdemo prijeten pobeg. Le nekaj kilometrov čez slovensko mejo se nad Trstom vije Napoleonova pot, ena najlepših panoramskih sprehajalnih poti v tem delu Jadrana. Združuje lahkoten pohod, razglede na Tržaški zaliv in možnost obiska pravljičnega gradu Miramar, s čimer je odlična izbira za enodnevni poletni izlet.

Izhodišče je na Opčinah pri obelisku, kjer je mogoče parkirati avtomobil. Od tam se začne približno osem kilometrov dolga krožna pot, ki jo domačini poznajo kot Strada Napoleonica in povezuje Opčine in vas Prosek. Čeprav njeno ime namiguje na Napoleona, današnja pot izvira iz 19. stoletja. Po načrtih inženirja Giacoma Vincentija naj bi povezovala kraško planoto s Trstom, med ljudmi pa se je ohranila legenda, da so jo ustvarile Napoleonove čete.

Že po nekaj minutah hoje postane jasno, zakaj velja za eno najlepših razglednih poti v bližini Slovenije. Pot poteka visoko nad morjem, zato se odpirajo pogledi na Trst, Tržaški zaliv, Gradež, grad Miramar in ob jasnem vremenu celo na Dolomite. Večji del poti je širok, raven in nezahteven, zato je primeren tudi za družine z otroki in manj izkušene pohodnike.

Napoleonova cesta. FOTO: Hanc Marjana

Posebno živahen je del poti pri skalovju hriba Vejna, kjer je eno najbolj priljubljenih plezališč v okolici Trsta. Ob lepem vremenu tam srečamo športne plezalce vseh starosti, od otrok do izkušenih alpinistov, občasno pa tudi vrvohodce, ki med skalami preizkušajo ravnotežje na napetih trakovih.

Le kratek vzpon vodi do svetišča na Vejni oziroma Monte Grisa, ene najbolj nenavadnih cerkva v Italiji. Zaradi značilne trikotne oblike ji Tržačani pravijo kar formaggino ali »sirček«. Poleg sodobne arhitekture navdušuje tudi lega z razgledom na morje, v notranjosti pa si velja ogledati oltar svetih Cirila in Metoda, delo slovenskega slikarja Toneta Kralja.

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Če se vam po sprehodu še ne mudi domov, lahko iz Proseka nadaljujete po naravoslovni poti Sentiero Natura do gradu Miramar. Pot se spusti skoraj do morja in skupaj z vrnitvijo izlet podaljša na približno petnajst kilometrov. Treba pa je računati tudi na okoli 350 metrov višinske razlike in precej stopnic, zato je ta del poti primernejši za nekoliko bolje pripravljene pohodnike.

Tisti, ki si želijo bolj sproščenega dne, se lahko do gradu Miramar odpeljejo z avtomobilom. Bela rezidenca, ki jo je sredi 19. stoletja dal zgraditi nadvojvoda Maksimilijan Habsburški, sodi med najbolj obiskane znamenitosti Furlanije - Julijske krajine. Poleg elegantnih grajskih soban obiskovalce navdušuje tudi 22 hektarjev velik park z eksotičnimi drevesi, stoletnimi cedrami in urejenimi sprehajalnimi potmi, ki ponujajo prijetno senco tudi v najbolj vročih poletnih dneh.

Nadvojvoda Maksimilijan je želel, da bi bil Miramar s parkom tudi muzej. FOTO: Fabio Parenzan

Miramar ni le ena najlepših zgodovinskih rezidenc ob Jadranu, ampak tudi kraj z zanimivo zgodbo. Nadvojvoda Maksimilijan je grad načrtoval kot svoj dom ob morju, vendar je življenje ubralo drugačno pot. Leta 1864 je postal mehiški cesar, tri leta pozneje pa so ga po porazu ujeli in usmrtili. Njegova usoda je gradu dala posebno zgodovinsko težo, ki jo obiskovalci začutijo tudi med ogledom notranjih prostorov.

Ker je vse skupaj le dobro uro vožnje iz osrednje Slovenije, je to ena najbolj privlačnih idej za poletni pobeg, ko si zaželimo morja, a brez gneče na plažah.