Greste na dopust? Z malo sreče ulovite še nepozabno vodno doživetje

Čeprav ste najbrž z mislimi že pri pakiranju in načrtovanju vseh počitniških aktivnosti, je dobro pomisliti tudi na to, kako se lahko zaščitite, če ne boste mogli na pot.

Odpoved potovanja zaradi bolezni ali drugih nepredvidenih okoliščin lahko namreč pomeni tudi veliko finančno izgubo. Z ustreznim zavarovanjem potovanj v tujino lahko ublažite finančne posledice in se na pot odpravite z več brezskrbnosti – da bo dopust res dopust.

Za tisti »kaj pa, če«

Ne glede na to, kako dobro načrtujete svoj dopust v tujini in skrbite, da bo vse potekalo gladko, se lahko zgodi kaj, kar vam povzroči težave na potovanju ali pa vam prepreči že odhod. Med najpogostejšimi razlogi za odpoved potovanja so nenadna bolezen, nezgoda ali druge nepredvidljive okoliščine.

Ko je govor o zavarovanju potovanj v tujino, večina najprej pomisli na kritje stroškov zdravljenja v tujini in kritje stroškov v primeru poškodovane prtljage ali izgubljenih dokumentov. In čeprav so ta kritja ključna za brezskrbna potovanja, je pametno izbrati zavarovanje, ki vas ščiti tudi že pred odhodom. V Zavarovalnici Triglav zato v okviru najširšega paketa C zavarovanj potovanj v tujino omogočajo tudi zavarovanje odpovedi večkratnih potovanj v tujino. Namenjeno je predvsem tistim, ki v tujino potujete večkrat letno in želite zaščititi svoj finančni vložek v potovanja.

FOTO: Zavarovalnica Triglav

Kaj je krito?

Zavarovanje krije stroške odpovedi turističnega potovanja, če je odpoved posledica okoliščin, na katere ne morete vplivati. Med njimi so na primer:

nepričakovano poslabšanje zdravstvenega stanja vas ali vaših bližnjih,

nezgoda,

smrt zavarovanca ali bližnjega družinskega člana,

elementarne nesreče in še nekateri drugi nepredvideni dogodki.

Kritje velja tudi za družinske člane, ki so navedeni na isti zavarovalni polici (zakonec, partner, otroci do 18. oz. do 26. leta, če se šolajo), kar je posebej pomembno in uporabno pri družinskih potovanjih.

Pomembno je, kje rezervirate potovanje

Zavarovanje krije stroške, ki nastanejo, če odpoveste turistično potovanje, ki je dogovorjeno z organizatorjem potovanja. Med organizatorje potovanja se štejejo le uradno registrirane turistične agencije in ponudniki letalskih vozovnic. Pogoj za zavarovalno kritje odpovedi večkratnih potovanj v tujino je, da je dogovor o potovanju z organizatorjem potovanja sklenjen v jezikih nekdanjih jugoslovanskih republik, angleškem ali nemškem jeziku.

Če pogledamo primer: Če nastanitev rezervirate neposredno v hotelu, zavarovanje morebitne odpovedi ne bi krilo. Če pa bi bila namestitev del turističnega aranžmaja, rezerviranega prek turistične agencije, bi bila odpoved lahko krita z zavarovanjem. Krita bi bila tudi odpoved rezervacije letalske vozovnice, ki bi jo kupili neposredno pri letalskem ponudniku.

FOTO: Zavarovalnica Triglav

Zaščitite svoj finančni vložek v potovanja

Zavarovanje krije stroške odpovedi potovanj, katerih vrednost ne presega 1230 evrov (oziroma po dogovoru do 3110 evrov). To je tudi najvišji znesek izplačil v enem zavarovalnem letu.

Kaj pa, če načrtujete dražje potovanje ali pa nimate paketa C? Sklenete lahko zavarovanje odpovedi turističnih potovanj, s katerim boste prav tako zavarovali svoj finančni vložek.

Poskrbite za brezskrben odklop in sodelujte v žrebu za doživetje s surfanjem in supanjem Ne glede na to, ali načrtujete krajši oddih v eni od sosednjih držav ali večtedensko potovanje na drug konec sveta, je priporočljivo, da na svoj seznam obvezne opreme umestite tudi ustrezno zavarovanje potovanj v tujino. Tako boste tudi daleč od doma brez skrbi, z malo sreče pa lahko osvojite zabavno vodno dogodivščino. Kako? Vsi, ki boste do 2. avgusta 2026 sklenili celoletno zavarovanje potovanj v tujino pri Zavarovalnici Triglav, se lahko potegujete za nepozabno doživetje s surfanjem in supanjem, ki bo 29. avgusta 2026 na Velenjskem jezeru. V Zavarovalnici Triglav bodo namreč 20 izžrebancem omogočili, da bodo pod vodstvom vrhunskih strokovnjakov vstopili v vznemirljivi svet vodnih športov. Zavarovanje potovanj v tujino lahko hitro in enostavno sklenete po spletu ali pri svojem zastopniku.

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