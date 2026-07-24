Jutri se na Rabu začne pot v srednji vek

Zgodovinsko jedro Raba se bo že jutri spremenilo v največji srednjeveški oder na Hrvaškem. Med 25. in 27. julijem bo slikovito staro mestno jedro gostilo tridnevno Rabsko fjero. Na ulicah bodo odmevala srednjeveška glasbila, iz rokodelskih delavnic bo donelo udarjanje kladiv po nakovalu, po mestnih trgih pa se bodo sprehajali vitezi, plemstvo, meščani in trgovci v zgodovinskih oblačilih.

Rabska fjera velja za najstarejši in največji srednjeveški festival na Hrvaškem. Njene korenine segajo v leto 1364, ko je mesto z velikim praznovanjem počastilo kralja Ludvika I. Anžujskega, ki je Rab osvobodil beneške oblasti, hkrati pa se zahvalilo svojemu zavetniku, svetemu Krištofu (hrv. sveti Kristofor). Več kot šest stoletij pozneje je tradicija še vedno živa, čeprav danes traja tri dni, vsakega pa zaznamuje drug svetnik.

Rab, Hrvaška FOTO: TZG Rab

Celotno mesto postane prizorišče

Posebnost Rabske fjere je, da dogajanje ni omejeno na en trg ali prizorišče. V festival se spremeni celotno zgodovinsko jedro mesta. Na vsakem koraku obiskovalce pričakajo rokodelci, ki predstavljajo stare obrti – od kovačev, lončarjev in izdelovalcev usnjenih izdelkov do tkalcev, pletarjev in mojstrov priprave tradicionalnih mazil ter drugih skoraj pozabljenih veščin.

Prikazi niso zgolj turistična kulisa. Večina sodelujočih obrti temelji na zgodovinskih virih, obiskovalci pa lahko mojstre opazujejo pri delu, se z njimi pogovorijo in domov odnesejo ročno izdelane izdelke.

Enako živahno je na ulicah in trgih. Srednjeveški glasbeniki, plesalci, dvorni norčki, ulični igralci in ognjeni nastopi ustvarjajo vzdušje, zaradi katerega Rab v teh dneh zares deluje kot mesto iz nekega drugega časa.

Utrinki s preteklih Rabskih fjer FOTO: TZG Rab

Praznik tudi za ljubitelje lokalnih okusov

Pomemben del doživetja predstavlja tudi kulinarika. Na stojnicah zadiši po otoških specialitetah, tradicionalnih sladicah, domačih sirih, ribjih jedeh in lokalnih vinih. Številne konobe in restavracije pripravijo posebne festivalske menije, ki temeljijo na starih receptih in lokalnih sestavinah.

Prav preplet zgodovine, gastronomije in mediteranskega vzdušja je eden od razlogov, da se številni obiskovalci na Rab vračajo iz leta v leto.

Trije dnevi zgodovine, spektakla in glasbe

Festival se začne v soboto, 25. julija, na god svetega Jakoba. Večerni program odpre slovesna otvoritev na Trgu sv. Krištofa, nato pa se vrata odprejo srednjeveškemu mestu. Do poznih nočnih ur bodo ulice starega jedra napolnili rokodelci, vitezi, glasbeniki in številni nastopajoči, ki bodo obiskovalce popeljali v čas, ko je bil Rab eno najpomembnejših mest na vzhodni obali Jadrana.

Utrinki s preteklih Rabskih fjer FOTO: TZG Rab

V nedeljo, na praznik svete Ane, bo celotno mestno jedro znova zaživelo kot velik srednjeveški oder. Obiskovalce čakajo prikazi tradicionalnih obrti, nastopi zgodovinskih skupin, srednjeveška glasba, ples, ulične predstave in bogata kulinarična ponudba. Letošnja izvedba je še posebej slovesna, saj organizatorji obeležujejo 25. obletnico sodobne Rabske fjere. Ob tej priložnosti bodo gostili tudi zgodovinske skupine iz San Marina in Italije ter predstavnike pobratenih mest iz Slovenije in Nemčije, s katerimi bodo obnovili listine o prijateljstvu.

Vrhunec dogajanja bo v ponedeljek, 27. julija, na praznik svetega Krištofa, zavetnika mesta Rab. Dopoldne bo skozi staro mestno jedro potekala tradicionalna procesija z relikviarijem svetnika, zvečer pa bo sledil viteški turnir znamenitih rabskih samostrelcev. Njihova bratovščina ohranja tradicijo, staro več kot šest stoletij, njihov nastop pa je eden najbolj prepoznavnih simbolov Rabske fjere.

Utrinki s preteklih Rabskih fjer FOTO: TZG Rab

Po slovesnem zaključku festivala bo nebo nad rabskim pristaniščem razsvetlil piroglasbeni ognjemet, za veliki finale pa bodo poskrbeli svetovno znani Gipsy Kings by André Reyes, katerih koncert bo sklenil tridnevno srednjeveško doživetje v mediteranskih ritmih.

Dogodek, ki ga ustvarja celoten otok

Rabska fjera ostaja posebna predvsem zato, ker ni zgolj uprizoritev zgodovine za obiskovalce. Pri njej sodelujejo domačini, številna društva, obrtniki, glasbeniki in prostovoljci, zato festival ohranja pristnost, ki jo je pri velikih poletnih prireditvah vse težje najti.

Če boste konec tedna dopustovali na severnem Jadranu ali se tja odpravljate na krajši oddih, je Rab v prihodnjih dneh eden najbolj zanimivih naslovov. Rabska fjera ni le eden največjih poletnih dogodkov na Hrvaškem, ampak priložnost, da eno najlepših jadranskih mest doživite v povsem drugačni podobi – takšni, kakršno je poznalo pred več kot šestimi stoletji.

Utrinki s preteklih Rabskih fjer FOTO: TZG Rab

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