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    Pozdrav poletju

    Kaj je pravzaprav knjiga za na plažo – in zakaj ni nujno, da je lahkotna?

    Knjiga za na plažo ni nujno lahkotno čtivo. Dopust je lahko tudi čas za klasike, zahtevnejše romane in zgodbe, ki ostanejo z nami.
    Foto: Shutterstock
    Galerija
    Foto: Shutterstock
    D. L.
    17. 8. 2026 | 17:00
    17. 8. 2026 | 17:15
    5:07
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    Poletno branje že dolgo povezujemo z romancami, kriminalkami in zgodbami, ki naj bi jih brez večjega napora prebrali med poležavanjem ob morju. Toda predstava, da mora biti knjiga za dopust lahkotna, je precej mlajša, kot bi morda pričakovali – in tudi vse manj smiselna.

    Kaj vzeti s seboj na dopust? Za tiste, ki si prostih dni ne predstavljajo brez knjige, je vprašanje skoraj tako pomembno kot izbira destinacije. Toda zakaj ob poletnem branju še vedno najprej pomislimo na ljubezenske romane, kriminalke in knjige, ki naj ne bi zahtevale preveč zbranosti?

    Sam izraz »knjiga za na plažo« je razmeroma mlad. Čeprav se danes zdi samoumeven del knjižnega besedišča, se je začel pojavljati šele v devetdesetih letih prejšnjega stoletja, sprva predvsem v strokovnih publikacijah s področja knjigotrštva, med drugim v revijah Booklist in Publisher’s Weekly. Po letu 2000 se je izraz razširil tudi v splošno rabo.

    Od romanc do kriminalk

    Dolga leta so na seznamih priporočil za poletno branje v revijah prevladovale romance in napete kriminalke. Značilne so bile tudi živahne naslovnice in igrive ilustracije, s katerimi so založniki nagovarjali predvsem bralke.

    S tem se je utrjevala tudi precej stereotipna predstava o poletnem branju: ženske naj bi na plaži posegale po lahkotnejši literaturi, medtem ko naj bi moški izbirali »resnejše« knjige in klasike.

    Na problem takšnega označevanja je opozarjala tudi ameriška pisateljica Jennifer Weiner, katere romane pogosto uvrščajo med branje za na plažo. Dolgo je to oznako zavračala, saj je v njej prepoznavala tudi spolne predsodke: zabavna in napeta dela moških avtorjev so pogosto preprosto kriminalke ali trilerji, knjige avtoric pa veliko hitreje dobijo oznake, kot so ženska literatura, chick-lit ali branje za na plažo.

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    Kaj danes pomeni poletno branje?

    Založbe še vedno rade uporabljajo poletje kot okvir za predstavljanje knjig, nekatere pa dopustniško razpoloženje napovedujejo že v naslovu. Med takšnimi so denimo Roman za plažo Emily Henry, Vsako poletje zatem Carley Fortune in Poletje, ko sem postala privlačna Jenny Han.

    Harmeet Kaur je za CNN poletno branje opisala kot knjige, pri katerih imata zgodba in razvoj likov navadno prednost pred slogovno zahtevnostjo in kompleksnejšimi vsebinskimi vprašanji. Prav zaradi tega pa se takšnih del včasih oprime predstava, da so manj resna ali manj vredna bralčevega časa.

    Toda dopust ni nujno čas za čim lažje knjige.

    Nekateri prav takrat končno najdejo dovolj miru za obsežen roman, s katerim so odlašali več mesecev. Drugi si želijo zgodbe, ki jo bodo prebrali skoraj na mah. Nekdo bo izbral kriminalko, drugi biografijo, tretji zgodovinski roman ali delo o družbenih in političnih vprašanjih.

    Tudi priporočila za poletno branje zato niso več omejena zgolj na romance in kriminalke, temveč vse pogosteje vključujejo zelo različne žanre. Okusi bralcev so navsezadnje enako različni kot njihove predstave o idealnem dopustu.

    Popolna knjiga za dopust ne obstaja

    Branje je za številne predvsem možnost, da vsaj za nekaj časa odpotujejo v drug svet. A tudi ta želja ima veliko oblik.

    Nekoga zanimata kultura in zgodovina neke države, drugega življenjska zgodba znane osebnosti, tretji uživa v razvozlavanju skrivnostnega umora. Nekateri med prostimi dnevi raje berejo o družbenih vprašanjih, drugi prisegajo na klasike, spet tretji posežejo po knjigah o odnosih.

    Knjige pa ne ponujajo samo pobega. Zgodbe, v katerih nas liki jezijo, begajo ali silijo k premisleku, lahko odpirajo tudi drugačne poglede na ravnanje ljudi in njihove odločitve. Prav sposobnost vživljanja v like, s katerimi se ne strinjamo nujno, je lahko eden od razlogov, da knjiga ostane z nami še dolgo po tem, ko smo jo zaprli.

    Knjiga za na plažo je zato lahko pravzaprav katerakoli knjiga, ki nam polepša dopust. Eno bomo pozabili kmalu po zadnji strani, o drugi bomo razmišljali še po vrnitvi domov.

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    Šport

    NogometKolesarstvoTourKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

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