  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

    Delov poslovni center

    ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoIzvozniki

    Šport

    NogometTourKolesarstvoKošarkaZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Pozdrav poletjuSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    Video

    Igre

    Tisk

    English



    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Pozdrav poletju

    Kaj mora vsebovati potovalna lekarna, da nam težave ne pokvarijo dopusta

    Dobro založena potovalna lekarna lahko prepreči, da bi prebavne težave, piki, opekline ali manjše poškodbe pokvarili dopust.
     Foto: Shutterstock
    Galerija
     Foto: Shutterstock
    K. M.
    29. 7. 2026 | 17:00
    8:02
    A+A-
    Spremljajte Delo kot prednostni vir na Googlu

    Ob misli na počitnice si navadno predstavljamo brezskrbne dni, morje, dobro hrano in predvsem odmik od vsakdanjih obveznosti. Glavoboli, sončne opekline, prebavne težave in druge zdravstvene nevšečnosti so zadnje, s čimer bi se želeli ukvarjati daleč od doma. Prav takrat pa se pogosto pokaže, kako dragocena je lahko dobro založena potovalna lekarna z najnujnejšimi zdravili in pripomočki za prvo pomoč.

    Pred odhodom ne smemo pozabiti niti na zdravstveno zavarovanje za tujino, za potovanja po Evropi pa tudi ne na evropsko kartico zdravstvenega zavarovanja.

    Zdravstvene težave na dopustu večinoma niso posebno resne, vendar so lahko dovolj neprijetne, da nam pokvarijo dan ali dva. K njihovemu nastanku lahko prispevajo sprememba okolja, drugačna prehrana, slabše higienske razmere, več dejavnosti na prostem in izpostavljenosti soncu ter utrujenost zaradi poti.

    Potovalna lekarna zato ni znak pretirane previdnosti, temveč premišljena priprava na težave, ki jih ne moremo vedno predvideti.

    Potovalna driska

    Med najpogostejšimi zdravstvenimi težavami potnikov, zlasti tistih, ki se odpravijo v bolj oddaljene kraje, je potovalna driska. Ta naj bi prizadela od 20 do 60 odstotkov potnikov.

    Povzročijo jo lahko okužbe z različnimi mikroorganizmi ali zastrupitev z njihovimi presnovki. Najpogosteje se okužimo z zaužitjem neustrezne hrane, v okoljih z nižjim higienskim standardom pa lahko povzročitelje bolezni v telo prenesemo tudi z umazanimi rokami.

    Vsak ima svoj najljubši kotiček Slovenije. Zdaj ga lahko delite z drugimi! Sodelujte v nagradni igri Odkrivamo Slovenijo, dodajte fotografijo, kratek opis in označite lokacijo na zemljevidu ter se potegujte za privlačne nagrade.

    Med simptomi so pogosto tekoče odvajanje blata, trebušni krči, slabost, včasih tudi bruhanje in povišana telesna temperatura. Težave se navadno pojavijo v prvih dneh po prihodu na cilj.

    V večini primerov so blage in v nekaj dneh izzvenijo same od sebe. Če so simptomi hujši ali trajajo dlje časa, pa je potrebna zdravniška pomoč.

    Pri driski je pomembno nadomeščanje izgubljene tekočine in elektrolitov, saj lahko sicer pride do dehidracije. Pri tem so koristni že pripravljeni rehidracijski praški in raztopine, ki lahko izgubljene minerale nadomestijo tudi ob povečanem znojenju.

    Kako zmanjšati tveganje za prebavne težave

    Prebavnim nevšečnostim v tujem okolju se je mogoče v veliki meri izogniti z ustrezno previdnostjo. Osnovno pravilo varnega prehranjevanja je preprosto: hrano prekuhamo, spečemo, olupimo ali je ne zaužijemo.

    Poleg ustrezno toplotno obdelane hrane in olupljenega sadja je varneje uživati tudi suho hrano ter piti ustekleničeno vodo in druge ustekleničene pijače. Običajno sta varna tudi kava in čaj, medtem ko se je ledu v pijačah priporočljivo izogibati.

    Tveganje za prebavne težave lahko zmanjšamo tudi z dosledno higieno rok in pribora. Roke si umivamo z vodo in milom, kadar to ni mogoče, pa uporabimo antiseptično razkužilo ali razkužilne robčke.

    Poleg probiotičnih kapsul za uravnavanje črevesne flore je na pot priporočljivo vzeti tudi sredstva za lajšanje zaprtja, denimo tablete, svečke ali čaj.

    Za bolečine in manjše poškodbe

    Vsebino potovalne lekarne je smiselno prilagoditi posamezniku oziroma družini, upoštevati pa je treba tudi cilj potovanja. V lekarnah so na voljo tudi že pripravljeni kompleti za potovanja.

    Med osnovno opremo prve pomoči sodijo obliži, sterilne obveze, povoji, sredstva za razkuževanje ran, škarjice, pinceta, termometer in komplet hladilnih vrečk. Ti pripomočki ne zavzamejo veliko prostora, vendar so lahko zelo koristni.

    Že žulj ali odrgnina, ki nastane med sprehodom, pohodom ali raziskovanjem okolice, se lahko brez ustrezne oskrbe spremeni v nadlogo, ki omeji gibanje.

    Poleg univerzalnega sredstva za razkuževanje je v potovalno lekarno priporočljivo vključiti tudi izdelke za intimno nego.

    Ne smejo manjkati niti zdravila za najpogostejše zdravstvene težave, ki lahko zmotijo brezskrbne počitniške dni. Mednje sodijo antiseptik za usta in žrelo, kapljice za nos, tablete proti potovalni slabosti ter sredstva za zniževanje telesne temperature in lajšanje bolečin, ki jih običajno uporabljamo tudi doma.

    Glavobol zaradi vročine ali dolge vožnje se lahko pojavi nepričakovano, prav tako rahlo povišana telesna temperatura, ki pogosto spremlja utrujenost ali manjše okužbe.

    Ne pozabimo na zdravila, ki jih jemljemo redno

    Na pot moramo vzeti tudi vsa zdravila, ki jih redno uporabljamo zaradi kroničnih bolezni ali v preventivne namene, denimo kontracepcijske tablete.

    Njihova količina naj zadošča za celotno trajanje počitnic, priporočljivo pa je dodati še zalogo za kakšen dodaten dan. Na dopustu se vsakodnevna rutina hitro spremeni, zato je še pomembnejše, da imamo vsa potrebna zdravila pri sebi.

    Iskanje ustreznega nadomestnega zdravila v tujini je namreč lahko zapleteno, nekaterih zdravil pa brez recepta sploh ni mogoče dobiti.

    Zaščita kože pred soncem

    Med poletnimi počitnicami, zlasti ob morju, si posebno pozornost zasluži koža. Dolgotrajno ali čezmerno izpostavljanje ultravijoličnim žarkom lahko povzroči poškodbe kože, pospeši njeno staranje in poveča tveganje za nastanek kožnega raka.

    Najpogostejša neposredna posledica izpostavljanja soncu so sončne opekline, ki lahko kožo trajno poškodujejo.

    Zaščita pred soncem je zato ključna. Krema z zaščitnim faktorjem najmanj 30 sodi v vsako torbo za na plažo. Na izpostavljene dele telesa jo moramo nanašati redno in dosledno, zlasti po kopanju ali močnem potenju.

    Pri roki je koristno imeti tudi pripravke za nego kože po sončenju in sredstva za blaženje sončnih opeklin, ki pomagajo, da si koža hitreje opomore.

    Pred soncem se zaščitimo tudi z ustreznimi oblačili, kot so lahke majice z dolgimi rokavi, klobuki s širokim krajcem in sončna očala z UV-zaščito.

    Zaščita pred piki insektov

    Da poletnih dni ne bi zagrenili piki insektov, je priporočljiva uporaba sredstev za njihovo odganjanje.

    Pred potovanjem na območja, kjer se pojavljajo tropske bolezni, ki jih prenašajo komarji in drugi insekti, kjer so higienske razmere slabše ali preskrba s pitno vodo ni ustrezna, je priporočljiv obisk ambulante za potnike Nacionalnega inštituta za javno zdravje.

    V ambulanti se potniki seznanijo s priporočenimi ukrepi za zmanjšanje tveganja, dobijo zdravila za preprečevanje malarije in opravijo preventivna cepljenja proti rumeni mrzlici, hepatitisu A in B, tifusu, meningokoknemu meningitisu, tetanusu in drugim boleznim.

    Če se odpravljamo v naravo ali bolj eksotične kraje, naj v potovalni lekarni ne manjkajo antihistaminiki, ki se uporabljajo ob ugrizih, pikih in alergijah na sonce, ter mazila s hidrokortizonom. Ta zmanjšujejo oteklino in srbenje ter blažijo alergijske izpuščaje.

    Sorodni članki

    Magazin  |  Pozdrav poletju
    POČITNICE

    Na potovanjih se naša podoba o tem, kdo smo, zrahlja

    Potovanja možgane prebudijo iz rutine, spodbujajo ustvarjalnost in nam pomagajo, da sebe ter svet pogledamo z drugačnega zornega kota.
    25. 7. 2026 | 10:00
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    ONAPLUS PODKAST

    Zakaj zbolimo na dopustu? Terapevta razkrivata, kaj se zgodi, ko se ustavimo

    Pričakovanje, da bo na dopustu ves čas vsem lepo, je nerealno. Kot pravita sogovornika, je dopust priložnost za spoznanje, kaj moramo v življenju spremeniti.
    Manca Čampa Pavlin 24. 7. 2026 | 09:05
    Preberite več
    Mnenja  |  Kolumne
    Kolumna

    Bivanje z gorami

    Turizem moramo začeti prilagajati okolju, ne pa obratno, kot delamo že stoletje.
    Miloš Kosec 22. 7. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Magazin  |  Pozdrav poletju
    Vredno branja

    Dopust s štirinožnim prijateljem zahteva nekaj predpriprav

    Vse več ljudi se na letni oddih odpravi s svojimi hišnimi ljubljenčki, predvsem kužki. Preverili smo, kako se ustrezno pripraviti na takšno dogodivščino.
    21. 7. 2026 | 17:00
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    KOLUMNA

    Dr. Vesna V. Godina: Tako me je neznanec v Kiku postavil na družbeno lestvico

    »Rekel mi je, da si ni mislil, da mi gre tako slabo, da moram kupovati v Kiku,« piše dr. Vesna V. Godina v novi kolumni za Onoplus.
    Vesna V. Godina 28. 7. 2026 | 09:05
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Absentizem

    Tudi za bolniško zaradi nege nov režim

    Na več odsotnosti zaradi nege vplivata tudi visoka zaposlenost in kasnejše upokojevanje.
    Barbara Hočevar 28. 7. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Nesreča v gorah

    70-letnik želel pod Triglavom fotografirati okolico, pri tem pa zdrsnil in umrl

    Po podatkih Gorske reševalne zveze Slovenije so reševalci letos posredovali na 405 intervencijah. V slovenskih gorah je umrlo 13 ljudi.
    28. 7. 2026 | 06:03
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Črna kronika
    Sodba

    Hčerini prijateljici je grozil, da jo bodo pretepli

    Aleš Kovačič je bil že večkrat zaprt, tudi zaradi izsiljevanja. Sodnica je sprejela njegovo priznanje krivde.
    Tanja Jakše Gazvoda 28. 7. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Zgodbe  |  Inovacijsko okolje avstrijske Koroške
    Vredno branja

    Slovenka na avstrijskem Koroškem: »Prišli smo za dve leti, ostali pa trinajst«

    Selitev, ki naj bi trajala dve leti, se je spremenila v novo življenje. Danes iz avstrijske Koroške pomaga slovenskim podjetjem pri prvih korakih na tujih trgih.
    Promo Delo 29. 7. 2026 | 09:49
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    Štirje modeli, štirje značaji: Mercedes-Benz v posebnih izvedbah

    Vsak Mercedes-Benz ima svoj značaj, ki ga seriji Night Edition in AMG Edition poudarita z oblikovalskimi podrobnostmi, opremo in vrhunskimi rešitvami.
    Promo Delo 24. 7. 2026 | 09:30
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Hitra kosila in večerje s sredozemskim pridihom

    Za vas smo pripravili izbor jedi, ki vas s hitro pripravo in po nizkih cenah popeljejo med grške okuse!
    27. 7. 2026 | 08:44
    Preberite več
    Promo
    Šport  |  Kolesarstvo
    Vredno branja

    Ne zamudite kolesarskega praznika s Tadejem Pogačarjem

    Najboljši kolesar na svetu Tadej Pogačar bo letos med 31. julijem in 2. avgustom v domači Komendi združil vrhunske športnike, rekreativce, družine in navijače.
    27. 7. 2026 | 09:26
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Zdravje na delovnem mestu

    Pri zdravju se vlaganje v preventivo trikratno povrne

    Promocija zdravja na delovnem mestu za posameznika pomeni boljše počutje in večje zadovoljstvo pri delu, za delodajalce pa zdrave kadre in manj odsotnosti.
    Marjana Kristan Fazarinc 29. 7. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Zdravje na delovnem mestu

    Regijski projekti promocije zdravja na delovnem mestu

    Predstavljamo projekt GZS Varnoška in projekte ZDS Duško na delu, Obvladovanje psihološkega stresa za manj absentizma ter Odporni na tehnostres.
    Marjana Kristan Fazarinc 29. 7. 2026 | 05:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Dolgoživost

    Dobrodošli v prihodnosti medicine dolgoživosti

    Staranje ni enoten, neizbežen proces, temveč preplet bioloških mehanizmov, na katere lahko vplivamo.
    Lucija Mulej 28. 7. 2026 | 17:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Absentizem

    Tudi za bolniško zaradi nege nov režim

    Na več odsotnosti zaradi nege vplivata tudi visoka zaposlenost in kasnejše upokojevanje.
    Barbara Hočevar 28. 7. 2026 | 05:00
    Preberite več

    Več iz teme

    zdravjezdravilapočitnicepoletjepotovanjalekarnepotovalna lekarnaPozdrav poletju

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Video
    Novice  |  Slovenija
    Od srede do srede

    Ta šlamastika škoduje predvsem državi, saj izpade neresno

    Delova komentatorja sta tokrat razpravljala o dogajanju na diplomatskem parketu.
    29. 7. 2026 | 18:07
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Kdo bo koga?

    Uefa prejela rok, pogleda ni spremenila, predloga pa še ni zavrnila

    Evropska nogometna zveza svojih stališč o prodaji deleža komercialnih pravic za svetovno prvesntvo ni spremenila, čeprav so ji ponudili dodaten prihodek.
    29. 7. 2026 | 18:02
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Deloindom

    Arhitekt je staršema na Azorih zasnoval hišo, ki spominja na novo ruševino

    Na azorskem otoku São Miguel stoji hiša iz vidnega betona, ki za zadržano zunanjostjo skriva topel lesen interier in pogled na Atlantik.
    Aleksandra Zorko 29. 7. 2026 | 18:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Vredno branja

    Mladi lev v zagrebškem živalskem vrtu ubil levinjo

    Po navedbah oskrbnikov sta se dobro razumela in do napada ni bilo nobenih opozorilnih znakov.
    29. 7. 2026 | 17:33
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Vredno branja

    OpenAI razkril: modeli so samostojno vdirali v še štiri javne storitve

    Pri OpenAI so zagotovili, da bodo še naprej neposredno obveščali upravljavce teh storitev.
    29. 7. 2026 | 17:06
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Deloindom

    Arhitekt je staršema na Azorih zasnoval hišo, ki spominja na novo ruševino

    Na azorskem otoku São Miguel stoji hiša iz vidnega betona, ki za zadržano zunanjostjo skriva topel lesen interier in pogled na Atlantik.
    Aleksandra Zorko 29. 7. 2026 | 18:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Vredno branja

    Mladi lev v zagrebškem živalskem vrtu ubil levinjo

    Po navedbah oskrbnikov sta se dobro razumela in do napada ni bilo nobenih opozorilnih znakov.
    29. 7. 2026 | 17:33
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Vredno branja

    OpenAI razkril: modeli so samostojno vdirali v še štiri javne storitve

    Pri OpenAI so zagotovili, da bodo še naprej neposredno obveščali upravljavce teh storitev.
    29. 7. 2026 | 17:06
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Delov poslovni center  |  70 let zgodb, ki jih pišejo zavzeti zaposleni
    Vredno branja

    Ljubljanske mlekarne: kjer se delo prepleta z družino in prijateljstvom

    Ljubljanske mlekarne gradijo okolje, kjer zaposleni rastejo, soustvarjajo in usklajujejo delo z družinskim življenjem.
    Promo Delo 27. 7. 2026 | 14:18
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Ste pomislili na to: »kaj pa, če ... «

    Poletje je čas dopustov, potovanj in polnjenja baterij. Tudi vi že komaj čakate, da se za nekaj dni odklopite od vseh obveznosti?
    Promo Delo 29. 7. 2026 | 08:50
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Dreame X60 Ultra Complete – tehnološki vrhunec

    Enkratna ponudba za tehnološki vrhunec: Dreame X60 Ultra Complete po ekskluzivni akcijski ceni.
    Promo Delo 27. 7. 2026 | 08:45
    Preberite več
    Magazin  |  Pozdrav poletju  |  Odkrivamo Slovenijo
    Vredno branja

    Nagradni natečaj: Odkrivamo Slovenijo

    Sodelujte v velikem nagradnem natečaju in se potegujte za privlačno poletno nagrado: električni SUP.
    Delo 10. 7. 2026 | 14:38
    Preberite več
    Magazin  |  Pozdrav poletju
    Vredno branja

    To so vaši najljubši kotički v Sloveniji

    Vam zmanjkuje idej za izlet ali daljši oddih v Sloveniji? Preverite priporočila, tudi vi pa lahko sodelujte v žrebu za električni sup.
    Delo 14. 7. 2026 | 14:39
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

    Delov poslovni center

    ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoIzvozniki

    Šport

    NogometTourKolesarstvoKošarkaZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Pozdrav poletjuSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo