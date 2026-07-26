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    Pozdrav poletju

    Kako poskrbeti za utrujene noge po pohodniškem podvigu

    Težke noge, krči in otečeni gležnji lahko pokvarijo še tako lep pohod. Preverite, kako ublažiti težave in kdaj je potrebna previdnost.
    K občutku utrujenih nog in krčem v mečih poleti prispevajo tudi visoke temperature. Vene se razširijo, odtok krvi se poslabša, kri in tekočina pa zastajata v spodnjih okončinah. Foto: Depositphotos
    Galerija
    K občutku utrujenih nog in krčem v mečih poleti prispevajo tudi visoke temperature. Vene se razširijo, odtok krvi se poslabša, kri in tekočina pa zastajata v spodnjih okončinah. Foto: Depositphotos
    M. M.
    26. 7. 2026 | 17:00
    5:16
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    Pohodništvo ugodno vpliva na počutje in zdravje, toda pretiravanje lahko prinese bolečine, mišične poškodbe ali zvin gležnja. Težave lahko omejimo z ustrezno pripravo, pravilno obutvijo in prilagojenim tempom hoje.

    Po pohodu se pogosto pojavijo utrujenost, občutek težkih nog in bolečine v mišicah. Najpogostejša je zakasnjena mišična bolečina, ki jo običajno občutimo naslednji dan. Med blažje poškodbe spadajo tudi mišični nategi in zvini, ki lahko ob nepravilnem ravnanju pustijo trajnejše posledice.

    Kaj pomaga pri utrujenih nogah

    Magnezij sprošča mišice. Poleg napitkov ga vsebujejo tudi polnozrnata žita, fižol in oreški, zato je pomembno, da pred odhodom v hribe poskrbimo tudi za ustrezno prehrano.

    Bolečine v mišicah lahko blažimo z masažnimi olji, ki vsebujejo eterična olja sivke, evkaliptusa ali rožmarina. K utrujenim nogam ne vodi le pretirana telesna dejavnost, temveč tudi pomanjkanje gibanja. Zmerna in redna vadba izboljša prekrvitev ter lahko bolečine prepreči ali omili.

    Občutek težkih in trdih nog po vadbi je pričakovan. Kadar zanj ni jasnega vzroka, pa lahko opozarja na resnejše težave. Pogosteje se pojavlja pri ljudeh s sladkorno boleznijo, povišanim krvnim tlakom in holesterolom ter pri kadilcih.

    Zvin gležnja ima tri stopnje

    Za zvin gležnja je lahko dovolj že en neroden korak. Pri poškodbi se raztegnejo vezi, ki skrbijo za stabilnost sklepa. Zvin prepoznamo po ostri bolečini v gležnju, ki se okrepi, ko poskušamo poškodovano nogo obremeniti. Pojavijo se lahko tudi oteklina, modrica ali rdečina.

    Pri prvi stopnji poškodbe je bolečina blaga in še vedno lahko hodimo. Pri drugi stopnji lahko nogo obremenimo le delno. Pri tretji stopnji je sklep nestabilen, hoja pa skoraj nemogoča. Pojavi se modrica, vezi pa so popolnoma pretrgane, zato je treba poiskati zdravniško pomoč oziroma gleženj pravilno imobilizirati.

    Ob poškodbi ne smemo siliti naprej po poti. Pred vsako telesno dejavnostjo se je treba dobro ogreti, po njej pa raztegniti mišice.

    Pomembna je tudi kakovostna obutev. Za pohodništvo so priporočljivi visoki pohodni čevlji, ki varujejo gležnje.

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    Kopel za sprostitev težkih nog

    Pri utrujenih in težkih nogah lahko hitro olajšanje prinese poživljajoča kopel s soljo in eteričnimi olji. Ta pospešijo prekrvitev in zmanjšajo otekanje, topla voda pa pomaga sprostiti napetost.

    Za kopel potrebujemo pest morske soli, žlico sode bikarbone in tri kapljice eteričnega olja sivke. Sestavine vmešamo v vodo, segreto na približno 37 stopinj Celzija, in noge namakamo od 15 do 20 minut.

    Bolečine v mišicah lahko lajšamo tudi s toplo kopeljo z jabolčnim kisom. Na boleča mesta lahko položimo obkladke ali nežno vtremo zeliščno mazilo iz arnike. Ta vsebuje helenalin, ki blaži mišično vnetje in pospešuje okrevanje.

    Dvakrat ali trikrat na dan lahko boleče predele s počasnimi krožnimi gibi masiramo tudi z ognjičevim mazilom. Deluje podobno kot arnika, alergijske reakcije pa povzroča le redko.

    Poleti noge hitreje postanejo težke

    K občutku utrujenih nog in krčem v mečih poleti prispevajo tudi visoke temperature. Vene se razširijo, odtok krvi se poslabša, kri in tekočina pa zastajata v spodnjih okončinah.

    Med vzponom zato ne pretiravajmo in ne tekmujmo, kdo bo prvi dosegel vrh. Tempo prilagodimo svojim sposobnostim in si privoščimo premore. Če ugotovimo, da smo zahtevnost poti precenili in so noge postale težke, se je bolje pravočasno obrniti proti dolini ter se na podvig naslednjič bolje pripraviti.

    Pri otečenih gležnjih lahko pomaga izmenična vroče-hladna kopel. Noge najprej pomočimo v posodo z vročo vodo, nato še v hladno in postopek ponovimo. Gležnji naj bodo ves čas potopljeni. Če pogosto zatekajo, jim lahko namenimo tudi vročo kopel z raztopljeno magnezijevo soljo.

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