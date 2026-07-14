Teden varstva za 150 evrov ali brezplačno? Kje lahko otroci preživijo poletje

Devet tednov brezskrbnih počitnic za otroke dostikrat pomeni nekaj tednov skrbi za starše. Možnosti, kam jih dati, je veliko, a so mnoge zelo drage. Je pa tudi nekaj primerov dobre prakse, ki dokazujejo, da se imajo otroci lahko čudovito, ne da bi starši obubožali.

Počitniških varstev in taborov je ogromno. Cene so zelo različne, počitniška varstva stanejo v povprečju okoli 150 evrov na teden, tabori so dražji. Izbira teh je prav tako izjemna, od denimo glasbenih taborov oziroma kampov za okoli 300 evrov do kampov socialnih veščin za dobrih 600 evrov za teden dni.

Največje stiske, kam z nadobudneži, doživljajo starši otrok od 1. do 5. razreda, ki še ne morejo biti sami doma. Več deset tisoč jih vsako leto odide na kakšnega od oratorijev, ki jih za nekaj deset evrov na teden izvajajo župnije v več kot tristo krajih po Sloveniji. Drugo leto zapored ministrstvo za demografijo, družino in socialne zadeve financira izvajanje programov počitniškega varstva. V 57 programov po vsej Sloveniji bo med počitnicami vključenih 5012 otrok. Za otroke prve in druge triade so povsem brezplačni.

Pomoč

Počitniška varstva in letovanja organizira tudi Zveza prijateljev mladine Slovenije (ZMPS). Iz zbranih humanitarnih sredstev v programu Pomežik soncu so jih v letošnjem poletju razdelili 25 organizatorjem, ki bodo peljali na morje in v hribe vsaj 1255 otrok. Lani so brezplačno letovanje v tem programu omogočili 1880 otrokom. Izvajajo ga že od leta 1999, sredstva pa še vedno zbirajo s SMS s ključno besedo POMEZIK5 ali POMEZIK10 na 1919. Kot so zapisali v ZMPS, si vsi otroci zaslužijo teden brez skrbi, stresa in bremen vsakdana: »Teden, ko sonce ni le na nebu, temveč tudi v njihovih srcih. A žal za več kot deset odstotkov otrok v Sloveniji poletje ne prinaša brezskrbnosti.« Za marsikaterega, ki gre z njimi na letovanje, je to prvi stik z morjem, za drugega pa prva kepica sladoleda brez skrbi, kdo bo to plačal.

Počitniško varstvo na I. osnovni šoli Celje poteka že dvanajsto leto zapored, subvencionira ga Mestna občina Celje, program pa so zasnovale koordinatorice (z leve) Petra Svetec, Aljoša Klun in Tajana Korenički ob podpori ravnatelja Črta Močivnika. FOTO: Špela Kuralt

Kot je odgovorila Anja Vogrič z ZPMS, bodo članice ZPMS, gre za 25 društev in zvez, peljale na zdravstvena letovanja še dodatnih 4910 otrok, če bodo njihovi pediatri napisali predlog, starši, ki si to lahko privoščijo, jih bodo na letovanje poslali še vsaj 2500: »Lani je v dveh mesecih letovalo skupaj 8740 otrok in prepričani smo, da bomo tudi letos dosegli te številke.« Dodala je, da njihove članice organizirajo tudi počitniška varstva, lani je bilo vanje vključenih več kot 550 otrok.

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Počitniška varstva, zlasti za otroke od 1. do 5. razreda osnovne šole, že nekaj let subvencionirajo tudi nekatere občine. Mestna občina Ljubljana subvencionira programe različnih izvajalcev, prispevek je 10 evrov na dan, torej 50 evrov za ves teden, otrok pa je v posamezen program počitniškega varstva vključen največ dva tedna. Podobna počitniška varstva organizirajo tudi v Kamniku, na Ptuju, s podporo občin tudi v OŠ Koper in OŠ Izola … V večini teh subvencioniranih primerov so lahko v varstvu le nekaj tednov ali pa varstvo ni organizirano vseh deset tednov počitnic. Drugače je na I. osnovni šoli Celje, kjer ga že dvanajsto leto zapored s pomočjo Mestne občine Celje zagotavljajo za prav vse počitniške tedne, posamezen otrok pa je lahko tam vsak dan počitnic. Nekateri tudi so.

Primer dobre prakse

Počitniško varstvo med celotnimi počitnicami so lahko na I. osnovni šoli Celje začeli izvajati, ker ima tudi javno kuhinjo. Brez kuhinje, ki omogoča tri obroke dnevno, tega ne bi mogli izpeljati, razlaga ravnatelj Črt Močivnik. V vseh letih je pri njih počitnikovalo že več tisoč otrok od 1. do 5. razreda. Celjski otroci so letos tam za 90 evrov na teden, za tiste, ki obiskujejo osnovne šole drugod po Sloveniji, je cena 105 evrov tedensko. Prišli so tudi že iz Koroške, Komende, pa tudi iz ZDA, se nasmehne Močivnik: »Slovenijo so obiskali s starimi starši, pa so jih vključili v poletno počitniško varstvo. Rekli so za nekaj dni, ampak otroci sploh niso hoteli oditi in so še malo podaljšali.«

Program zasnujemo tako, da zagotovimo pestrost tudi otrokom, ki so z nami več tednov. da tisti, ki je vključen vseh devet tednov, doživi devet različnih zgodb. Črt Močivnik

Težav z vključevanjem skoraj ne poznajo, je povedala ena od treh koordinatoric Aljoša Klun: »Imamo izjemen kader, študentke, ki delajo v počitniškem varstvu, so tu res s srcem in otroci to začutijo.« Tri koordinatorice, poleg Aljoše Klun še Petra Svetec in Tajana Korenički, do konca junija pripravijo program, vsaka je med počitnicami tri tedne dežurna kot pomoč na daljavo. Počitnice izpeljejo študentke in študenti s pedagoškimi vodji, organizirana so tudi dežurstva z drugimi sodelavci, pojasnjuje ravnatelj Močivnik. Zadovoljen je, da so se počitniška varstva tako dobro prijela, da imajo že stalne študentske sodelavce, mnogi med njimi potem ostanejo na šoli tudi kot pripravniki.

Tako kot s počitniškim varstvom rastejo študenti, pa rastejo tudi otroci. Petra Svetec je dejala, da velikokrat pridejo že s spletenimi prijateljskimi vezmi: »Družine se že poznajo, sploh ni nujno, da otroci obiskujejo isto šolo, pa jih tudi zato vključijo.« Občutka, da so prišli v »šolo« med počitnicami, resnično ni. Vhod v nekdanji pionirski dom, ki je dislocirana enota šole, je morsko okrašen, večino časa preživijo zunaj v učilnicah na prostem ali pa v klimatizirani telovadnici. Omejitev, koliko otrok se lahko udeleži počitniškega varstva, ni, trenutno je prijavljenih 120, vsak teden jih pride zagotovo okoli 60, nekateri se namreč prijavijo zadnji trenutek. Dostikrat so tako rešilna bilka …

Otroci se najbolj veselijo narave. FOTO: Arhiv PPV

In kakšna bilka je to! Koordinatorice zasnujejo program, ki se v devetih tednih niti enkrat ne ponovi. To ni naključno, razlaga Močivnik: »Pred dvanajstimi leti je bilo zelo malo otrok, ki so bili vključeni v varstvo več kot dva tedna. V zadnjih letih so zaradi narave dela staršev vključeni več tednov. Zato tako zasnujemo program, da zagotovimo pestrost tudi tem, ki so z nami več tednov. Da vsak, ki je vključen vseh devet tednov, doživi devet različnih zgodb. Takih ni veliko, tu in tam pa je kakšen.«

Policisti so velika zanimivost

Otroci lahko pridejo od 6. ure naprej, varstvo imajo do pol petih popoldne. Tajana Korenički je povedala, da so si prve dejavnosti po zajtrku zamislile koordinatorice počitniškega varstva: »Določile smo dogajanje ob ponedeljkih, sredah in petkih, poiskale smo tudi zunanje izvajalce, ki pridejo k nam ali mi k njim, da se nekaj dogaja. Dogajanje po kosilu pa zasnujejo naše študentke, ki se za to posebej pripravijo in dogovorijo teden dni prej. Materiala za ustvarjanje imamo ogromno, pred odhodom domov gredo večinoma v telovadnico.« Da danes res lahko ponudijo dober program, se je morala razviti tudi šola, je poudaril Močivnik: »Najprej nismo niti vedeli, kako bomo uredili garderobo. Po dvanajstih letih imamo klimatizirano športno dvorano, v kateri otroci uživajo. Imamo novo urejeno, klimatizirano jedilnico, ki je tudi večnamenski prostor druženja z vso multimedijsko opremo. Dve učilnici na prostem, ki smo jima dodali še mobilno učilnico. Razmere za varstvo so fenomenalne, ker je šolski prostor v teh letih ogromno pridobil.« Med drugim je v športni dvorani plezalni center, tako da lahko ob torkih in četrtkih tudi plezajo, kar pa je treba dodatno plačati.

Dejavnosti so zelo različne. Prvi teden počitnic so si denimo ogledali kontrolni stolp celjske železniške postaje, šli na Pelikanovo pot, v visoki gredi pa so iskali drobne živali in najmanjše organizme kasneje opazovali tudi pod mikroskopom. Med počitnicami bodo obiskali regijski center za obveščanje, kinološko društvo, drevesno hišico, tropsko hišo, več celjskih športnih klubov, se seznanili z baletom in sodobnim plesom … Spoznali bodo tudi različne poklice, od čebelarja do policista. Prav policisti so menda vedno velika zanimivost, sploh ko otrokom nadenejo lisice in jim pokažejo, kako je videti, če te peljejo v marici.

Od iskanja živali do iskanja poti

Posebnost tega počitniškega varstva pa so srede, saj jih takrat odpeljejo na izlet. V preteklosti so ob sredah hodili v hribe, se spominja Močivnik: »Deset let sem bil sam izvajalec v počitniškem varstvu in sem oddelal 70 sred s 70 pohodi. Dva tisoč celjskih otrok smo odpeljali na vse okoliške hribe in zelo sem ponosen, da nam je Planinska zveza Slovenije za to aktivnost dala zlati častni znak.« Ko so ugotovili, da mladi nimajo več toliko kondicije in da so prišli na pohode preslabo opremljeni, torej v japonkah in natikačih, so se odločili za drugačne možnosti. Letos jih bodo na sedem izletov peljali z avtobusom, dvakrat gredo z vlakom. Vsaka sreda je doživetje; še vedno ohranjajo dva pohoda, obiskali pa bodo tudi Maribor, ribnik Gaj na Pragerskem, se odpravili na grajsko pot v Podsredi …

Prvi teden počitnic so šli v Oplotnico, je razložila devetletna Brina, ki je končala 3. razred: »Hodim v Osnovno šolo Dramlje, ampak sem tu v varstvu, ker mami dela v Celju. Tu mi je lepo in sem bila že lani. Najraje imam izlete. Šli smo v Oplotniški vintgar in najbolj všeč mi je bilo, ko smo se izgubili. Potem smo se obrnili in šli po isti poti nazaj. Smejali smo se.«

Ustvarjanje med počitnicami FOTO: Arhiv PPV

Maksimilijana je končala četrti razred in je bila že večkrat v poletnem počitniškem varstvu: »Najbolj so mi všeč izleti in kadar ustvarjamo. Tu imam tudi prijateljice. Nekatere spoznam na novo, nekatere so pa z naše šole, III. osnovne šole Celje. V preteklih letih mi je bilo najbolj všeč, ko smo lahko prišli v varstvo s katerimkoli vozilom, potem smo imeli pa razne igre. Jaz sem prišla z rolerji. Všeč mi je bilo tudi, ko smo se obmetavali z vodnimi baloni.«

Najraje imam izlete. Šli smo v Oplotniški vintgar in najbolj všeč mi je bilo, ko smo se izgubili. Potem smo se obrnili in šli po isti poti nazaj. Smejali smo se. Brina

Lev pa je končal tretji razred te iste šole, v katero hodi tudi med počitnicami: »Tu sem že tretje leto. Nimam občutka, da sem v šoli. Tukaj sem, kar imajo starši službo, se je pa zabavno družiti in ne imeti pouka. Na izletu je bilo dobro, najraje pa menjam kartice s prijatelji.«