Katera hrvaška plaža je prava za vas: mirna, družinska ali zabavna

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    Otok Hvar, Hrvaška FOTO: Depositphotos
    Galerija
    Otok Hvar, Hrvaška FOTO: Depositphotos
    R. T.
    17. 7. 2026 | 10:00
    9:31
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    Plaža Dubovica, otok Hvar

    Skrita med slikovitimi vinogradi in skalnatimi griči na južni strani otoka Hvar je plaža Dubovica prava oaza miru in lepote. Dostop je mogoč tako z barko kot avtomobilom. Parkirate lahko na razširjenem predelu ob cesti nad zalivom Dubovica, nato pa se po strmi kozji stezi spustite k morju. Pričakal vas bo turkizen prizor, uokvirjen s kamnitimi hiškami, barčicami in zelenjem, ki vam bo vzel dih. Na plaži lahko najamete ležalnike in senčnike ter se osvežite v bližnjem beach baru.

    Ljubljana–Dubovica: 517 km

    tip plaže: prodnata

    gostinski objekti na plaži: da

    Plaža Saplunara, otok Mljet

    Plaža Saplunara leži na jugovzhodnem delu otoka Mljet, v istoimenskem zalivu, ki je priljubljen med morjeplovci, saj v njem najdejo zavetje pred burjo. Saplunara se imenujeta tudi tamkajšnji vasici – Velika in Mala Saplunara, samo krajevno ime pa ima korenine v latinski besedici sablum, ki pomeni pesek. Tam nas čakajo peščena plaža, borovci in kristalno čisto morje. Od trajektne luke Sobra je plaža oddaljena 16 kilometrov. V vasici je poleg tradicionalne dalmatinske restavracije Franka še nekaj apartmajskih hiš. Morda ne škodi, če s seboj poleg kopalk vzamete tudi hladilno torbo s hrano in pijačo.

    Ljubljana–Saplunara: 636 km

    tip plaže: peščena

    gostinski objekti na plaži: da

    Plaža Stiniva, otok Vis

    Plaža Stiniva leži na južni strani otoka Vis in velja za pravi dragulj Jadranskega morja. Majhna prodnata plaža, obdana z visokimi skalnimi stenami, je brez dvoma osupljiv naravni ambient. Do nje lahko pridete s kopnega ali z morske strani. Avtomobil pustite v vasi Žužeca in se spustite po strmi poti – za sestop boste porabili približno 20 minut, za vzpon seveda več. Zaradi visokih navpičnih sten je na plaži vedno vsaj na eni strani senca. Priporočamo, da jo obiščete zelo zgodaj zjutraj ali zunaj sezone, saj se boste tako izognili gneči, ki je na vrhuncu sezone pogosto kar velika.

    Ljubljana–Stiniva: 533 km

    tip plaže: prodnata

    gostinski objekti na plaži: ne

    Plaža Stiniva, otok Vis FOTO: Arhiv HTZ
    Plaža Stiniva, otok Vis FOTO: Arhiv HTZ

    Plaža Vrulja, Makarska riviera

    Plaža Vrulja (ali Vruja) se skriva med krajema Brela in Baška Voda na Makarski rivieri. Njeno ime v hrvaškem jeziku pomeni sladkovodni izvir in ta je tudi razlog, da je morska voda tu hladnejša. Dostop je mogoč peš po strmi poti ali z manjšim čolnom. Plaža je obdana z visokimi skalnimi stenami in ponuja osamljen kotiček za sproščanje in uživanje v tišini narave; del je namenjen tudi nudistom. Dodajmo, da na njej ni gostinskih objektov, zato je priporočljivo, da s seboj prinesete hrano in pijačo.

    Ljubljana–Vrulja: 505 km

    tip plaže: prodnata

    gostinski objekti na plaži: ne

    Plaža Punta Rata, Makarska riviera

    Plaža Punta Rata je nasprotje mirne Vrulje, saj se nahaja v slikoviti vasici Brela na Makarski rivieri in velja za eno najlepših plaž na območju, če ne celo na svetu. Revija Forbes jo je namreč poleti 2004 uvrstila med 10 najlepših plaž. Leži na zaščitenemu območju, rtu, ki ga prekriva borov gozd. Na zahodni strani se dviguje kamen Brel – simbol Brel, najpogostejši motiv tamkajšnjih razglednic. Skala je poraščena z borovci, ki se ponosno vzdigujejo in kažejo svojo lepoto, ampak tudi moč in kljubovalnost, da rastejo iz samega kamna. Kot zanimivost omenimo še odtis dinozavra, ki ga najdemo na plaži (točno lokacijo nam pokažejo Googlovi zemljevidi). Plaža je znana tudi po svoji urejenosti, kar vključuje številne gostinske objekte, vodne športe in udobne ležalnike ter senčnike.

    Ljubljana–Brela: 505 km

    tip plaže: prodnata

    gostinski objekti na plaži: da

    Plaža Punta Rata, Brela FOTO: Arhiv HTZ
    Plaža Punta Rata, Brela FOTO: Arhiv HTZ

    Plaža Lubenice, otok Cres

    V neposredni bližini zaliva Žanje je čudovita prodnata plaža sv. Ivan, ena najlepših skritih plaž na svetu. Nemška revija Bild jo je v konkurenci 40 najlepših plaž na svetu uvrstila na 15. mesto. Poimenovana je po kraju Lubenice, ki leži na strmi pečini nad zalivom s čudovitim pogledom na beli prodnati polmesec spodaj. Do nje lahko pridete peš iz Lubenic – hoja vam bo vzela slabo uro – ali samostojno ali organizirano s čolnom. Plaža je zanimiva prav zaradi svoje skritosti, nedotaknjene narave in vonjav. Idealna je za miren dopust. Ker na njej ni dodatnih vsebin, prinesite s seboj dovolj hrane in pijače za ves dan.

    Ljubljana–Lubenice: 188 km

    tip plaže: betonska, peščena, skalnata

    gostinski objekti na plaži: ne

    Plaža Kovačine, otok Cres

    Cres se ponaša še z eno čudovito plažo. Na severnem izhodu iz mesta Cres je namreč plaža Kovačine, v bližini je tudi istoimenski kamp Kovačine. Na njej so tako na voljo vse spremljajoče storitve, od nastanitve v kampu, gostinske ponudbe do najrazličnejših vsebin. Če vas zanima in se želite naučiti potapljanja, lahko to storite na primer v bližnjem potapljaškem centru. Plaža je razgibana, od betonskih platojev do drobnega peska, posejanega s skalami. Obstaja tudi FKK-del.

    Ljubljana–Kovačine: 171 km

    tip plaže: betonska, peščena, skalnata

    gostinski objekti na plaži: da

    Plaža Zlatni rat, otok Brač

    Verjetno najbolj znana plaža na Hrvaškem je na južnem delu otoka Brač, v mestecu Bol. Govorimo o slovitem Zlatem rtu oziroma Zlatnem ratu, kot mu pravijo domačini. S svojo edinstveno obliko, ki se kot peščena sipina razteza v turkizno modro morje, je pravi magnet za obiskovalce z vsega sveta. Dostop je preprost, saj je plaža na obrobju Bola in ponuja številne možnosti za vodne športe in gostinsko ponudbo.

    Ljubljana–Bol: 555 km

    tip plaže: peščena

    gostinski objekti na plaži: da

    Plaža Zlatni Rat, otok Bol FOTO: Arhiv HTZ
    Plaža Zlatni Rat, otok Bol FOTO: Arhiv HTZ

    Plaža Sakarun, otok Dugi otok

    Sakarun, ena najbolj znanih plaž Zadrske županije, leži na severozahodni obali Dugega otoka. V bližini so kraji Veli Rat, Verunić, Soline in Božava. Plaža je zaslovela zaradi belega peska, čistega morja in dobrodošle sence, ki jo dajejo borovci. Dolga je približno 800 metrov, 250 metrov od obale pa globina znaša 3,5 metra, kar pomeni, da je kopališče izjemno veliko in plitvo ter primerno tudi za družine z majhnimi otroki. Do Sakaruna je mogoče priti peš ali s čolnom.

    Ljubljana–Sakarun: 399 km

    tip plaže: peščena

    gostinski objekti na plaži: da

    Plaža Bačvice, Split

    »Idemo na Bačvice« (slov.: gremo na Bačvice) je znana hvalnica splitskemu kopališču, ki so ga uradno odprli leta 1919. Bačvice so naravni fenomen, peščena plaža v srcu mesta poleg mestnega pristanišča, ki lahko sprejme več kot deset tisoč kopalcev. Ko se začnejo spomladanske oseke, Bačvice postanejo splitska Copacabana, na kateri so začeli igrati nogomet številni znani nogometaši, kjer se je rodil splitski ragbi in kjer se danes poleti in pozimi igra picigin. Bačvice so danes splitsko sprehajališče za sprehajalce vseh starosti, ponoči pa središče zabave mladih. Številne kavarne, restavracije in športni objekti poskrbijo, da je na njih vedno živahno.

    Ljubljana–Split: 467 km

    tip plaže: peščena

    gostinski objekti na plaži: da

    Plaža Bačvice FOTO: Aleksandar Gospić/arhiv HTZ
    Plaža Bačvice FOTO: Aleksandar Gospić/arhiv HTZ

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