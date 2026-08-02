Katere hrvaške reke so najlepše za ohladitev v vročih poletnih dneh?

Poleti Hrvaška ni le morje, turistom od blizu in daleč sporočajo s Hrvaške turistične skupnosti. »Med najlepšimi kraji za osvežitev se skrivajo tudi številne reke, ki s kristalno čisto vodo, slapovi, soteskami in neokrnjeno naravo ponujajo povsem drugačno doživetje. Predstavljamo nekaj najlepših hrvaških rek, kjer se lahko ohladite, zaplavate ali preprosto uživate v poletni naravi,« so zapisali.

In katere reke so izpostavili ?

Mrežnica velja za eno najlepših hrvaških rek. Znana je po turkizni vodi in kar 93 slapovih, zaradi česar jo mnogi imenujejo kar »hrvaške Plitvice brez gneče«. Reka je priljubljena med kopalci, ljubitelji kajakov in vsemi, ki iščejo mirnejšo alternativo jadranski obali. Posebej priljubljena so območja pri Dugoj Resi in Generalskem Stolu.

Korana izvira v Plitviških jezerih in skozi slikovito pokrajino teče vse do Karlovca. Številni domačini jo poleti uporabljajo kot naravno kopališče, posebej priljubljena pa sta območje Slunja in znamenite Rastoke. Hladna, bistra voda in bujna narava ustvarjajo idealne razmere za osvežitev.

Cetina je najbogatejša reka Dalmacije in ena najbolj priljubljenih destinacij za rafting, kajakaštvo, soteskanje in druge adrenalinske aktivnosti. Obenem ponuja številne kotičke za kopanje in sprostitev, njen kanjon pa velja za enega najlepših naravnih prizorov v Dalmaciji.

Mrežnica – reka s skoraj sto slapovi. FOTO: HTS/Aleksandar Gospić

Zrmanjo pogosto primerjajo s skandinavskimi rekami. Njeni kanjoni, slapovi in smaragdna voda ustvarjajo eno najbolj spektakularnih naravnih kulis na Hrvaškem. Poleti je reka idealna za kajakaštvo in raziskovanje skritih kotičkov severne Dalmacije.

Krupa, pritok Zrmanje, navdušuje s številnimi slapovi, lesenimi mostovi in skoraj pravljično pokrajino. Ob reki stoji tudi znameniti Kudin most, eden najbolj prepoznavnih simbolov tega dela Hrvaške.

Ob rekah ni takšne gneče kot ob morju

Hrvaške reke ponujajo drugačen pogled na državo, so zapisali pri Hrvaški turistični skupnosti: »Namesto gneče na plažah obiskovalce čakajo neokrnjena narava, svežina, številna aktivna doživetja in skriti kotički, ki jih mnogi šele odkrivajo.«

Čeprav so morje in otoki še vedno glavni simbol poletja na Hrvaškem, vse več obiskovalcev v vročih poletnih dneh odkriva tudi lepote rek, ki ponujajo prijetno osvežitev in povsem drugačno poletno izkušnjo. »Morje bo vedno del hrvaške zgodbe. A morda boste letos svoje najlepše poletne spomine ustvarili ob reki,« so povabili v sporočilu za javnost.