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    Pozdrav poletju

    Koroški kraj, kjer lahko v enem dnevu združite gozd, kolesarjenje in kopanje

    Radlje ob Dravi ponujajo pohodniške in kolesarske poti, prostrane gozdove, zanimivo kulturno dediščino in kopanje v posebnem naravnem bazenu.
    Med Pohorjem in Kozjakom leži manj obiskan del Slovenije, ki je kot nalašč za poletni izlet. Foto: Tomo Jeseničnik
    Galerija
    Med Pohorjem in Kozjakom leži manj obiskan del Slovenije, ki je kot nalašč za poletni izlet. Foto: Tomo Jeseničnik
    U. O.
    12. 8. 2026 | 11:15
    5:45
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    Ko razmišljamo o izletu na Koroško, Radlje ob Dravi morda niso prvi kraj, ki nam pride na misel. Prav to pa je eden od njihovih adutov. Mestece v Dravski dolini, umeščeno med gozdnato Pohorje in Kozjak, ponuja dovolj zanimivosti za celodnevni izlet, ob nekoliko počasnejšem tempu pa tudi za konec tedna.

    Obiskovalci lahko dan preživijo na pohodniških in kolesarskih poteh, se umaknejo v gozd, obiščejo muzej ali pa se v poletnih mesecih osvežijo v posebnem biološkem bazenu. Radlje se pri razvoju turizma izrazito opirajo na gozd, lokalno dediščino in trajnostna doživetja.

    Gozdovi, ki imajo svojo zgodbo

    Ena najzanimivejših posebnosti območja so Pahernikovi gozdovi na severnih pobočjih Pohorja med Vuhredom in Veliko Kopo. Razprostirajo se na približno 550 hektarih, njihova zgodba pa je povezana z gozdarskim strokovnjakom Franjem Pahernikom, enim od pionirjev sonaravnega gospodarjenja z gozdovi pri nas.

    Med drevesi izstopa Pahernikova smreka, ki velja za naravni spomenik in enega simbolov tukajšnje gozdarske tradicije. Gozdovi danes niso zanimivi le za gozdarje in ljubitelje narave, ampak tudi za pohodnike in obiskovalce, ki iščejo nekoliko mirnejši izlet stran od najbolj obleganih slovenskih turističnih točk.

    Gozd je nasploh ena od osrednjih tem turistične ponudbe Radelj. V motoričnem parku Aktivarium med drugim pripravljajo gozdno jogo, gozdno kopel in druge dejavnosti na prostem, namenjene različnim generacijam.

    Radlje ob Dravi Foto: Tomo Jeseničnik
    Radlje ob Dravi Foto: Tomo Jeseničnik

    Peš do razgledov, s kolesom ob Dravi

    Za krajši pohod je zanimiva gozdna in zgodovinska učna pot Stari grad, speljana nad Radljami. Ob poti obiskovalci spoznavajo naravne in zgodovinske posebnosti območja, z višjih točk pa se odpirajo razgledi na Dravsko dolino.

    Druga, manj zahtevna možnost je Vodna učna pot Vuhreščica, na kateri informativne table predstavljajo naravne in družbenogeografske značilnosti območja. Primerna je tudi za družinski izlet.

    Veliko možnosti imajo tudi kolesarji. Skozi Dravsko dolino vodi Dravska kolesarska pot, ki v celoti povezuje območje ob Dravi od Italije prek Avstrije in Slovenije vse do Hrvaške. Slovenski del je dolg približno 145 kilometrov, Radlje pa so lahko dobro izhodišče za raziskovanje posameznih odsekov. Na voljo so tudi poti proti Kozjaku in Pohorju, kjer je vožnja zahtevnejša, a tudi razgledi temu primerno širši.

    Vsak ima svoj najljubši kotiček Slovenije. Zdaj ga lahko delite z drugimi! Sodelujte v nagradni igri Odkrivamo Slovenijo, dodajte fotografijo, kratek opis in označite lokacijo na zemljevidu ter se potegujte za privlačne nagrade.

    Kopališče, kjer vode ne čistijo s klorom

    Poleti ima Radlje še en močan razlog za obisk. Na robu kraja leži Vodni park Radlje ob Dravi, prvo in še vedno edino javno biološko kopališče v Sloveniji.

    Posebnost bazena je način čiščenja vode. Namesto klasičnih kemijskih sredstev za njeno kakovost skrbijo naravni procesi in organizmi v regeneracijskem delu bazena. Zaradi občutljivega naravnega ravnovesja veljajo za kopalce tudi nekoliko drugačna pravila kot na običajnih kopališčih.

    Ob bazenu so tobogan in igrala, v neposredni bližini pa tudi igrišča, postajališča za avtodome in glamping nastanitve. Kopališče obratuje v poletni sezoni in le ob primernem vremenu, zato je pred odhodom smiselno preveriti aktualni spletni semafor.

    Vodni park, Radlje ob Dravi.
    Vodni park, Radlje ob Dravi.

    Prenovljeni dvorec pripoveduje zgodbo gozda

    Če se želite za nekaj časa umakniti s sonca, je vredno obiskati tudi Dvorec Radlje z angleškim parkom.

    Dvorec je medtem doživel pomembno prenovo in danes obiskovalce sprejema kot sodoben interaktivni muzej, v katerem ima osrednjo vlogo gozd. Med vsebinami je multimedijska razstava Sonaravno z gozdom – Po poteh Franja Pahernika, ki predstavlja pomen sonaravnega gospodarjenja, vlogo gozda ter razvoj gozdarstva na tem območju.

    V dvorcu ima prostore tudi Muzej Radlje ob Dravi Koroškega pokrajinskega muzeja. Med drugim predstavlja rodbino Pahernik ter življenje in delo Franja Pahernika, na ogled pa je tudi zbirka, posvečena otroškim igram in igračam preteklega stoletja.

    Radlje ob Dravi Foto: Tomo Jeseničnik
    Radlje ob Dravi Foto: Tomo Jeseničnik

    Za izlet, pri katerem ni treba izbirati samo ene stvari

    Radlje ob Dravi so zanimive predvsem zato, ker na razmeroma majhnem območju združujejo zelo različna doživetja. Dopoldne je mogoče preživeti na kolesu ali v pohodniških čevljih, opoldne obiskati dvorec, vroče poletno popoldne pa končati ob vodi.

    To ni kraj velikih turističnih ikon, zaradi katerih bi se pred znamenitostmi vile vrste obiskovalcev. Njegova prednost je drugje: v gozdu, Dravi, mirnejšem ritmu in možnostih za aktiven dan v naravi.

    In prav zato so Radlje lahko dobra izbira za vse, ki imajo občutek, da so najbolj znane slovenske izletniške točke obiskali že večkrat – in bi tokrat radi zavili nekam drugam.

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