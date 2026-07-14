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    Pozdrav poletju

    Kranjska naravna kopališča vabijo: kje je voda ustrezna za kopanje

    Ponovne analize kakovosti vode so pokazale, da so Sava pri Savskem otoku, Kokra in Čukov bajer primerni za kopanje.
    Kokra v Kranju poleti privablja vedno več kopalcev. FOTO: Delo
    Galerija
    Kokra v Kranju poleti privablja vedno več kopalcev. FOTO: Delo
    Pi. K.
    14. 7. 2026 | 17:00
    2:17
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    Poletna vročina vabi k osvežitvi, dobre novice pa prihajajo tudi za vse, ki se radi kopajo v naravi. Najnovejše analize kakovosti vode kažejo, da so v Mestni občini Kranj za kopanje primerni Sava, Kokra in Čukov bajer.

    Potem ko so prve letošnje analize ob koncu junija pokazale, da je kopanje na Savi pri Savskem otoku zaradi povišanih vrednosti bakterij začasno odsvetovano, so ponovne meritve prinesle precej bolj spodbudne rezultate. Izkazalo se je, da je bilo takratno onesnaženje le kratkotrajen pojav, povezan z obilnejšimi padavinami pred vzorčenjem.

    Ponovno vzorčenje, ki ga je Mestna občina Kranj 7. julija poslala v analizo Nacionalnemu laboratoriju za zdravje, okolje in hrano (NLZOH), je pokazalo, da mejne vrednosti enterokokov in bakterije Escherichia coli niso bile presežene. To pomeni, da je voda na Savi znova primerna za kopanje.

    Rekla Kokra privablja vedno več obiskovalcev. FOTO:  Delo
    Rekla Kokra privablja vedno več obiskovalcev. FOTO:  Delo
    Občina je zaradi vprašanj občanov preventivno preverila tudi kakovost vode v Kokri pri lesenem mostu v mestnem delu kanjona. Tudi tam so rezultati pokazali, da voda ustreza priporočilom Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) in je primerna za kopanje.

    Že prve letošnje analize so sicer potrdile dobro kakovost vode na Čukovem bajerju in v Kokri pri Kosorepu.

    Na občini ob tem opozarjajo, da se kakovost vode v naravnih kopališčih lahko spreminja, zlasti v času vročinskih valov, suše ali po obilnejših padavinah. Odločitev za kopanje v naravnih vodah zato ostaja odgovornost vsakega posameznika.

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