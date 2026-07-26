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    Mesta, kanali in gradovi: najlepši izleti v bližnjo Italijo

    Le nekaj ur vožnje od Slovenije vabijo italijanska mesta, kjer se prepletajo zgodovina, arhitektura, kulinarika in sredozemsko vzdušje.
    Treviso Foto: Shutterstock
    Galerija
    Treviso Foto: Shutterstock
    B. K.
    26. 7. 2026 | 10:00
    9:40
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    Za zanimiv izlet ni vedno treba daleč. Le nekaj ur vožnje od Slovenije so italijanska mesta, v katerih se prepletajo zgodovina, arhitektura, umetnost, kulinarika in sproščeno sredozemsko vzdušje. Nekatera lahko raziščemo v enem dnevu, druga vabijo, da obisk podaljšamo čez ves konec tedna.

    Gradež: med starim mestom, peščeno plažo in laguno

    Gradež oziroma Grado leži na majhnem polotoku, ki ga obdaja laguna. Obmorsko mesto z dolgo tradicijo klimatskega zdravilišča je znano tudi kot mesto sonca in vrtnic.

    Njegovo staro jedro sestavljajo ozke tlakovane ulice, kamnite hiše, manjši trgi in beneški arhitekturni detajli. Ti pričajo o obdobjih, ko je bil Gradež pomembno pristanišče in duhovno središče. Obisk lahko nadaljujemo s sprehodom po dolgi peščeni plaži ali ob laguni, kjer se izmenjujejo trstičje, leseni pomoli in življenjski prostor številnih ptic. Gradež je zato primeren tako za ljubitelje zgodovine kot za obiskovalce, ki si želijo mirnega dne ob morju in v naravi.

    Palmanova: renesančna utrdba v obliki zvezde

    Palmanova je eno najbolj prepoznavnih mest v Furlaniji. Njena deveterokraka zvezdasta zasnova je dobro vidna že na zemljevidu. Mesto je bilo zgrajeno kot renesančna utrdba, njegova posebna geometrija pa je ohranjena še danes.

    Skozi mogočna mestna vrata pridemo do osrednjega trga Piazza Grande, na katerem se stikajo vse glavne ulice. Mesto zaznamujejo obzidje, arkade, lože in urejene fasade, zaradi katerih je sprehod po njem zanimiv predvsem za ljubitelje arhitekture in zgodovine. Na trgu in v okoliških ulicah so kavarne ter restavracije z lokalnimi jedmi. Obiskovalci se lahko sprehodijo tudi po poteh ob nekdanjem obzidju in si mestno zasnovo ogledajo z druge perspektive. Palmanova je lahko samostojen cilj ali postanek na poti proti italijanski obali.

    Caorle. Foto: Shutterstock
    Caorle. Foto: Shutterstock

    Čedad: zgodovina ob reki Nadiži

    Čedad oziroma Cividale del Friuli stoji ob reki Nadiži, ki je pod mestom izdolbla globoko sotesko. Nad njo se razpenja znameniti Hudičev most, eden najbolj prepoznavnih simbolov mesta.

    Z njegovim nastankom je povezana legenda, po kateri naj bi most zgradil hudič. Pogled z mostu sega proti zelenomodri reki in skalnati soteski, le nekaj korakov stran pa se začne zgodovinsko mestno jedro. V ozkih ulicah, med kamnitimi hišami in slikovitimi trgi, se prepletajo sledi Langobardov, Rimljanov in Benečanov. Med sprehodom lahko obiščemo manjše muzeje, cerkve in samostane ali pa se ustavimo v kateri od kavarn in gostiln.

    Čedad je dovolj majhen, da lahko njegove glavne znamenitosti spoznamo v enem dnevu, vendar ima dovolj zgodovinskih in umetnostnih zanimivosti tudi za ponoven obisk.

     Vsak ima svoj najljubši kotiček Slovenije. Zdaj ga lahko delite z drugimi! Sodelujte v nagradni igri Odkrivamo Slovenijo, dodajte fotografijo, kratek opis in označite lokacijo na zemljevidu ter se potegujte za privlačne nagrade.

    Trst: pristaniško mesto različnih kultur

    Trst je za prebivalce Slovenije ena najbolj dostopnih italijanskih izletniških točk. Nekdanja pomembna pristaniška metropola Avstro-Ogrske še vedno kaže vplive različnih jezikov, kultur in tradicij.

    Njegovo osrednje prizorišče je Trg italijanske enotnosti, ki ga obdajajo reprezentančne palače, z ene strani pa se odpira proti morju. Mesto je znano tudi po kavni kulturi in zgodovinskih kavarnah, v katerih ima pitje kave posebno mesto v vsakdanjem življenju. Izlet lahko nadaljujemo ob Velikem kanalu, med starimi knjigarnami in trgovinicami ali na griču Svetega Justa, od koder se odpira pogled na mesto. Trst ponuja dovolj vsebin za celodnevni obisk, od arhitekture in zgodovine do nakupovanja ter kulinarike.

    Sprehajalne poti nad Tržaškim zalivom

    Okolica Trsta je primerna tudi za obiskovalce, ki želijo mestni izlet povezati s hojo v naravi. Med najbolj znanimi sta Rilkejeva in Napoleonova pot.

    Rilkejeva pot poteka po robu pečin nad Sesljanom. Na eni strani jo spremlja pogled proti morju, na drugi pa kraška pokrajina. Pot ni zahtevna, čeprav vodi le nekaj minut vožnje od mesta, pa ponuja občutek odmika od mestnega vrveža.

    Napoleonova pot povezuje Opčine in Prosek. Z nje se odpirajo pogledi na Tržaški zaliv, ob jasnem vremenu pa tudi proti Alpam. Obe poti sta primerni za počasnejši panoramski sprehod ali nekoliko hitrejšo rekreacijo.

    Miramar: grad, park in pogled na morje

    Nedaleč od Trsta stoji grad Miramar, zgrajen za nadvojvodo Maksimilijana Habsburškega in njegovo soprogo Šarloto. Njuna življenjska zgodba, zaznamovana z velikimi načrti in tragičnim razpletom, je tesno povezana tudi z zgodovino gradu. Poslopje se dviga tik nad morjem, obdaja pa ga obsežen park z vijugastimi potmi, eksotičnimi drevesi in razglednimi točkami. Obiskovalci lahko raziščejo grajske prostore, se sprehodijo po parku ali se ustavijo na eni od klopi s pogledom proti Tržaškemu zalivu.

    Obisk Miramara je mogoče preprosto povezati z ogledom Trsta. Živahno mestno središče in mirnejša okolica gradu tako sestavljata raznolik celodnevni izlet.

    Treviso: mesto kanalov, arkad in tiramisuja

    Treviso pogosto ostaja v senci bližnjih Benetk, zaradi česar je mestno jedro praviloma bolj umirjeno. Prepredajo ga kanali, mostovi, arkade in prehodi, ob katerih stojijo hiše pastelnih barv ter pročelja z obledelimi freskami. Mestna tržnica ponuja lokalne pridelke in dobrote, med katerimi ima pomembno mesto radič. V restavracijah in slaščičarnah je mogoče poskusiti lokalne jedi ter tiramisu, za katerega velja, da je nastal prav v Trevisu.

    Mesto je dovolj živahno za celodnevno raziskovanje, hkrati pa omogoča bolj sproščen obisk brez množic, značilnih za najbolj obiskane italijanske destinacije.

    Caorle. Foto: Shutterstock
    Caorle. Foto: Shutterstock

    Caorle, Chioggia in Comacchio: manj oblegane različice Benetk

    Obiskovalci, ki jih privlačijo kanali in arhitektura Benetk, vendar se želijo izogniti največji gneči, lahko izberejo Caorle, Chioggio ali Comacchio. Mesta imajo različne značaje, vendar jih povezujejo voda, mostovi in zgodovinska jedra.

    Caorle zaznamujejo živobarvne hiše, ozke ulice in obmorska promenada. Mesto ponuja sproščeno, počitniško različico beneškega vzdušja.

    Chioggia je bolj izrazito ribiško mesto. V pristanišču so zasidrane ribiške ladje, pomemben del mestnega utripa pa so tržnica, kanali in vsakdanje življenje domačinov.

    Comacchio leži na otočkih in je prepreden z mostovi ter mirnimi kanali. Njegove tišje ulice in vodne poti ustvarjajo skoraj pravljično podobo. Vsa tri mesta ponujajo sprehode, kulinarična doživetja in številne slikovite motive.

    Benetke: mesto, ki ga lahko vedno odkrivamo znova

    Tudi v enem dnevu je mogoče spoznati del Benetk. Obisk se lahko začne z jutranjim sprehodom po mirnejših ulicah, nadaljuje čez most Rialto in konča v četrtih, kjer je kljub množičnemu turizmu še mogoče opazovati vsakdanje življenje.

    Namesto dolgega seznama znamenitosti se je mogoče prepustiti hoji ob kanalih, vožnji z vodnim avtobusom oziroma vaporetom in odkrivanju manj opaznih trgov, mostov ter pročelij.

    Benetke so lahko povsem drugačne zunaj najbolj obiskanih obdobij. Jeseni in pozimi je njihovo vzdušje mirnejše, zato je lažje spoznati tudi bolj intimno stran mesta.

    Vicenza. Foto: Shutterstock
    Vicenza. Foto: Shutterstock

    Vicenza: mesto, ki ga je zaznamoval Andrea Palladio

    Vicenza je pomemben cilj za ljubitelje renesančne arhitekture. Njeno podobo je močno oblikoval arhitekt Andrea Palladio, po katerem se imenuje palladijanski arhitekturni slog. Med najpomembnejšimi stavbami sta Basilica Palladiana in Teatro Olimpico, v središču pa stojijo številne palače, povezane z njegovim delom in vplivom. Sprehod po mestu je zato svojevrsten pregled zgodovine evropske arhitekture.

    Na trgih in v kavarnah se srečujejo domačini in obiskovalci, za širši pogled na mesto pa se je mogoče povzpeti na grič Monte Berico. Vicenza je primerna tudi za daljši obisk, saj je njeno zgodovinsko jedro posebno privlačno v večernem soju uličnih svetilk.

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