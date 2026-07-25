  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

    Delov poslovni center

    ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoIzvozniki

    Šport

    NogometTourKolesarstvoKošarkaZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Pozdrav poletjuSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    Video

    Igre

    Tisk

    English



    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Pozdrav poletju

    Na potovanjih se naša podoba o tem, kdo smo, zrahlja

    Potovanja možgane prebudijo iz rutine, spodbujajo ustvarjalnost in nam pomagajo, da sebe ter svet pogledamo z drugačnega zornega kota.
    Nova okolja prebudijo možgane in spodbudijo ustvarjalnost (na fotografijah so prizori iz filma Jej, moli, ljubi) Foto: Profimedia
    Galerija
    Nova okolja prebudijo možgane in spodbudijo ustvarjalnost (na fotografijah so prizori iz filma Jej, moli, ljubi) Foto: Profimedia
    Da. M.
    25. 7. 2026 | 10:00
    9:18
    A+A-
    Spremljajte Delo kot prednostni vir na Googlu

    Ustvarili smo kulturo, v kateri velja, da si je treba počitek zaslužiti, potovanja pa so postala takšen luksuz, da imamo včasih občutek, da moramo pojasnjevati, zakaj sploh potujemo. Toda nevroznanost ponuja drugačen pogled. Kot v reviji Psychology Today piše nevropsihologinja Elizabeth Mateer, so pot z letalom, vožnja v neznane kraje ali že samo odmik od vsakdanjega okolja lahko zelo koristni za možgane.

    Pri tem ne gre za iskanje trikov, s katerimi bi tudi počitnice spremenili v projekt izboljševanja produktivnosti. Bistveno je razumeti, kaj se z našimi možgani dogaja, ko jih iz znanega okolja prestavimo v prostor, kjer nič več ni samoumevno.

    Večino časa delujemo na avtopilotu

    Ko opravljamo vsakodnevne obveznosti, se z vidika možganov ne dogaja prav veliko novega. Gibljemo se po znanih poteh, srečujemo iste ljudi, opravljamo ustaljena opravila in čas preživljamo v prostorih, ki jih dobro poznamo.

    Možgani pri tem uporabljajo že utrjene nevronske poti. Prepoznavajo vzorce in za obdelavo informacij ne porabijo veliko energije. Kot pojasnjuje Mateer, delujejo na avtopilotu. To je povsem prilagodljivo, saj bi težko delovali, če bi morali vsak običajen torek doživljati kot povsem novo izkušnjo.

    Toda takšno delovanje ima tudi svojo ceno. Možganski sistem, povezan s samorefleksijo, domišljijo in občutkom identitete, je med rutinskimi opravili manj dejaven. Ko nas v okolju nič ne preseneti, si tudi redkeje zastavljamo vprašanja o sebi.

    Občutek, kdo smo, tako postane nekaj ustaljenega, kar nosimo s seboj, ne da bi ga pogosto preverjali ali postavljali pod vprašaj. Domačnost nas lahko zato kognitivno in psihološko oslabi, ne da bi se tega sploh zavedali.

     Vsak ima svoj najljubši kotiček Slovenije. Zdaj ga lahko delite z drugimi! Sodelujte v nagradni igri Odkrivamo Slovenijo, dodajte fotografijo, kratek opis in označite lokacijo na zemljevidu ter se potegujte za privlačne nagrade.

    Neznano okolje prebudi možgane

    Ko stopimo v neznano okolje, se morajo možgani znova prebuditi. Neznane ulice, novi zvoki, tuji jeziki in hrana, ki je še nismo poskusili, spodbujajo sproščanje dopamina. Ta krepi občutek ugodja, spodbuja radovednost in pozornost ter v nas prebuja željo po raziskovanju.

    Možgani, obdani z novimi dražljaji, začnejo informacije sprejemati drugače kot med rutinskimi opravili. Postanejo pozornejši na to, kar je pred nami, saj se ne morejo več zanašati zgolj na prepoznavanje znanih vzorcev.

    Učinki pa niso le trenutni. Nevroznanstveniki so pri miših identificirali obliko možganske plastičnosti, imenovano sinaptična plastičnost na vedenjski časovni skali oziroma BTSP. Pri njej se lahko hipokampus začne preurejati že po eni sami novi izkušnji, ne šele po tednih ponavljanja.

    Ker je takšno delovanje živčevja skupno možganom sesalcev, tudi človeku, velja preurejanje na podlagi ene same izkušnje za enega od možnih mehanizmov, s katerimi nastajajo živi spomini na enkratna potovalna doživetja.

    Foto: Profimedia
    Foto: Profimedia

    Počitnice so vadba za celotne možgane

    Potovanja hkrati aktivirajo več možganskih področij, ki v vsakdanjem življenju redko delujejo tako intenzivno hkrati.

    Premikanje po neznanem prostoru aktivira temenske režnje, povezane s prostorsko obdelavo. Načrtovanje poti, uporaba javnega prevoza v neznanem mestu, razbiranje jedilnika v tujem jeziku ali iskanje kraja, ki ga še nikoli nismo obiskali, zaposlujejo izvršilne funkcije čelnih režnjev.

    Nove izkušnje se hkrati spreminjajo v spomine in zgodbe, pri čemer se aktivirajo senčni režnji. Potovanje je tako svojevrstna vadba za celotne možgane.

    Toda njegovi učinki niso omejeni le na pozornost, orientacijo in spomin. Neznano okolje lahko zamaje tudi naš običajni občutek sebe.

    Ko se običajna podoba o sebi zrahlja

    Ko pridemo nekam, kjer nam ni nič znano, izgubimo ogrodje, ki našo identiteto običajno drži na svojem mestu. Rutine izginejo, naše vsakdanje vloge pa nam ne sledijo nujno v novo okolje.

    Okolica, ki nam doma pripisuje določene vloge in pričakovanja, je začasno odsotna. Ostane tisto, kar je bližje temeljnim gradnikom naše osebnosti.

    Raziskave o transformacijskih potovanjih kažejo, da so prav spremembe v samopodobi eden ključnih razlogov, zaradi katerih imamo občutek, da nas je neko potovanje zares spremenilo.

    »Ne gre za znamenitosti ali fotografije. Gre za samorefleksijo, v katero nas prisili neznano, za razkrivanje samih sebe, ko moramo krmariti po svetu brez običajnega zemljevida, ter za subtilne družbene primerjave, ki nastanejo ob srečevanju z ljudmi, ki svoje življenje organizirajo povsem drugače kot mi,« piše Mateer.

    Takšno izkušnjo opisuje izraz prekinitev kontinuitete jaza oziroma self-discontinuity. Gre za začasno zrahljanje običajne zgodbe, ki jo pripovedujemo o sebi.

    Takšna prekinitev je sicer lahko povezana tudi s psihološko stisko, občutkom izgubljenosti in dezorientiranosti. Toda raziskave kažejo, da ima lahko tudi pozitivne učinke in postane pot do večje jasnosti.

    Ljudje se z vsebinsko bogatih potovanj pogosto vrnejo z novim spoznanjem o sebi. Do njega lahko pride prav zato, ker potovanje začasno utiša hrup vsakdanjega življenja, ki nam sicer preprečuje, da bi si zastavljali prava vprašanja.

    Zakaj potovanja spodbujajo ustvarjalnost

    Bistvo ustvarjalnosti je sposobnost povezovanja stvari, ki na prvi pogled ne sodijo skupaj. Ta sposobnost je močno odvisna od širine in prožnosti naših kognitivnih shem, torej miselnih okvirov, skozi katere razumemo svet.

    Če ti okviri dolgo niso postavljeni pred izziv, postanejo togi. Prenehamo opažati druge možnosti in rešitve, saj jih možgani ne iščejo več.

    Izpostavljenost različnim kulturam, okoljem in načinom organizacije vsakdanjega življenja zmoti rutinsko razmišljanje ter razširi naše miselne okvire. Raziskave o večkulturnih izkušnjah kažejo, da imajo ljudje, ki se poglobijo v neznane kulture, večjo kognitivno prožnost in lažje iščejo nepričakovane rešitve.

    Ustvarjalnost je pri ljudeh z izkušnjami iz drugih kultur večja. Kot poudarja Mateer, ne zato, ker bi jih potovanja naredila pametnejše, temveč zato, ker postane njihovo razmišljanje bolj gibčno.

    Zato številni pisatelji, umetniki in podjetniki potovanja opisujejo kot nujen del ustvarjalnega življenja. Ne gre le za romantiziranje oddaljenih krajev, temveč za procese, ki jih je mogoče pojasniti tudi z nevropsihologijo.

    Foto: Profimedia
    Foto: Profimedia

    Za spremembo ni treba daleč

    Pri tem ni odločilna razdalja. Raziskave ne govorijo toliko o oddaljenosti cilja kot o pristni potopitvi v izkušnjo. Pomembna je pripravljenost, da se resnično soočimo z neznanim okoljem, namesto da se po novih ulicah premikamo s telefonom pred obrazom in z običajnimi miselnimi vzorci v glavi.

    »Konec tedna v mestu, ki ga še nikoli niste obiskali, soseska v vašem mestu, ki je še niste raziskali, ali zavestna odločitev, da naredite nekaj povsem zunaj svoje rutine – vse to lahko aktivira enake nevrološke mehanizme kot potovanje v tujo državo, če se izkušnji posvetimo z dovolj pozornosti,« pravi Mateer.

    Nekatere počitnice so namenjene predvsem pobegu od obveznosti, stresa in vsakdanjih skrbi. Tudi takšen počitek ima veliko vrednost in ga ne gre podcenjevati.

    Toda potovanje je lahko tudi priložnost, da možgani začnejo delovati drugače, kot so vajeni. Neznano okolje zrahlja občutek identitete, razširi ustvarjalni repertoar ter ustvari nove spomine in nevronske povezave, ki ostanejo z nami še dolgo po vrnitvi.

    Možgani, ki so se lahko za nekaj časa izgubili v neznanem, se domov ne vrnejo povsem enaki. Spremembe morda niso velike ali dramatične, so pa lahko dovolj globoke, da postanemo nekoliko bolj prožni, odprti in sposobni svet ter same sebe pogledati z novega zornega kota.

    Sorodni članki

    Magazin  |  Potovanja
    Atene

    Mesto, ki si ga je boginja Atena izbrala za svoje

    Turisti zdaj prihajajo z letali, najbolj pravoveren vstop pa je še vedno skozi veliki pristan v Pireju, kjer morje ziblje trajekte, namenjene proti otokom.
    26. 3. 2025 | 07:00
    Preberite več
    Magazin  |  Pozdrav poletju
    Pravi počitek

    Telo je ob morju, misli pa v pisarni: takšen dopust ne pomaga

    Za dober oddih ni odločilna eksotična destinacija, temveč to, ali prekinemo rutino in se zares odklopimo od dela.
    18. 7. 2026 | 10:00
    Preberite več
    Magazin  |  Pozdrav poletju
    Hushpitality

    Tišina postaja novi luksuz sodobnih počitnic, trend že ima svoje ime

    Novi potovalni trend hushpitality tišino spreminja v luksuz in v ospredje postavlja počitek, samoto in digitalni odklop.
    16. 7. 2026 | 17:00
    Preberite več
    Magazin  |  Pozdrav poletju
    Knjižni predlogi

    Poletno branje: 10 knjig, ki jih je vredno vzeti na dopust

    Katere knjige vzeti na dopust? Predstavljamo deset novosti, ki vas bodo ganile, presenetile ali povsem posrkale v svojo zgodbo.
    15. 7. 2026 | 17:00
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Zapor

    Za županove prometne prekrške je plačevala občina

    Franc Šlihthuber, nekdanji župan Gornjih Petrovcev, zavlačuje odhod na prestajanje kazni.
    Andrej Bedek 24. 7. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Video
    Šport  |  Kolesarstvo
    Tour 2026

    Junak na Touru zaradi neprevidnega gledalca skoraj ostal brez zmage

    Richard Carapaz je končno uspel številne pobege na letošnji dirki po Franciji kronati z etapno zmago. Kmalu pa bi se znašel na tleh zaradi gledalca.
    24. 7. 2026 | 09:05
    Preberite več
    Šport  |  Kolesarstvo
    18. etapa

    Carapaz prvi na Rogličevem klancu. Pogačar ostaja rumen

    Ekvadorec je zmagal po silovitem napadu in v slogu Pogačarja zmagal na Rogličevem klancu.
    Miroslav Cvjetičanin 23. 7. 2026 | 14:57
    Preberite več
    Video
    Šport  |  Nogomet
    Premočna čustva

    Prvi argentinski skesanec: To ni opravičilo. Moral bi ravnati drugače

    Pomočnik argentinskega selektorja Roberto Ayala je prvič javno spregovoril o incidentih po finalu svetovnega prvenstva v nogometu in porazu proti Španiji.
    23. 7. 2026 | 17:45
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    Štirje modeli, štirje značaji: Mercedes-Benz v posebnih izvedbah

    Vsak Mercedes-Benz ima svoj značaj, ki ga seriji Night Edition in AMG Edition poudarita z oblikovalskimi podrobnostmi, opremo in vrhunskimi rešitvami.
    Promo Delo 24. 7. 2026 | 09:30
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Diagnoza hude bolezni še ne pomeni konca truda

    Ko gre človek iz ordinacije s hudo diagnozo, se čas ustavi.
    22. 7. 2026 | 08:14
    Preberite več
    Magazin  |  Pozdrav poletju  |  Odkrivamo Slovenijo
    Vredno branja

    Nagradni natečaj: Odkrivamo Slovenijo

    Sodelujte v velikem nagradnem natečaju in se potegujte za privlačno poletno nagrado: električni SUP.
    Delo 10. 7. 2026 | 14:38
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zobozdravstvo prihodnosti
    Vredno branja

    Neverjetna zgodba hrvaškega strokovnjaka, ki je prepričala številne Slovence

    Dr. Zdenko Trampuš že več kot 34 let uvaja inovativne metode in išče rešitve tudi tam, kjer jih drugi ne vidijo več.
    Promo Delo 13. 7. 2026 | 09:41
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Register dejanskih lastnikov

    Kdo bo po novem lahko preverjal dejanske lastnike podjetij

    Novela zakona o preprečevanju pranja denarja širi krog tistih, ki bodo imeli možnost takojšnjega vpogleda v register dejanskih lastnikov.
    Milka Bizovičar 23. 7. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniške zvezde

    Čisti zrak prvič del koncepta energetske učinkovitosti

    Slabša kakovost zraka v delovnih prostorih se povezuje z zdravjem, delovno učinkovitostjo zaposlenih in kakovostjo opravljenega dela.
    Milka Bizovičar 23. 7. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Kapitalski trgi

    Val javnih ponudb delnic pri sosedih, kdaj bo prvi slovenski Spacex

    Štiri hrvaške družbe so v dobrem letu zbrale približno 360 milijonov evrov svežih sredstev vlagateljev. Novih naložb so željni tudi slovenski vlagatelji.
    Karel Lipnik 21. 7. 2026 | 05:05
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Pogled analitika

    Hrvaški lastniki bolj pripravljeni odpreti lastništvo podjetij kot slovenski

    Lojze Kozole iz Ilirike o javnih ponudbah delnic pri nas in na Hrvaškem.
    Nejc Gole 21. 7. 2026 | 05:00
    Preberite več

    Več iz teme

    možganipotovanjaokoljenevroznanostPozdrav poletju

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Magazin  |  Pozdrav poletju
    POČITNICE

    Na potovanjih se naša podoba o tem, kdo smo, zrahlja

    Potovanja možgane prebudijo iz rutine, spodbujajo ustvarjalnost in nam pomagajo, da sebe ter svet pogledamo z drugačnega zornega kota.
    25. 7. 2026 | 10:00
    Preberite več
    Razno
    Vredno branja

    Eskalacija ob Rdečem morju: Savdska Arabija napadla Jemen, hutijevci odgovorili

    Napadi savdskega sovražnika na civilne objekte v Hodejdi in na otoku Kamaran so nevarno zaostrovanje razmer, so sporočili predstavniki hutijevcev.
    25. 7. 2026 | 09:52
    Preberite več
    Šport  |  Kolesarstvo
    Kraljevska etapa Toura

    Po 5450 višinskih metrih bo Alpe d'Huez ustoličil novega kralja Toura

    Danes je na vrsti ena najtežjih etap v zgodovini Dirke po Franciji.
    Miroslav Cvjetičanin 25. 7. 2026 | 09:28
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Požari v Španiji in Franciji

    Evakuirali že več kot 200.000 ljudi, v ognju mondena turistična območja

    Predsednica regionalne vlade v Madridu je požar opisala kot najhujšega v zgodovini regije.
    25. 7. 2026 | 09:22
    Preberite več
    Premium
    Razno
    Pregled tedna

    Najbolj si želimo tisto, kar smo nekoč imeli in izgubili

    Nolanov Odisej ugotavlja, da šele spoznanje krivde omogoča nadaljevanje osmišljenega življenja. Pozaba je sama po sebi greh.
    Zorana Baković 25. 7. 2026 | 09:00
    Preberite več
    Šport  |  Kolesarstvo
    Kraljevska etapa Toura

    Po 5450 višinskih metrih bo Alpe d'Huez ustoličil novega kralja Toura

    Danes je na vrsti ena najtežjih etap v zgodovini Dirke po Franciji.
    Miroslav Cvjetičanin 25. 7. 2026 | 09:28
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Požari v Španiji in Franciji

    Evakuirali že več kot 200.000 ljudi, v ognju mondena turistična območja

    Predsednica regionalne vlade v Madridu je požar opisala kot najhujšega v zgodovini regije.
    25. 7. 2026 | 09:22
    Preberite več
    Premium
    Razno
    Pregled tedna

    Najbolj si želimo tisto, kar smo nekoč imeli in izgubili

    Nolanov Odisej ugotavlja, da šele spoznanje krivde omogoča nadaljevanje osmišljenega življenja. Pozaba je sama po sebi greh.
    Zorana Baković 25. 7. 2026 | 09:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Delov poslovni center  |  Nepremičnine
    Vredno branja

    Dom mora človeku služiti, ne pa ga omejevati: spoznajte nov bivalni model v Sloveniji (video)

    Dom naj bi človeku olajšal življenje, ne pa mu nalagal novih skrbi. V GH Holdingu s projektom Srebrni gaj v Dolenjskih Toplicah razvijajo bivalni model, ki združuje samostojnost, občutek skupnosti in okolje, prilagojeno potrebam starejših.
    13. 7. 2026 | 09:46
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Na morje s slovensko inovacijo

    BMW skupaj s slovenskimi inovatorji razvija novosti, ki skrbijo za varnost in lepoto na morju.
    15. 7. 2026 | 12:44
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    Zakaj podjetja izgubljajo posle, če čakajo na najcenejši kapital

    Podjetja danes pri financiranju vse pogosteje iščejo ravnotežje med ceno kapitala, hitrostjo dostopa do sredstev in prilagodljivostjo financiranja.
    10. 7. 2026 | 15:02
    Preberite več
    Magazin  |  Pozdrav poletju
    Vredno branja

    To so vaši najljubši kotički v Sloveniji

    Vam zmanjkuje idej za izlet ali daljši oddih v Sloveniji? Preverite priporočila, tudi vi pa lahko sodelujte v žrebu za električni sup.
    Delo 14. 7. 2026 | 14:39
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    ZDRAVJE IN KAKOVOST ŽIVLJENJA

    Zakaj se vsakdanje stvari nenadoma zdijo bolj naporne?

    Zvok ptic, prometa, vrveža in lahkotno sodelovanje pri vsakdanjih pogovorih je nekaj najbolj naravnega. Dokler ni več.
    20. 7. 2026 | 11:44
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

    Delov poslovni center

    ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoIzvozniki

    Šport

    NogometTourKolesarstvoKošarkaZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Pozdrav poletjuSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo