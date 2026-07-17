  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

    Delov poslovni center

    ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoIzvozniki

    Šport

    NogometSP 2026TourKolesarstvoKošarkaZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Pozdrav poletjuSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    Video

    Igre

    Tisk

    English



    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Pozdrav poletju

    Od knapov do petzvezdičnih doživetij

    Velenje, šesto največje mesto v Sloveniji, leži sredi Šaleške doline. Mlad kraj, ki je zrasel na premogu, ponuja veliko več kot spomin na rudarsko preteklost.
    Titov trg, Velenje FOTO: Nik Jarh
    Galerija
    Titov trg, Velenje FOTO: Nik Jarh
    Blaž Kondža
    17. 7. 2026 | 10:00
    7:44
    A+A-
    Spremljajte Delo kot prednostni vir na Googlu

    Od glavnega mesta do Velenja je dobra ura vožnje z avtomobilom – polovico časa po avtocesti, preostanek pa po mestoma utrujeni regionalki, ki že desetletja čaka, da jo razbremeni sodobna avtocesta. Kdaj se bodo tamkajšnji domačini lahko končno zapeljali po njej, je zelo težko napovedati, a delujoča gradbišča in lani prebiti predor vseeno vzbujajo nekaj več upanja kot zgolj politične obljube. Gotovo pa je nekaj: nova avtocesta bo, ko bo dokončana, dala turizmu Šaleške doline še več zagona in privabila še več obiskovalcev, ki si bodo lahko ogledali destinacijo z največ petzvezdničnimi edinstvenimi doživetji Slovenia Unique Experiences.

    Zgodovinski okvir

    Zgodovinski zapisi in arheološke najdbe dokazujejo, da je bila Šaleška dolina, katere središče je Velenje, naseljena že v prazgodovini. Kot zanimivost povejmo, da je njeno ime povezano s plemiško družino Šalek, ki je v 12. stoletju zgradila grad Šalek, danes slikovito ruševino na griču nad mestom. V srednjem veku je bilo območje razdrobljeno med različne fevdalne gosposke, večji pomen pa je pridobilo šele v 19. stoletju z začetkom izkoriščanja premoga.

    S pleterco po Velenjskem jezeru FOTO: ZT Šaleška Dolina
    S pleterco po Velenjskem jezeru FOTO: ZT Šaleška Dolina

    Dogodki in utrip mesta

    Velenje je brez dvoma mesto mladih in kulture. Vsako leto pripravijo številne prireditve, med njimi sta najbolj znana Festival mladih kultur Kunigunda (od 21. do 29. avgusta) in Pikin festival – največji otroški festival v Sloveniji (od 5. do 11. septembra), ob teh pa se vrstijo še številni koncerti, sejmi in športni dogodki.

    Mlado mesto

    Rudnik lignita so odprli leta 1875 in z razvojem rudarstva se je povečala tudi potreba po delovni sili. Takrat je bilo Velenje še manjši trg, vzpon in urbanizacijo je doživelo šele po drugi svetovni vojni.

    Muzej premogovništva Slovenije FOTO: Matej Vranič
    Muzej premogovništva Slovenije FOTO: Matej Vranič

    Kot oče sodobnega Velenja, ki je v času Jugoslavije imelo v imenu še pridevnik Titovo, se je zapisal tedanji direktor Premogovnika Velenja in poznejši župan Nestl Žgank. V 50. letih prejšnjega stoletja mu je uspelo prepričati jugoslovanski državni vrh z Josipom Brozom Titom na čelu z vizijo Velenja kot modernega socialističnega mesta, ki bo zgrajeno z mislijo na kakovostno bivanje tamkajšnjih rudarjev in njihovih družin. Rezultat njegovih prizadevanj so bila med drugim prostorna in svetla stanovanja z balkoni ter veliko zelenih površin med stanovanjskimi bloki. Vse to je tamkajšnjim rudarjem, ki so prihajali v Velenje tudi iz drugih republik, omogočilo pristnejši stik z naravo po opravljenem delovniku v temačnih rovih.

    Pravi naslov za turistične informacije o Velenju in Šaleški dolini je spletna stran www.visitsaleska.si.

    Nostalgično Velenje

    Velenje, ki je v tistih časih s svojim gospodarskim razvojem veljalo za pravi socialistični čudež, še danes ohranja vrednote multikulturalizma, rudarskega tovarištva in socialistične solidarnosti. Čase cicibanov, pionirčkov in mladincev lahko doživimo tudi med dveurnim vodenim sprehodom po mestu, t. i. Retro Velenje, ki ga ima v svoji ponudbi tamkajšnja turistična organizacija. V družbi turističnega vodnika spoznamo posebnosti mestnega središča, ki je načrtovano po socialističnih načelih, s širokimi ulicami, javnimi zgradbami in številnimi zelenicami. V strogem središču, na prostranem Titovem trgu, tako najdemo kar štiri spomenike osebnostim in dogodkom, ki so najbolj zaznamovali mesto: največji spomenik Josipa Broza Tita na svetu, delo hrvaškega kiparja Antuna Augustinčića, ter spomenike očeta Velenja Nestla Žganka, rudarja in NOB.

    Velenje FOTO: Matej Vranič
    Velenje FOTO: Matej Vranič

    Najgloblja jedilnica

    Muzej, ki ga ne smemo izpustiti, je Muzej premogovništva Slovenije. Tam se v spremstvu vodnika, izkušenega rudarja, z najstarejšim delujočim dvigalom pri nas spustimo 160 metrov pod površje, v najstarejši rov, ki je še danes povezan z drugimi deli delujočega rudnika. V globinah nas pričaka interaktivna in realistično urejena muzejska pot, ki prikazuje življenje in delo rudarjev nekoč in danes. Med obiskom se v verjetno najgloblji jedilnici okrepčamo s knapovsko malico: kranjsko klobaso, žemljo in sokom. Dodajmo, da lahko v taisti jedilnici doživimo tudi eno od treh petzvezdičnih doživetij Šaleške doline – kulinarično doživetje Velenje underground, med katerim nas s Štajgerjevo južino s štirimi hodi presenetijo večkrat nagrajeni kuharski mojstri.

    Skrivnosti potopljenih vasi FOTO: Milan Njenjič
    Skrivnosti potopljenih vasi FOTO: Milan Njenjič

    Potopljene vasi

    Dolgoletno izkopavanje lignita je pustilo posledice tudi na površju. Tla so se začela posedati in zato so prebivalce vasi nad rudniškimi rovi morali preseliti, območja pa je kmalu zalila voda in nastala so umetna jezera: Velenjsko, Šoštanjsko in Škalsko. Največje je Velenjsko, ki je bilo zaradi sestave vode dolgo dobesedno mrtvo. Sčasoma so ga očistili in danes je to priljubljeno rekreacijsko in kopališko območje s sprehajališči, plažo, otroškimi igrišči in možnostjo številnih športnih aktivnosti, kot so jadranje, supanje, vožnja s pedalini ali preprosto piknik na obrežju.

    Štrekna FOTO: Apro Pixels
    Štrekna FOTO: Apro Pixels

    Velenjsko jezero je eno od prizorišč drugega edinstvenega doživetja s petimi zvezdicami, Skrivnosti potopljenih vasi. To doživetje vključuje obisk rudnika, sprehod ob Škalskem jezeru, vožnjo z električno ladjico – pleterco po jezeru, kjer z uporabo VR-očal naredimo virtualni potop do potopljenih vasi. Na koncu nas čaka še kulinarično razvajanje na Visti. Tistim bolj radovednim naj pojasnimo, da so vasi le virtualno rekonstruirane, pod jezersko gladino jih že zdavnaj ni več.

    Grajska poslopja

    Velenjski grad FOTO: Matija Marinšek
    Velenjski grad FOTO: Matija Marinšek

    Velenje z okolico je znano tudi po ostankih srednjeveških gradov: Šaleškega gradu ter gradov Ekenštajn in Turn pri Vinski Gori. Nad samim mestom pa kraljuje eden najlepše ohranjenih v Sloveniji – Velenjski grad, ki je bil prvič omenjen že leta 1270. V njem domuje Muzej Velenje, ki prikazuje bogato arheološko, zgodovinsko in etnološko dediščino Šaleške doline. Posebni zanimivosti muzeja sta ena največjih zbirk afriške umetnosti v tem delu Evrope in stalna razstava Mastodonti, ki je nastala po najdbi fosilnih ostankov prazgodovinskih trobčarjev v okolici Velenja in so jo leta 2021 prenovili.

    Narava in pohodništvo

    Pohodniki na Vodemlji FOTO: Nik Jarh
    Pohodniki na Vodemlji FOTO: Nik Jarh

    Ljubitelji narave lahko raziskujejo številne planinske in kolesarske poti, ki jih v Šaleški dolini ne manjka. Med kolesarskimi potmi velja omeniti 35 km dolgo Štrekno, speljano po opuščeni trasi nekdanje železniške proge, ki je povezovala Velenje z Dravogradom. Gre za eno infrastrukturno najbolje urejenih tovrstnih kolesarskih poti v Sloveniji s slikovito panoramo Pohorja in Uršlje gore ter vznemirljivo vožnjo skozi sotesko Huda luknja. Nič nenavadnega, da je Štrekna postala eden naj projektov EU 2025.

    Izpolnite obrazec in se potegujte za električni SUP:

     

    Novice  |  Slovenija
    Koalicijski vrh

    Stranke Resnica na Brdo pri Kranju niso povabili

    Ministri in koalicijski poslanci bodo predstavili seznam vladne zakonodaje, ki bo letos v parlamentarni proceduri.
    Uroš Esih 17. 7. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Je Urška Bačovnik Janša nova Melania Trump?

    Soproga slovenskega premiera je na vojaški paradi ob dnevu Bastilje v Parizu pritegnila veliko pozornosti v beli kreaciji.
    15. 7. 2026 | 10:00
    Preberite več
    Magazin  |  Pozdrav poletju
    Mladi in gore

    Kako navdušiti otroka za hribe? Mama štirih otrok prisega na eno pravilo

    Pri obis­kovanju gora z otroki na prvem mestu ne sme biti cilj, ampak doživetje in predvsem varnost.
    Simona Bandur 15. 7. 2026 | 05:00
    Preberite več
    PremiumVideo
    Šport  |  Kolesarstvo
    Tour 2026

    Konec Toura za šprinterje, v akcijo Mohorič in Pogačar

    V 12. etapi tretja zmaga Tima Merlierja, ki je izkoristil bržkone zadnjo priložnost. Konec tedna za ubežnike in hribolazce.
    16. 7. 2026 | 18:47
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    INVESTICIJE

    Zato nekatera slovenska podjetja izgubljajo posel

    Podjetja danes pri financiranju vse pogosteje iščejo ravnotežje med ceno kapitala, hitrostjo dostopa do sredstev in prilagodljivostjo financiranja.
    14. 7. 2026 | 07:50
    Preberite več
    Magazin  |  Pozdrav poletju  |  Odkrivamo Slovenijo
    Vredno branja

    Nagradni natečaj: Odkrivamo Slovenijo

    Sodelujte v velikem nagradnem natečaju in se potegujte za privlačno poletno nagrado: električni SUP.
    Delo 10. 7. 2026 | 14:38
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Poslušanje zvoka valov ni samoumevno

    Zvok ptic, prometa, vrveža in lahkotno sodelovanje pri vsakdanjih pogovorih je nekaj najbolj naravnega. Dokler ni več.
    15. 7. 2026 | 10:14
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Nepremičnine
    Vredno branja

    Dom mora človeku služiti, ne pa ga omejevati: spoznajte nov bivalni model v Sloveniji (video)

    Dom naj bi človeku olajšal življenje, ne pa mu nalagal novih skrbi. V GH Holdingu s projektom Srebrni gaj v Dolenjskih Toplicah razvijajo bivalni model, ki združuje samostojnost, občutek skupnosti in okolje, prilagojeno potrebam starejših.
    13. 7. 2026 | 09:46
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Kibernetska varnost

    Svet kibernetske varnosti na zgodovinski prelomnici

    Kibernetska varnost je po novem odgovornost vodstva, ne le IT. Dejstvo je, da podjetja vseh svojih sistemov nimajo pod nadzorom.
    Miran Varga 16. 7. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Najemni poslovni prostori

    Nove pisarne dvigujejo merila na trgu

    Kakovost mikrookolja je vse pomembnejši kriterij za najem poslovnih prostorov, starejši objekti bodo brez urejenega prezračevanja težko konkurenčni.
    Milka Bizovičar 16. 7. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Dodatno zdravstveno zavarovanje

    Ljudje iščejo predvsem hitro pot do diagnoze

    Pri sklepanju dodatnega zdravstvenega zavarovanja se je treba pogovoriti s svetovalcem in seznaniti s pogoji koriščenja.
    Milka Bizovičar 15. 7. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Šport
    Sponzorstvo

    Povezujejo jih športna kultura, slovenski ponos in ekipni duh

    Pivovarna Laško Union bo tudi prihodnja štiri leta podpirala slovensko košarko in sodelovala v projektu EuroBasket 2029.
    Milka Bizovičar 15. 7. 2026 | 05:00
    Preberite več

    Več iz teme

    turizemVelenjePremogovnik VelenjePozdrav poletju
    VEČ NOVIC
    Magazin  |  Zanimivosti
    Film Odiseja

    Film leta, ne le poletja

    Spektakel Odiseja Christopherja Nolana bo utišal tudi največje kritike.
    Agata Rakovec Kurent 17. 7. 2026 | 10:30
    Preberite več
    Magazin  |  Pozdrav poletju
    Vredno branja

    Katera hrvaška plaža je prava za vas: mirna, družinska ali zabavna

    Hrvaška se lahko pohvali s skoraj 5900 kilometri obale. Med neštetimi plažami smo izbrali deseterico, ki slovi po svojem edinstvenem čaru.
    17. 7. 2026 | 10:00
    Preberite več
    Magazin  |  Pozdrav poletju
    Vredno branja

    Od knapov do petzvezdičnih doživetij

    Velenje, šesto največje mesto v Sloveniji, leži sredi Šaleške doline. Mlad kraj, ki je zrasel na premogu, ponuja veliko več kot spomin na rudarsko preteklost.
    17. 7. 2026 | 10:00
    Preberite več
    Premium
    Sobotna priloga
    Portret tedna

    Lionel Messi, največji vseh časov: kako je drobni deček postal večni kralj

    Deček, ki se je bal svoje drobne sence, je zasenčil nogometni svet. Za vse večne čase.
    Boštjan Videmšek 17. 7. 2026 | 10:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Vreme

    Od zahoda se nam približuje močnejša nevihtna linija

    Že dopoldne je na zahodu možna kakšna ploha ali nevihta, popoldne in zvečer pa bodo predvsem v severni polovici Slovenije krajevne nevihte.
    17. 7. 2026 | 09:42
    Preberite več
    Magazin  |  Pozdrav poletju
    Vredno branja

    Od knapov do petzvezdičnih doživetij

    Velenje, šesto največje mesto v Sloveniji, leži sredi Šaleške doline. Mlad kraj, ki je zrasel na premogu, ponuja veliko več kot spomin na rudarsko preteklost.
    17. 7. 2026 | 10:00
    Preberite več
    Premium
    Sobotna priloga
    Portret tedna

    Lionel Messi, največji vseh časov: kako je drobni deček postal večni kralj

    Deček, ki se je bal svoje drobne sence, je zasenčil nogometni svet. Za vse večne čase.
    Boštjan Videmšek 17. 7. 2026 | 10:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Vreme

    Od zahoda se nam približuje močnejša nevihtna linija

    Že dopoldne je na zahodu možna kakšna ploha ali nevihta, popoldne in zvečer pa bodo predvsem v severni polovici Slovenije krajevne nevihte.
    17. 7. 2026 | 09:42
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Razno
    PRIHODNOST

    Ali slovensko omrežje res že poka po šivih?

    Podjetja pospešeno vlagajo v elektrifikacijo. Uspeh zelenega prehoda pa bo odvisen tudi od omrežja, energetske varnosti in odpornosti dobavnih verig.
    15. 7. 2026 | 08:44
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zobozdravstvo prihodnosti
    Vredno branja

    Neverjetna zgodba hrvaškega strokovnjaka, ki je prepričala številne Slovence

    Dr. Zdenko Trampuš že več kot 34 let uvaja inovativne metode in išče rešitve tudi tam, kjer jih drugi ne vidijo več.
    Promo Delo 13. 7. 2026 | 09:41
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Vaše naslednje točenje goriva bi bilo lahko vredno 2000 evrov

    Cene goriv so zadnje čase zelo nestabilne, trend cen pa raste. Teh skrbi pa je za nekoga lahko za lep čas konec.
    13. 7. 2026 | 09:34
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Pospravite denarnico, ne potrebujete je več!

    Prijeten dan je, sonce sije, ptički žvrgolijo, s prijatelji ste pojedli okusno kosilo na ambientalni terasi. Kaj bi lahko pokvarilo tak dan? Natakar z računom.
    13. 7. 2026 | 09:11
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Na morje s slovensko inovacijo

    BMW skupaj s slovenskimi inovatorji razvija novosti, ki skrbijo za varnost in lepoto na morju.
    15. 7. 2026 | 12:44
    Preberite več
    Magazin  |  Pozdrav poletju
    Vredno branja

    To so vaši najljubši kotički v Sloveniji

    Vam zmanjkuje idej za izlet ali daljši oddih v Sloveniji? Preverite priporočila, tudi vi pa lahko sodelujte v žrebu za električni sup.
    Delo 14. 7. 2026 | 14:39
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Skladnost še ne pomeni pripravljenosti – bi preživeli prvi val napada?

    Večina organizacij danes že ima varnostne politike, veliko redkeje pa preverjajo, kako bi se njihovo okolje odzvalo, če bi nekdo zaščito dejansko obšel.
    15. 7. 2026 | 10:57
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

    Delov poslovni center

    ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoIzvozniki

    Šport

    NogometSP 2026TourKolesarstvoKošarkaZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Pozdrav poletjuSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo