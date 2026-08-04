  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Berite brezplačno

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

    Delov poslovni center

    ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoIzvozniki

    Šport

    NogometTourKolesarstvoKošarkaZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Pozdrav poletjuSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    Video

    Igre

    Tisk

    English



    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Pozdrav poletju

    Od vojaške utrdbe do mirnega mesteca: skriti čar Palmanove

    Med ravnicami Furlanije stoji mesto, ki je videti kot risba iz učbenika renesančne arhitekture. Preživeli smo zanimiv dan v Palmanovi.
    Veliki trg v Palmanovi FOTO: Massimo Crivellari
    Galerija
    Veliki trg v Palmanovi FOTO: Massimo Crivellari
    Blaž Kondža
    4. 8. 2026 | 17:00
    10:34
    A+A-
    Spremljajte Delo kot prednostni vir na Googlu

    Večina nas ob omembi Palmanove najprej pomisli na modno nakupovalno vas, kjer prodajajo velika modna imena po ugodnejših cenah. Malokdo pa pomisli na renesančno mesto, po katerem je ta trgovski center dobil ime. Palmanova leži približno na pol poti med Trstom in Vidmom v ravninskem delu Furlanije - Julijske krajine. Z avtomobilom se iz Ljubljane mimo Nove Gorice vozimo skoraj dve uri, kar je tudi najhitrejša pot do Palmanove.

    Avtomobil smo tokrat parkirali na velikem parkirišču na ulici Via Scamozzi, le nekaj minut hoje od mestnega središča. Parkirišče je prostorno in v času našega obiska parkirnine niso pobirali, kar je prijetna izjema v primerjavi s številnimi turističnimi mesti v severni Italiji.

    Palmanovo na zemljevidu takoj prepoznamo, saj ima obliko devetkrake zvezde, ki jo sestavljajo bastioni, obrambni nasipi in jarki. Ta geometrijska popolnost ni naključje, temveč rezultat ambicioznega projekta Beneške republike, ki je konec 16. stoletja želela na svoji vzhodni meji zgraditi mogočno utrdbo.

    Palmanova FOTO: Ulderica Da Pozzo
    Palmanova FOTO: Ulderica Da Pozzo

    Koristne informacije za obiskovalce

    Parkiranje
    Promet v strogem zgodovinskem središču je omejen, zato je najbolje parkirati na parkiriščih ob obzidju. Veliko parkirišče na ulici Via Scamozzi je le nekaj minut hoje od starega mestnega jedra.

    Informacijski center
    Informacijski center je na robu trga Piazza Grande. Obiskovalci lahko tam dobijo zemljevide mesta, informacije o ogledih utrdb in priporočila za izlete po Furlaniji. Več informacij tudi na www.visitpalmanova.it.

    Ogledi utrdb
    Na voljo so vodeni ogledi podzemnih hodnikov, bastionov in obrambnih jarkov, med katerimi je mogoče izvedeti veliko zanimivega iz vojaške zgodovine mesta.

    Kolesarjenje
    Palmanova leži blizu znane kolesarske poti Alpe Adria, ki povezuje Salzburg z Oglejem. Okolica mesta je ravninska in zelo primerna za kolesarske izlete.

    Nakupovanje
    Le nekaj kilometrov od mesta je Palmanova Village, velik outlet center z več deset trgovinami italijanskih in mednarodnih blagovnih znamk.

    Obrambna funkcija

    Da bi bolje spoznali mestece, ki so ga začeli graditi 7. oktobra 1593, na dan svete Justine, kot utrdbo za obrambo pred Turki, smo se pred turističnim uradom na glavnem trgu srečali s turističnim vodnikom Marcom Dorigom.

    Mladi zamejski Slovenec nam uvodoma razloži, da je urbanistični načrt Palme – kot mestu še danes pravijo Furlani – izjemno jasen. Z osrednjega trga vodi šest glavnih ulic, ki mesto razdelijo na enake sektorje. Takšna razporeditev ni bila le estetska, temveč tudi vojaško zelo praktična, saj je omogočala hiter dostop do obzidja in posameznih bastionov.

    »V mesto še danes pridemo skozi troja vrata: Videmska (Porta Udine), Oglejska (Porta Aquileia) in Čedadska (Porta Cividale),« pove Marco. Po teh vratih so dobile ime tudi mestne četrti, ki jim tukaj pravijo borgo.

    Gradnja utrdbe je trajala več desetletij, obrambni sistem pa so še večkrat dopolnjevali z novimi nasipi, jarki in zunanjimi utrdbami.

    Videmska vrata v Palmanovo (it. Porta Udine) FOTO: Massimo Crivellari
    Videmska vrata v Palmanovo (it. Porta Udine) FOTO: Massimo Crivellari

    Mesto brez prebivalcev

    Čeprav je bila Palmanova – dodatek »nova« je dobila šele v Napoleonovih časih – zasnovana kot idealno mesto, so se Benečani kmalu po njeni ustanovitvi znašli pred nepričakovano težavo. V njej namreč ni želel živeti skoraj nihče. Stroga vojaška organizacija in precej izolirana lega nista bili najbolj privlačni za trgovce ali obrtnike.

    Beneška oblast je zato prebivalce v mesto mamila z različnimi ugodnostmi: ponujala je brezplačna zemljišča, davčne olajšave in celo pomilostitev zapornikov, ki so bili pripravljeni začeti novo življenje v novem mestu. Kljub temu je Palmanova še dolgo ostala predvsem vojaška utrdba, katere življenje je bilo tesno povezano z vojsko in obrambo.

    Napoleon, Habsburžani in nova utrdba

    Po padcu Beneške republike leta 1797 jo je zasedla Napoleonova vojska, ki je utrdbe dodatno okrepila in jih prilagodila sodobnejšim vojaškim taktikam (in večjemu dometu topov). Francoski inženirji so zgradili še zunanji, tretji obrambni pas, s katerim je postala ena najmočnejših vojaških postojank v severni Italiji.

    Ko je po Napoleonovem porazu mesto pripadlo habsburški monarhiji, je postalo v 19. stoletju pomemben člen obrambne verige na meji med Avstrijo in Italijo.

    Po prvi svetovni vojni je Palmanova prešla pod Italijo. Kot izvemo od Marca, sta srečno naključje in diplomatski lokalni duhovnik pripomogla, da so ji nemški okupatorji med drugo svetovno vojno prizanesli in je niso porušili, kot so storili s številnimi mesti ob svojem umiku.

    Zaradi svoje edinstvene zasnove je danes vključena na Unescov seznam svetovne dediščine kot eden najbolje ohranjenih in najlepših primerov renesančne vojaške arhitekture.

    Okusi Furlanije

    Furlanija je znana po zanimivi kombinaciji italijanske, avstrijske in slovanske kulinarične tradicije. Ob obisku Palmanove velja pokusiti nekaj tipičnih regionalnih jedi.

    Frico
    Najbolj znana furlanska jed je frico – hrustljava jed iz sira montasio in krompirja. Postrežejo jo kot glavno jed ali prigrizek.

    Prosciutto di San Daniele
    Slavni pršut iz bližnjega San Danieleja velja za enega najboljših v Italiji. Postrežejo ga z domačim kruhom ali z melono.

    Cjarsons
    Tradicionalni furlanski ravioli z nenavadnim nadevom, ki lahko vključuje krompir, zelišča, suho sadje in začimbe.

    Gubana
    Tipična sladica iz doline Nadiže – bogata potica z orehi, rozinami in likerjem.

    Vina s Collia
    V bližnjih vinorodnih gričih Collio, ki so nadaljevanje Goriških brd, pridelujejo odlična bela vina, kot so furlanski tokaj (friulano), rebula (ribolla gialla) in sauvignon.

    Palmanova FOTO: Massimo Crivellari
    Palmanova FOTO: Massimo Crivellari

    Veliki trg kot srce popolne geometrije

    Središče Palmanove je Veliki trg (Piazza Grande), šesterokotno oblikovan prostor, ki je pravo urbanistično srce mesta. Trg deluje presenetljivo prostorno, saj se iz njega kot sončni žarki raztezajo ravne ulice.

    Na sredini stoji kamnit spomenik z visokim drogom in zastavo. Kot pove naš vodnik, mu domačini pravijo Mario.

    Trg obkrožajo kipi prvih mož Palmanove – političnih in vojaških vodij mesta, poimenovanih provveditori generali. Zanimivo je, da večina kipov ne nosi imen, zato pravzaprav ne vemo, koga predstavljajo. Izjema je le eden izmed njih, saj je ob kipu upodobljen tudi del družinskega grba, po katerem je mogoče sklepati, komu je bil posvečen.

    Mestna stolnica

    Na trgu stoji tudi doževa katedrala (Duomo Dogale) z začetka 17. stoletja, posvečena Najsvetejšemu odrešeniku. Njena arhitektura razkriva zanimivo posebnost: zvonik je skoraj enako visok kot sama cerkev. Razlog je povsem praktičen. V mestu je veljalo pravilo, da nobena stavba ne sme biti višja od mestnega obzidja, saj bi lahko previsoko zgradbo sovražnik uporabljal kot orientacijsko točko.

    Notranjost katedrale skriva bogato okrašene oltarje, slike beneških mojstrov in številne spomine na vojaško zgodovino mesta.

    Ob trgu se zvrstijo tudi nekdanje vojaške palače in mestna loža. Danes so v njih občinski prostori, trgovine, kavarne in restavracije. V lepem vremenu je prijetno posedeti na terasi katere izmed kavarn in opazovati živahen vsakdanji ritem majhnega furlanskega mesta.

    Sprehod po bastionih FOTO: Blaž Kondža
    Sprehod po bastionih FOTO: Blaž Kondža

    Sprehod po bastionih

    Po ogledu mestnega jedra nas Marco povabi še na sprehod po obzidju. Na utrdbe se povzpnemo v bližini Videmskih vrat (Porta Udine), kjer se začne ena od poti po zelenih nasipih. Najprej pa poleg mestnih vrat zagledamo beneški akvadukt, po katerem je v utrjeno mesto tekla voda. Akvadukt so v preteklosti večkrat obnovili.

    Ko hodimo po širokem zemeljskem bastionu, Marco razlaga, da je bila Palmanova zasnovana kot skoraj neosvojljiva trdnjava. Bastioni so bili zgrajeni tako, da so branilci lahko nadzorovali vsak dostop do mesta, vodni jarki pa so dodatno oteževali napad.

    Ko se po obzidju bližamo Čedadskim vratom (Porta Cividale), se z njega lepo vidi značilna zvezdasta oblika utrdbe, ki jo sestavljajo bastioni in ravni odseki obzidja. Danes so ti nekdanji obrambni sistemi prijetno urejeni kot zelene sprehajalne poti. Po njih se sprehajajo domačini, tekači in kolesarji, zato utrdbe živijo povsem drugačno življenje kot nekoč.

    Mirno mestece z bogato zgodovino

    Čeprav je Palmanova nastala kot vojaška utrdba, je danes predvsem mirno in prijetno mestece. V ozkih ulicah so majhne trgovine, tradicionalne gostilne in lokalne kavarne, kjer lahko obiskovalci začutijo sproščeni življenjski slog Furlanije.

    Mesto je tudi dobra izhodiščna točka za raziskovanje širše regije. V bližini so Oglej, Gradež, Videm in Čedad, prav tako se lahko od tod odpravimo proti Jadranskemu morju.

    Ko proti večeru zapuščamo mesto skozi ena od njegovih monumentalnih vrat, se še enkrat ozremo proti bastionom in popolni geometriji renesančne utrdbe. Palmanova je nastala kot vojaški projekt, kot renesančne sanje o popolnem mestu, in prav ta nenavadna zgodba ji še danes daje poseben čar.

    Premium
    Novice  |  Črna kronika
    Huda nesreča

    V osemletnika na toboganu silovito treščila kopalka. Kaj je počelo osebje?

    Očeta je zmotilo, da redarji, reševalci iz vode in osebje na kopališču po njegovih besedah sploh niso vedeli, kaj bi naredili, ko se je zgodilo trčenje.
    Andrej Bedek, Oste Bakal 4. 8. 2026 | 08:00
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Manchester United

    Pri Benjaminu Šešku znova menjava trenerja

    Na nogometnem Old Traffordu je znova prišlo do menjave na čelu strokovnega štaba. Tokrat je bila sporazumna.
    4. 8. 2026 | 05:15
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Prometna nesreča

    Po nesreči se je odzval urad predsednice države

    V uradu predsednice republike pa so povedali, da ne vodijo preiskave in o njenem poteku niso seznanjeni, ker ne smejo biti.
    3. 8. 2026 | 12:52
    Preberite več
    Šport  |  Kolesarstvo
    Dirka po Franciji

    Opozorilo pred kronometrom: vložki v nedrčkih strogo prepovedani

    Mednarodna kolesarska zveza je opozorila tekmovalke na Touru, da bo spreminjanje oblike prsnega koša strogo kaznovano.
    4. 8. 2026 | 09:10
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Novo poglavje luksuznega turizma na Kvarnerju

    V Novem Vinodolskem vrata odpira Mövenpick Hotel & Residences Kvarner Bay, eden največjih turističnih projektov na hrvaški obali v zadnjih letih.
    31. 7. 2026 | 14:42
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Nova definicija družinskega luksuza: Zakaj se vedno več ljudi seli bližje gozdu?

    Med prelaganjem vozička na stopnišču in iskanjem parkirnega mesta se v naše misli prikrade tiha, a vztrajna želja: potrebujem več prostora, naravo in svoj mir.
    30. 7. 2026 | 13:16
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Nov program za novo generacijo voditeljev

    Večina vodij svojo kariero gradi na strokovnem znanju, rezultatih in bogatih izkušnjah. Prav to jim omogoči napredovanje in prevzemanje vse večje odgovornosti.
    Promo Delo 3. 8. 2026 | 08:12
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Kdaj prepogljivi telefon postane poslovna naložba?

    Za poslovnega uporabnika je vrednost telefona v tem, koliko dela opravi na njem in kako dolgo mu služi. Nova serija Galaxy Z je zasnovana prav v tem merilu.
    Promo Delo 4. 8. 2026 | 10:10
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    CFA Challenge

    Zgodovinski uspeh: merili so na zmago doma, pristali pa v Hongkongu

    Ekipa Ekonomske fakultete UL je na prestižnem svetovnem tekmovanju v vrednotenju podjetij CFA Challenge dosegla zgodovinski uspeh.
    Milka Bizovičar 4. 8. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Intervju Tomaž Kolarič, Kolektor Igin

    Prihodke so v dveh letih povečali s 24 na 109 milijonov evrov

    Tomaž Kolarič, direktor Kolektorja Igin, pravi, da je prestavitev stikališča pri jedrski elektrarni v opisu njihovih del in so jo sposobni izvesti.
    Nejc Gole 1. 8. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Investicije

    Investicije cementarne Alpacem v produktivnost in zelene naložbe

    Vse večja svetovna populacija, potrebe po infrastrukturi ter energetska transformacija in obnovljivi viri energije povečujejo povpraševanje po cementu.
    Marjana Kristan Fazarinc 1. 8. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Intervju Peter Filip Jakopič, Zavarovalnica Triglav

    Tveganja so ogledalo časa, v katerem živimo

    Ključno je, da podjetja in družba kot celota ostanejo prilagodljivi in pripravljeni na nove izzive in tveganja, ki jih prinaša hitro spreminjajoči se svet.
    Marjana Kristan Fazarinc 30. 7. 2026 | 06:00
    Preberite več

    Več iz teme

    PalmanovaFurlanija - Julijska krajinaBeneška republikarenesančna arhitekturaPozdrav poletju
    VEČ NOVIC
    Magazin  |  Zanimivosti
    HLAJENJE

    Kako pravilno uporabljati klimo, da bo poleti doma res prijetno

    V poletni sopari ni ključna le temperatura. Pravilna nastavitev klime uravnava vlago, izboljša počutje in lahko zmanjša porabo energije.
    Kaja Berlot 4. 8. 2026 | 18:05
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Referendum

    Zbiranje podpisov za referendum 1. septembra

    Če bo pobudnikom referenduma o interventnem zakonu v 35 dneh uspelo zbrati 40.000 podpisov, ga bo moral državni zbor razpisati.
    4. 8. 2026 | 17:49
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Drugo
    EP v plavanju

    Neža pleza redko, deskanja v valovih pa ni več

    Naša vodilna plavalka je blla pred dvema v pariškem olimpijskem finalu, zdaj se vrača v francosko metropolo z željo po finalu na bližnjem EP.
    Siniša Uroševič 4. 8. 2026 | 17:28
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Iz Maroka v Evropo v majici angleškega nogometnega zvezdnika

    Devetnajstletni Abde Ellakkoh je tri ure in pol plaval čez morje do španske enklave Ceuta, saj si želi priti v Veliko Britanijo.
    4. 8. 2026 | 17:00
    Preberite več
    Magazin  |  Pozdrav poletju
    Vredno branja

    Od vojaške utrdbe do mirnega mesteca: skriti čar Palmanove

    Med ravnicami Furlanije stoji mesto, ki je videti kot risba iz učbenika renesančne arhitekture. Preživeli smo zanimiv dan v Palmanovi.
    4. 8. 2026 | 17:00
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Drugo
    EP v plavanju

    Neža pleza redko, deskanja v valovih pa ni več

    Naša vodilna plavalka je blla pred dvema v pariškem olimpijskem finalu, zdaj se vrača v francosko metropolo z željo po finalu na bližnjem EP.
    Siniša Uroševič 4. 8. 2026 | 17:28
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Iz Maroka v Evropo v majici angleškega nogometnega zvezdnika

    Devetnajstletni Abde Ellakkoh je tri ure in pol plaval čez morje do španske enklave Ceuta, saj si želi priti v Veliko Britanijo.
    4. 8. 2026 | 17:00
    Preberite več
    Magazin  |  Pozdrav poletju
    Vredno branja

    Od vojaške utrdbe do mirnega mesteca: skriti čar Palmanove

    Med ravnicami Furlanije stoji mesto, ki je videti kot risba iz učbenika renesančne arhitekture. Preživeli smo zanimiv dan v Palmanovi.
    4. 8. 2026 | 17:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Magazin  |  Pozdrav poletju  |  Odkrivamo Slovenijo
    Vredno branja

    Nagradni natečaj: Odkrivamo Slovenijo

    Sodelujte v velikem nagradnem natečaju in se potegujte za privlačno poletno nagrado: električni SUP.
    Delo 10. 7. 2026 | 14:38
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Podkast

    Prenovili smo dom, zdaj nas v njem duši (video)

    V Sloveniji smo leta vlagali v nova okna, fasade in izolacijo. Domovi so postali energetsko učinkovitejši, položnice nižje, stavbe tesneje zaprte. A s tem se je odprlo vprašanje, o katerem se še vedno premalo govori. Ali smo zatesnili tudi zrak, ki ga dihamo?
    3. 8. 2026 | 09:11
    Preberite več
    Promo
    Zgodbe  |  Inovacijsko okolje avstrijske Koroške
    Vredno branja

    Slovenka na avstrijskem Koroškem: »Prišli smo za dve leti, ostali pa trinajst«

    Selitev, ki naj bi trajala dve leti, se je spremenila v novo življenje. Danes iz avstrijske Koroške pomaga slovenskim podjetjem pri prvih korakih na tujih trgih.
    Promo Delo 29. 7. 2026 | 09:49
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Ste pomislili na to: »kaj pa, če ... «

    Poletje je čas dopustov, potovanj in polnjenja baterij. Tudi vi že komaj čakate, da se za nekaj dni odklopite od vseh obveznosti?
    Promo Delo 29. 7. 2026 | 08:50
    Preberite več
    Magazin  |  Pozdrav poletju
    Vredno branja

    To so vaši najljubši kotički v Sloveniji

    Vam zmanjkuje idej za izlet ali daljši oddih v Sloveniji? Preverite priporočila, tudi vi pa lahko sodelujte v žrebu za električni sup.
    Delo 14. 7. 2026 | 14:39
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    DOSTAVA

    Pošta Slovenije spreminja pravila igre

    Sprejemanje paketov še nikoli ni bilo lažje. Z aplikacijo MojaPošta in več kot 420 paketomati pošiljke spremljate in prevzamete, ko vam ustreza.
    4. 8. 2026 | 08:49
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

    Delov poslovni center

    ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoIzvozniki

    Šport

    NogometTourKolesarstvoKošarkaZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Pozdrav poletjuSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo