Dole pri Litiji, pohod po Oglarski poti
Pohod po oglarski poti je tradicionalni tematski pohod. Celotna pot teče mimo kop v različnih fazah, po dvanajstih kilometrih razgibanega travnatega, gozdnega in asfaltnega terena. Prehoditi se jo da v štirih urah, večina v šestih. Pot je označena z obvestilnimi tablami. Videti je mogoče bogato kulturno dediščino oglarstva.
Galerija
Dole pri Litiji, pohod po Oglarski poti
Armand Faganel
15. 7. 2026 | 09:20
15. 7. 2026 | 09:28
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