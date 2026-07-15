Hrastovlje
Cerkev sv. Trojice z izjemnimi freskami iz leta 1490, delo Janeza iz Kastva. Freske, med katerimi izstopa mrtvaški ples, predstavljajo vrhunec srednjeveške ikonografije. Okoli cerkve je sezidano taborsko obzidje iz 16. stoletja. V vasi je tudi zanimiv privatni vojaški muzej prve in druge svetovne vojne, ki ga ureja zbiratelj Grozdan Pohlen.
Galerija
Hrastovlje
Boris Vuga
15. 7. 2026 | 11:26
15. 7. 2026 | 11:39
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Hrastovlje
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