Hrastovlje

Cerkev sv. Trojice z izjemnimi freskami iz leta 1490, delo Janeza iz Kastva. Freske, med katerimi izstopa mrtvaški ples, predstavljajo vrhunec srednjeveške ikonografije. Okoli cerkve je sezidano taborsko obzidje iz 16. stoletja. V vasi je tudi zanimiv privatni vojaški muzej prve in druge svetovne vojne, ki ga ureja zbiratelj Grozdan Pohlen.

Galerija Hrastovlje

Boris Vuga