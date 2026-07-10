Nagradni natečaj: Odkrivamo Slovenijo

Vsak ima svoj najljubši kotiček Slovenije. Skrito plažo, razgled, ki vzame dih, prijetno planinsko pot, družinsko izletniško točko ali gostilno, kamor se vedno znova vrača. Zdaj je čas, da ga pokažete tudi drugim.

Sodelujte v nagradni igri Odkrivamo Slovenijo in pomagajte ustvariti zemljevid najlepših poletnih doživetij. Iščemo namreč skrite bisere naše dežele – od najlepših razgledov in družinskih destinacij do vrhunskih kulinaričnih ter aktivnih športnih lokacij. Dodajte fotografijo, na kratko opišite svoj izbor, označite lokacijo na zemljevidu in že ste v igri za privlačne nagrade.

Kako sodelovati? #odkrivamoslovenijo FOTO: Delo

Izpolnite obrazec in sodelujte v nagradnem natečaju:

Nagradni sklad

GLAVNA NAGRADA: Električni SUP. Žrebanje bo 4. septembra .

Električni SUP. Žrebanje bo . DRUGE NAGRADE: Vsaka dva tedna bomo izžrebali vikend najem električnega SUP-a. Žrebanja bodo potekala: 24. julija, 7. avgusta, 21. avgusta in 4. septembra.

Darilo za sodelovanje: Za sodelovanje vas nagradimo že takoj! Po oddaji prispevka boste na svoj e-poštni naslov prejeli enomesečni brezplačni dostop do paketa Delo Digital (brez dostopa do New York Timesa). *Opomba: Ugodnost velja izključno za nove bralce oziroma uporabnike brez aktivne digitalne naročnine. Obstoječim uporabnikom se ugodnost ne odšteva od obstoječe naročnine.

Odkrijmo Slovenijo skupaj. Delite svoj najljubši kotiček in navdihnite druge za novo poletno pustolovščino.