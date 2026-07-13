Planinski dom na Smrekovcu

Planinski dom stoji na južnem pobočju Smrekovca, ki izstopa po edinstveni bogati favni, flori in vodnatosti. Območje Smrekovec spada v zavarovane predele NATURA 2000. Razgled se širi tudi na celotno Šaleško dolino, del Pohorja, v lepem vremenu seže vse do Slemena nad Zagrebom. Vrh Smrekovca je od koče oddaljen 25 minut hoje.

Galerija Planinski dom na Smrekovcu

Bogdan Ošep