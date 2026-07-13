Planinski dom na Smrekovcu
Planinski dom stoji na južnem pobočju Smrekovca, ki izstopa po edinstveni bogati favni, flori in vodnatosti. Območje Smrekovec spada v zavarovane predele NATURA 2000. Razgled se širi tudi na celotno Šaleško dolino, del Pohorja, v lepem vremenu seže vse do Slemena nad Zagrebom. Vrh Smrekovca je od koče oddaljen 25 minut hoje.
Galerija
Planinski dom na Smrekovcu
Bogdan Ošep
13. 7. 2026 | 12:29
16. 7. 2026 | 12:40
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Planinski dom na Smrekovcu
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