Pet italijanskih mest za enodnevni izlet, ki so bližje, kot se zdi

Za občutek, da smo za nekaj ur zamenjali vsakdan, ni vedno treba daleč. Tik čez slovensko mejo in nekoliko globlje v severovzhodni Italiji najdemo mesta, ki jih lahko raziščemo v enem dnevu, nekatera pa nas utegnejo prepričati, da obisk podaljšamo čez konec tedna.

Gradež ponuja morski zrak in umirjene sprehode ob laguni, Palmanova navdušuje z nenavadno zvezdasto zasnovo, Čedad z zgodbami, ki segajo v čas Langobardov, Treviso s kanali in kulinariko, Vicenza pa z renesančno arhitekturo. Vsako ima drugačen značaj, vsem pa je skupno, da omogočajo prijeten pobeg brez zahtevnega načrtovanja.

Gradež: sprehod med morjem, laguno in starim mestom

Gradež oziroma Grado je dobra izbira za dan, ko si želimo predvsem morja, počasnejšega ritma in sprehodov brez strogo določenega načrta. Mesto leži na manjšem polotoku, ki ga obdaja laguna, zaradi dolge zdraviliške tradicije pa je že desetletja povezano z oddihom in blagodejnim morskim podnebjem.

Največ značaja mu daje staro jedro z ozkimi tlakovanimi ulicami, kamnitimi pročelji, majhnimi trgi in sledmi beneške preteklosti. Sprehod lahko nadaljujemo ob dolgi peščeni plaži, kjer je dovolj že opazovanje morja in vsakdanjega obalnega utripa.

Povsem drugačen obraz Gradeža razkriva laguna. Trstičje, ptice, leseni pomoli in razpršeni otočki ustvarjajo pokrajino, v kateri se zdi, da se vse dogaja nekoliko počasneje. Mesto je zato primerno tako za ljubitelje obale kot za tiste, ki jih bolj kot kopanje pritegnejo narava, fotografiranje in mir.

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Palmanova: mesto, ki ga najbolje razumemo s pogledom od zgoraj

Palmanova že na zemljevidu deluje drugače od običajnih mest. Zasnovana je kot pravilna deveterokraka zvezda, njena geometrijska podoba pa ni naključje, temveč rezultat skrbno načrtovane renesančne obrambne arhitekture.

V mesto vstopimo skozi mogočna vrata, za katerimi se ulice žarkasto stekajo proti osrednjemu trgu Piazza Grande. Prostran trg, obdan z urejenimi pročelji, arkadami in zgodovinskimi stavbami, je središče mestnega življenja in najboljše izhodišče za raziskovanje.

Palmanova kljub monumentalni zasnovi ne deluje kot muzej na prostem. Na trgu in v okoliških ulicah so kavarne in restavracije, zato lahko ogled arhitekture brez težav združimo z dolgim postankom ob kavi ali kosilu. Za drugačno perspektivo se velja sprehoditi tudi ob nekdanjem obrambnem sistemu, kjer postane razsežnost utrjenega mesta še bolj očitna.

Čedad: čez Hudičev most v mesto številnih zgodovinskih plasti

Čedad, italijansko Cividale del Friuli, je dovolj majhen, da ga lahko raziskujemo brez hitenja, vendar ima presenetljivo bogato zgodovino. Mesto stoji ob reki Nadiži, nad njeno globoko sotesko pa se razpenja znameniti Hudičev most.

Pogled z mostu proti zeleni vodi je eden najbolj prepoznavnih prizorov Čedada. Z njim je povezana tudi legenda, po kateri naj bi pri gradnji sodeloval sam hudič. Zgodba mestu dodaja kanček skrivnostnosti, še zlasti za obiskovalce, ki radi odkrivajo kraje skozi njihove mite.

Na drugi strani mostu čakajo ozke ulice, kamnite hiše, manjši trgi, cerkve in muzeji. V mestni podobi se prepletajo sledovi Rimljanov, Langobardov in Benečanov, zato se na razmeroma majhnem območju odpira več zgodovinskih obdobij. Po ogledu si lahko poiščemo mizo v eni od gostiln ali kavarn in preostanek dneva prepustimo počasnemu mestnemu ritmu.

Čedad Foto: Mitja Felc

Treviso: kanali, arkade in obvezen postanek za tiramisu

Treviso pogosto ostaja v senci bližnjih Benetk, vendar je prav odsotnost največjih turističnih množic ena njegovih prednosti. Mestno jedro je prepredeno s kanali, mostovi, arkadami in prehodi, zaradi katerih se običajen sprehod hitro spremeni v raziskovanje skritih kotičkov.

Podobo mesta zaznamujejo pastelna pročelja in ostanki fresk, ki mu dajejo nekoliko obrabljen, vendar eleganten videz. Namesto hitenja od ene znamenitosti do druge je Treviso najlepše spoznavati počasi, z občasnimi postanki na trgih ali ob vodi.

Pomemben del izleta je kulinarika. Na tržnici in jedilnikih najdemo lokalne pridelke, med katerimi izstopa radič, mesto pa si lasti tudi sloves rojstnega kraja tiramisuja. Sladica v eni od mestnih slaščičarn je zato skoraj obvezen sklep raziskovanja.

Treviso je dovolj živahen za celodnevni obisk, vendar obenem ohranja občutek sproščenega mesta, v katerem je mogoče doživeti beneško eleganco brez beneške gneče.

Vicenza: mesto, ki ga je zaznamoval Andrea Palladio

Med izbranimi mesti je Vicenza najbolj oddaljena, vendar bo pot poplačala predvsem ljubiteljem umetnosti in arhitekture. Njeno podobo je odločilno oblikoval renesančni arhitekt Andrea Palladio, katerega vpliv je pozneje segel daleč zunaj meja Italije.

Sprehod po središču je zato mogoče razumeti kot odprto lekcijo arhitekturne zgodovine. Med najpomembnejšimi postojankami so Basilica Palladiana, Teatro Olimpico ter številne mestne palače z uravnoteženimi pročelji in prepoznavnimi klasičnimi elementi.

Vicenza, Italija Foto: Shutterstock

Vicenza kljub svoji umetnostnozgodovinski pomembnosti ne deluje nedostopno. Na trgih se mešajo obiskovalci in domačini, mestne kavarne pa vabijo k postanku med ogledi. Za širši pogled na mesto se lahko povzpnemo na Monte Berico, od koder se odpre razgled na strehe in okoliško pokrajino.

Čeprav jo je mogoče obiskati v enem dnevu, Vicenza ponuja dovolj vsebine tudi za daljši postanek. Ko se zvečer prižgejo luči in se dnevni obiskovalci umaknejo, njene ulice pokažejo še nekoliko bolj umirjen in eleganten obraz.