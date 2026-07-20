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    Pozdrav poletju

    Pet sladic tega poletja, ki jih bomo pripravljali znova in znova

    Od mangovega moussa in jogurtovih kozarčkov do pistacijevega tiramisuja: pet preprostih sladic za vroče dni in dolge poletne večere.
    Pistacijev tiramisu z malinami Foto Sonja Ravbar
    Galerija
    Pistacijev tiramisu z malinami Foto Sonja Ravbar
    O. K.
    20. 7. 2026 | 10:00
    7:34
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    Poleti nas najbolj navdušijo sladice, ki ne zahtevajo dolgega stanja ob štedilniku, hkrati pa so dovolj imenitne, da jih lahko postavimo tudi pred goste. Včasih potrebujemo le zrelo sadje, malce smetane ali jogurta, drugič nekaj kepic sladoleda in vroč sadni preliv.

    Izbrali smo pet sladic za različne priložnosti: lahke kozarčke za piknik, hitro rešitev za nenapovedane obiske, razkošen tiramisu za večjo družbo in dve toplo-hladni kombinaciji, pri katerih se sladoled počasi topi ob vročem sadju.

    1. Mangov mousse

    Ko imamo na voljo res zrel in sladek mango, ga ni treba skrivati med številnimi drugimi okusi. V tej preprosti sladici ga povežemo s stepeno smetano in pomarančnim sokom, nato pa mousse razdelimo v kozarčke in dobro ohladimo.

    Sestavine

    • 2 zrela manga
    • 2 žlici pomarančnega soka
    • 2,5 dl sladke smetane
    • 1 vrečka želatine fix
    • 3–4 žlice sladkorja v prahu
    • mango in listki mete za okras

    Mangov mousse Foto Midva Kuhava
    Mangov mousse Foto Midva Kuhava

    Priprava

    Mango olupimo, narežemo in skupaj s pomarančnim sokom gladko pretlačimo. Smetano stepemo z želatino fix, nato ji primešamo sladkor v prahu. Mangov pire nežno vmešamo v stepeno smetano.

    Mousse razdelimo v kozarčke in ga za najmanj eno uro postavimo v hladilnik. Preden ga ponudimo, ga obložimo s kockami svežega manga in po želji dodamo listič mete.

    2. Jogurtovi kozarčki z borovnicami in kokosom

    To je sladica, ki se še posebno prileže po poletnem kosilu ali pikniku. Jogurtova krema je lahka in osvežilna, kokos ji doda prijetno aromo, borovnice pa poskrbijo za sadno svežino in privlačne vijoličaste plasti.

    Sestavine

    • Za jogurtovo kremo:
    • 400 g grškega jogurta
    • 200 ml sladke smetane
    • 3–4 žlice sladkorja v prahu
    • 4 žlice kokosove moke
    • Za borovničevo osnovo:
    • 200 g gozdnih borovnic
    • 2 žlici sladkorja v prahu

    Jogurtovi lončki Foto Midva Kuhava
    Jogurtovi lončki Foto Midva Kuhava

    Za okras:

    • sveže borovnice

    Priprava

    Borovnice in sladkor stresemo v kozico ter kuhamo, dokler se sadje ne zmehča. Borovničevo osnovo nato popolnoma ohladimo.

    Grški jogurt zmešamo s sladkorjem in kokosovo moko. Smetano stepemo in jo nežno primešamo jogurtovi zmesi. V kozarčke izmenično razporedimo jogurtovo kremo in borovnice.

    Kozarčke okrasimo s svežimi borovnicami in jih pred postrežbo za najmanj dve uri postavimo v hladilnik.

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    3. Pečene banane z arašidovim maslom in sladoledom

    Ko potrebujemo sladico v zadnjem trenutku, so pečene banane odlična bližnjica. Pripravimo jih iz štirih sestavin, v pečici pa potrebujejo le nekaj minut. Sladkor med peko karamelizira, arašidovo maslo se zmehča, vaniljev sladoled pa ustvari privlačen kontrast med vročim in hladnim.

    Sestavine

    • 4 banane
    • 4 žličke sladkorja
    • 2 žlici arašidovega masla
    • 4 kepice vaniljevega sladoleda

    Pečene banane Foto Midva Kuhava
    Pečene banane Foto Midva Kuhava

    Priprava

    Pečico segrejemo na 180 stopinj Celzija. Banane z olupkom vred po dolgem razpolovimo in jih s prerezano stranjo navzgor položimo na pekač.

    Vsako polovico potresemo z malo sladkorja in obložimo z arašidovim maslom. Pečemo od pet do deset minut oziroma toliko časa, da sladkor karamelizira.

    Na vsak krožnik položimo dve pečeni polovici banane in dodamo kepico vaniljevega sladoleda.

    4. Pistacijev tiramisu z malinami

    Pistacijev tiramisu je najbolj razkošna sladica v našem izboru. Klasično kombinacijo piškotov, kave in maskarponeja dopolnita pistacijev namaz ter malinova marmelada. Sveže maline na vrhu poskrbijo za barvni kontrast in nekoliko sadne svežine.

    Sestavine

    • 800 ml blage kave
    • 350 g piškotov za tiramisu
    • 500 g maskarponeja
    • 15 g sladkorja v prahu
    • 250 ml sladke smetane
    • 200 g pistacijevega namaza
    • 80 g malinove marmelade

    Za okrasitev:

    • sveže maline
    • 2 žlici pistacijevega namaza

    Priprava

    Maskarpone, sladko smetano in sladkor stepemo v kompaktno kremo, nato vanjo vmešamo pistacijev namaz. Dno posode premažemo s tanko plastjo kreme.

    Piškote na hitro pomakamo v ohlajeno kavo in z njimi prekrijemo dno. Nanje razporedimo polovico pistacijeve kreme in malinovo marmelado. Dodamo novo plast namočenih piškotov ter preostanek kreme.

    Sladico okrasimo s pistacijevim namazom in svežimi malinami. Pred rezanjem naj v hladilniku počiva najmanj tri ure.

    5. Vroče breskve v vinu s timijanom in sladoledom

    Pri tej sladici največ naredijo kontrasti. Vroče in rahlo kiselkaste breskve topijo hladen vaniljev sladoled, vino in timijan poskrbita za izrazitejšo aromo, popraženi mandljevi lističi pa dodajo hrustljavost.

    Breske v timijanom prvo izbira Foto Midva Kuhava
    Breske v timijanom prvo izbira Foto Midva Kuhava

    Sestavine

    • 4 breskve
    • 60 g sladkorja
    • 200 ml sladkega belega vina
    • vejica svežega timijana
    • 2 žlici mandljevih lističev
    • vaniljev sladoled

    Priprava

    Mandljeve lističe na suho popražimo, da zadišijo in se zlato obarvajo. Breskve olupimo, razpolovimo, odstranimo koščice in meso narežemo na krhlje.

    Sadje stresemo v kozico, dodamo sladkor, timijan in vino. Kuhamo od pet do deset minut oziroma toliko časa, da se breskve zmehčajo.

    Breskve vzamemo iz kozice, timijan odstranimo, tekočino pa še nekoliko pokuhamo, da nastane gostejši sirup. Vanj vrnemo sadje in ga dobro premešamo.

    Vroče breskve razdelimo v kozarce ali skodelice, potresemo s popraženimi mandljevimi lističi in postrežemo z vaniljevim sladoledom.

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