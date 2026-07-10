  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

    Delov poslovni center

    ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoIzvozniki

    Šport

    NogometSP 2026TourKolesarstvoKošarkaZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    Video

    Igre

    Tisk

    English



    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Predstavitvena informacija  |   Pozdrav poletju

    Poletje ni daleč – čaka vas na novi plaži v St. Bernardin resortu Portorož

    Najlepši poletni dnevi so pogosto bližje, kot si mislimo.
    FOTO: Sava Turizem
    Galerija
    FOTO: Sava Turizem
    Promo Delo
    10. 7. 2026 | 13:53
    3:44
    A+A-

    Le nekaj ur vožnje vas loči od sproščenih dni ob morju, sredozemskega vzdušja in nove obmorske oaze, kjer boste pozabili na vsakdanji tempo. V St. Bernardin resortu Portorož vas letos pričakuje popolnoma prenovljena plaža Istriana, ki poletni oddih ob morju dviguje na novo raven udobja.

    FOTO: Sava Turizem
    FOTO: Sava Turizem

    Plaža Istriana je letos postala novo srce poletnega dogajanja v St. Bernardin resortu Portorož. Združuje vse, kar si želimo od poletnega oddiha – morje, bazen z morsko vodo, naravno senco, udobje, otroško igrišče, odlično kulinariko in sproščeno mediteransko vzdušje. In ko k temu dodate še tri hotele, med katerimi lahko izberete oddih po svoji meri, ugotovite, da poletja res ni treba iskati daleč. Najlepši poletni dnevi vas čakajo na slovenski Obali!

    FOTO: Sava Turizem
    FOTO: Sava Turizem

    Poletje, ki ostane v spominu

    Nova plaža Istriana je ustvarjena za vse generacije. Na širokih travnatih površinah z obilico naravne sence vas čakajo ležalniki in senčniki, za še več udobja pa elegantni paviljoni z oblazinjenimi ležalniki, kjer si lahko privoščite popolno sprostitev ob morju. Posebnost plaže je tudi možnost strežbe hrane in pijače neposredno do ležalnikov in paviljonov, zato lahko brezskrbno uživate v vsakem trenutku svojega dne. Družine bodo navdušene nad urejenim prodnatim dostopom v morje, ki je primeren tudi za najmlajše, novim otroškim igriščem in bazenom z vodnimi igrali, ki poskrbi za še več poletne zabave. Na voljo so tudi tuši, prijeten bar s pestro ponudbo osvežilnih pijač, koktajlov in lahkih poletnih jedi ter vse, kar potrebujete za popoln dan ob morju.

    Najlepše pri vsem pa je, da imajo gostje Hotela Vile Park Premium, Hotela Histrion in Grand Hotela Bernardin vstop v bazene in na plažo že vštet v ceno oddiha. Ne zamudite priložnosti in ujemite še zadnje proste sobe v poletnih terminih!

    FOTO: Sava Turizem
    FOTO: Sava Turizem

    Hotel Vile Park Premium – družinske počitnice ob novi plaži Istriana

    Če iščete sproščen družinski oddih tik ob morju, je Hotel Vile Park Premium odlična izbira. Prenovljene sobe v istrskem slogu, neposredna bližina nove plaže Istriana, otroška igrala, bazeni in številne aktivnosti za najmlajše ustvarjajo popolno okolje za brezskrbne poletne počitnice.

    FOTO: Sava Turizem
    FOTO: Sava Turizem

    Hotel Histrion – med morjem, Termarisom in Piranom

    Le nekaj korakov stran vas pričakuje Hotel Histrion, kjer se poletje prepleta z zgodbami slovenske Istre. Sobe, navdihnjene z morjem, oljkami, soljo in sivko, morski vodni park Termaris, nova plaža Istriana in bližina slikovitega Pirana ustvarjajo popolno kombinacijo sprostitve in doživetij.

    FOTO: Sava Turizem
    FOTO: Sava Turizem

    Grand Hotel Bernardin – petzvezdični oddih z razgledom na morje

    Za vse, ki si želite nekoliko bolj prestižnega poletnega oddiha, je tu Grand Hotel Bernardin. Prostorne sobe z balkoni, panoramski razgledi na odprto morje, notranji bazen z morsko vodo, rajsko razvajanje v Paradise Spa in dostop do plaže Istriana pred hotelom term v resortu ustvarjajo popolno kuliso za sproščene poletne dni.

    Naročnik oglasne vsebine je Sava turizem

    Premium
    Novice  |  Črna kronika
    V Avstriji

    Slovenjegrajčanka grdo naplahtala Afganistanca

    Nakazal denar za potrdilo o državljanstvu, pobrala pa ga je njegova 21-letna slovenska partnerka.
    Tomica Šuljić 9. 7. 2026 | 14:45
    Preberite več
    Magazin  |  Kulinarika
    KULINARIKA

    Recept za lignje, ki jih naredi tako mehke, da se dobesedno topijo v ustih

    Se izogibate pripravi lignjev, ker pogosto postanejo gumijasti? Ta recept za lignjev golaž jih spremeni v pravo poslastico.
    Midva Kuhava 10. 7. 2026 | 07:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Južnokitajsko morje

    Strel s podmornice se lahko pokaže za strel v koleno

    Bolj ko se bliža Putinov poraz v Ukrajini, bolj bo Kitajska pripravljena na agresivne poteze na Daljnem vzhodu.
    Zorana Baković 9. 7. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    SP 2026

    Najstnica umrla med slavjem po zmagi Francozov, Maročani v spopadu s policisti

    Policisti so sprva posredovali zato, ker se je skupina ljudi zbrala na cestišču in blokirala promet, razmere pa so se nato zaostrile.
    10. 7. 2026 | 08:05
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Pozdrav poletju
    Vredno branja

    Poletje ni daleč – čaka vas na novi plaži v St. Bernardin resortu Portorož

    Najlepši poletni dnevi so pogosto bližje, kot si mislimo.
    Promo Delo 10. 7. 2026 | 13:53
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Njihovo delo opazimo šele, ko zmanjka elektrike

    Elektromonterke in elektromonterji – steber zanesljive preskrbe z električno energijo
    Promo Delo 10. 7. 2026 | 11:09
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Ženske

    Trendi, ki jih ne smete zamuditi

    Onaplus je spletni portal priloge Ona in revije Onaplus, na katerem vas čaka še več pestrih vsebin.
    1. 9. 2020 | 12:58
    Preberite več
    Promo
    Kultura  |  Oder
    Vredno branja

    Za nekoga Medved Pu, za drugega Unabomber: ena sezona, veliko zgodb

    Slovensko mladinsko gledališče odpira vrata 71. sezone. Izberite način, kako jo boste doživeli.
    9. 7. 2026 | 14:18
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniške zvezde

    Pametno omrežje ne pomeni manj vlaganj, temveč boljše odločitve

    Uršula Krisper, Elektro Ljubljana: Prednosti sodelovanja v projektih sta učenje od partnerjev in primerjanje rezultatov z orodji, ki jih že uporabljamo.
    Borut Tavčar 9. 7. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniške zvezde

    Malim in srednjim podjetjem za razvoj kompetenc 14,5 milijona evrov

    Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS je objavil razpis za vzpostavitev in delovanje 20 kompetenčnih centrov za razvoj kadrov.
    Milka Bizovičar 9. 7. 2026 | 05:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Kapitalski trgi

    MiCA vlagateljev ne bo odgnala, prečistila bo trg

    Ponudniki kriptosredstev pod strožjim nadzorom, večja varnost za investitorje.
    Milka Bizovičar 7. 7. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Kriptosredstva

    Na evropskem črnem seznamu že več kot 160 podjetij

    Agencija za trg vrednostnih papirjev poziva: preverite svojega ponudnika kriptosredstev, in če nima licence, prenesite sredstva.
    Milka Bizovičar 7. 7. 2026 | 05:30
    Preberite več

    Več iz teme

    Sava TurizempromoSt. Bernardin resortu PortorožplažaturizemdopustpočitnicepoletjepotovanjaPortorožslovenska obalaplaža istrianaGrand hotel Bernardin
    VEČ NOVIC
    Novice  |  Slovenija
    Nekdanja zunanja ministrica

    Zapleti pri imenovanju Fajonove za Sahel, postopek naj bi zaustavila Slovenija

    O imenovanju bi morali predstavniki držav članic EU namreč odločati v sredo, vendar je bila točka umaknjena z dnevnega reda.
    10. 7. 2026 | 13:48
    Preberite več
    Video
    Šport  |  Kolesarstvo
    Tour de France

    Hočevar: Videli smo eno najboljših predstav Tadeja Pogačarja

    Slovenski kolesarski as je po 6. etapi dirke po Franciji spet oblekel rumeno majico vodilnega. Uprizoril je nepozabni šov na prelazu Tourmalet.
    10. 7. 2026 | 13:30
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Vredno branja

    Vzhodna Azija se pripravlja na tajfun Bavi, na Filipinih že smrtne žrtve plazov

    Največji tajfun v zadnjih desetletjih bo dosegel tudi Tajvan, oddaljene jugozahodne japonske otoke, v noči s sobote na nedeljo pa še jugovzhodno Kitajsko
    10. 7. 2026 | 13:24
    Preberite več
    Kultura  |  Oder
    Vredno branja

    Niko Goršič prejel evropsko nagrado za življenjsko delo

    Po Goršičevih besedah nagrada predstavlja priznanje slovenskemu alternativnemu gledališču.
    10. 7. 2026 | 12:39
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Preboj

    Kitajska prvič uspešno pristala z raketo za večkratno uporabo

    Uspeh nakazuje, da bi Kitajska lahko začela izpodbijati ameriško prevlado na področju raket za večkratno uporabo.
    10. 7. 2026 | 11:45
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Vredno branja

    Vzhodna Azija se pripravlja na tajfun Bavi, na Filipinih že smrtne žrtve plazov

    Največji tajfun v zadnjih desetletjih bo dosegel tudi Tajvan, oddaljene jugozahodne japonske otoke, v noči s sobote na nedeljo pa še jugovzhodno Kitajsko
    10. 7. 2026 | 13:24
    Preberite več
    Kultura  |  Oder
    Vredno branja

    Niko Goršič prejel evropsko nagrado za življenjsko delo

    Po Goršičevih besedah nagrada predstavlja priznanje slovenskemu alternativnemu gledališču.
    10. 7. 2026 | 12:39
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Preboj

    Kitajska prvič uspešno pristala z raketo za večkratno uporabo

    Uspeh nakazuje, da bi Kitajska lahko začela izpodbijati ameriško prevlado na področju raket za večkratno uporabo.
    10. 7. 2026 | 11:45
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    V Sloveniji več milijard evrov vsak dan izgublja vrednost

    Velik del prihrankov ostaja na računih. Kaj to pomeni za njihovo kupno moč in prihodnost gospodarstva?
    8. 7. 2026 | 09:43
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    Štirinajst tisoč se jih je odločilo za to, med njimi tudi številni Slovenci

    Več kot 14.000 pacientov je potrdilo, da odličnost temelji na izkušnjah, individualnem pristopu in trajnih implantoloških rešitvah.
    8. 7. 2026 | 09:26
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Vredno branja

    Nova valuta uspešnih podjetij: zdravi in zvesti zaposleni

    Plača ostaja pomembna, vendar danes sama po sebi ne odloča več. Kaj zaposlene prepriča, da ostanejo?
    6. 7. 2026 | 09:00
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kreatin za ženske: manj znane koristi in pravilno odmerjanje

    Dolgo je kreatin veljal za prehransko dopolnilo, namenjeno izključno moškim v fitnesu.
    Promo Delo 6. 7. 2026 | 12:11
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kolikokrat boste danes nekaj plačali? Verjetno večkrat, kot si mislite

    Kava, parkirnina, spletni nakupi ... Danes plačujemo na vsakem koraku, za plačevanje pa porabimo več trenutkov, kot si predstavljamo.
    Promo Delo 7. 7. 2026 | 10:13
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

    Delov poslovni center

    ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoIzvozniki

    Šport

    NogometSP 2026TourKolesarstvoKošarkaZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo