Poletna intimna nega: napake, ki lahko povzročijo neprijetnosti

Poletje pomeni več sonca, kopanja, gibanja na prostem in lahkotnejša oblačila, hkrati pa tudi več vročine, potenja in časa, preživetega v mokrih kopalkah. Vse to lahko poveča možnost draženja intimnih predelov, zato je v toplih mesecih še posebej pomembna premišljena vsakodnevna nega. Ne gre za pretiravanje, temveč za skrb, ki pomaga ohranjati naravno ravnovesje in preprečevati neprijetnosti.

Intimni predeli so občutljivi, pred okužbami pa jih varuje kisla nožnična flora. Njen pH je med 3,8 in 4,5, kar zavira razvoj škodljivih bakterij in glivic. Naravno ravnovesje se lahko poruši zaradi neustrezne nege, oslabljene telesne odpornosti, zdravljenja z antibiotiki ali med menstruacijo, ko se zaradi hormonskih sprememb in rahlo alkalne menstrualne krvi pH v nožnici poviša.

Mokre kopalke čim prej zamenjamo

Poleti je priporočljivo izbirati udobno in zračno spodnje perilo iz naravnih materialov, predvsem bombaža. Tudi oblačila naj ne bodo pretesna, saj lahko drgnejo kožo, povzročajo draženje in povečujejo občutek nelagodja. Še posebej previdne naj bodo ženske z občutljivo kožo ali tiste, ki so nagnjene k ponavljajočim se vnetjem.

Po kopanju je priporočljivo mokre kopalke čim prej zamenjati. Mokro blago se tesno oprime telesa, zadržuje vlago in lahko dodatno draži intimni predel. Kadar je mogoče, se zato preoblečemo v suhe kopalke ali suho spodnje perilo. Gre za preprosto navado, s katero se lahko izognemo številnim neprijetnostim.

Z intimno nego ne pretiravamo

Nožnica ima naravno kislo okolje, ki pomaga preprečevati razvoj škodljivih bakterij in glivic. Za to skrbijo koristne mlečnokislinske bakterije oziroma laktobacili. Intimni predeli zato ne potrebujejo agresivnih mil, odišavljenih izdelkov ali močnih gelov za prhanje.

Pretirano intenzivna nega lahko naredi več škode kot koristi. Običajna toaletna mila, peneče kopeli, intimni dezodoranti, odišavljeni vložki, odišavljen toaletni papir in močno parfumirani izdelki lahko razdražijo občutljivo sluznico ter porušijo njeno naravno zaščito.

Umivamo le zunanje intimne predele, nožnice pa ne izpiramo. Najpogosteje zadostuje tekoča voda, po potrebi pa lahko uporabimo blago intimno milo z nizkim oziroma ustrezno kislim pH. Tudi pri tem velja zmernost, saj lahko prepogosto umivanje sluznico izsuši in razdraži.

Umivamo se od spredaj nazaj, torej od nožnice proti danki, s čimer zmanjšamo možnost prenosa bakterij. Kadar na poti nimamo dostopa do tekoče vode, lahko uporabimo neodišavljene intimne robčke. Običajni vlažni robčki niso najboljša izbira, saj lahko vsebujejo dišave in druge sestavine, ki dražijo občutljivo kožo.

Vsak ima svoj najljubši kotiček Slovenije. Zdaj ga lahko delite z drugimi! Sodelujte v nagradni igri Odkrivamo Slovenijo, dodajte fotografijo, kratek opis in označite lokacijo na zemljevidu ter se potegujte za privlačne nagrade.

Med menstruacijo je potrebna dodatna previdnost

Pri nekaterih ženskah se lahko menstrualni cikel med počitnicami zaradi spremembe okolja, podnebja ali bioritma nekoliko spremeni. Menstruacija se lahko za kakšen dan zamakne, skrajša, podaljša ali celo izostane. Če se cikel nato znova uredi, to samo po sebi še ni razlog za preplah.

Menstruacija za zdrave in aktivne ženske praviloma ni razlog, da bi se morale odpovedati poletnim počitnicam. Kljub temu je pomembno poslušati svoje telo. V prvih dneh, ko je krvavitev močnejša in je treba higienske pripomočke pogosteje menjavati, je kopanje lahko manj praktično. Če se ženska ne počuti dobro, je včasih bolje počakati.

V naslednjih dneh je kopanje mogoče, vendar z ustrezno zaščito in higieno. Pri plavanju se uporabljajo tamponi, vložke, tampone ali menstrualno skodelico pa je treba redno menjavati. Roke si pred menjavo in po njej vedno temeljito umijemo. Vložki naj bodo mehki in po možnosti izdelani iz naravnih materialov, tamponov pa ponoči raje ne uporabljamo.

Brezskrbnost da, brezbrižnost ne

Intimna nega poleti ne zahteva zapletenih ritualov. Temelji na zračnih oblačilih, nežnem umivanju, zmerni uporabi izdelkov, rednem menjavanju higienskih pripomočkov in poslušanju lastnega telesa.

Najboljša nega je tista, ki naravno ravnovesje podpira, ne pa tista, ki ga kljub dobrim namenom poruši.