Poletni Dunaj: brezplačna kultura pod zvezdami privablja množice

Ko je lepo vreme, dunajski parki in druga naravna rekreacijska območja privabljajo množice ljudi, tako domačinov kot turistov; slednjih je v mestu vse več. Poleg tega mesto Dunaj, ki mu tradicionalno vladajo socialni demokrati, poleti organizira privlačne programe za javno zabavo in rekreacijo na prostem, ki so brezplačni. Na velikem trgu pred mestno hišo že od 1991 vsako leto v juliju in avgustu poteka Filmski festival na Rathausplatzu (letos od 4. julija do 6. septembra). Ko se stemni, na 300 kvadratnih metrov velikem platnu predvajajo posnetke različnih koncertov. Tako bo 28. julija mogoče znova prisluhniti jubilejnemu koncertu Dunajskih simfonikov (konec preteklega leta so praznovali 125. obletnico ustanovitve), ob nedeljah pa svoje produkcije predstavlja slovita Dunajska državna ...