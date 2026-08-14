  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Berite brezplačno

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

    Delov poslovni center

    ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKolesarstvoTourKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Pozdrav poletjuSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    Video

    Igre

    Tisk

    English



    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Pozdrav poletju

    Sarajevo: mesto, kjer zgodovina še vedno šepeta

    Sarajevo, prestolnica Bosne in Hercegovine, je mesto, ki obiskovalca ne pusti ravnodušnega in je zanimiva destinacija ne glede na letni čas.
    Sarajevo Foto: Blaž Kondža
    Galerija
    Sarajevo Foto: Blaž Kondža
    Blaž Kondža
    14. 8. 2026 | 17:00
    14. 8. 2026 | 17:41
    11:33
    A+A-
    Spremljajte Delo kot prednostni vir na Googlu

    Nas je pot v Sarajevo, ki leži v slikoviti dolini reke Miljacke in je obdano s prelepimi planinami, zanesla že zgodaj poleti, ko so bile temperature še znosne za raziskovanje mesta.

    Na vrhuncu poletja je namreč v mestu lahko zelo vroče, a v tem primeru se lahko s kabinsko žičnico iz središča podamo na goro Trebević, kjer je na dobrih 1600 metrih nadmorske višine gotovo bolj sveže kot v kotlini. Zdaj so temperature prijetnejše, zato bo obisk Sarajeva, odetega v jesenske barve, brez dvoma zanimivo doživetje.

    Koristne turistične informacije o Sarajevu najdete na spletni strani www.visitsarajevo.ba.

    Dobrih šest ur

    Najbolj praktično bo, če se bomo v Sarajevo podali z avtomobilom, za kar bomo potrebovali približno šest ur, morda tudi več, če bo kolona vozil na mejnem prehodu med Hrvaško in Bosno in Hercegovino dolga. Priporočljivo je, da izberete namestitev, ki ima na voljo varno parkirišče, in mesto raziskujete z javnim prometom – tudi taksiji so za slovenski žep ugodni – in seveda peš.

    Koliko dni potrebujemo za ogled mesta? Za glavne znamenitosti si vzemimo vsaj dva dni, ne bo pa nam dolgčas, tudi če bomo tu preživeli ves teden ali več, saj tudi okolica ponuja priložnosti za zanimive aktivnosti v naravi. Ne nazadnje je mesto pred dobrimi 40 leti gostilo zimske olimpijske igre, o čemer danes priča predvsem muzej, saj so bili mnogi olimpijski objekti med vojno v 90. letih močno poškodovani.

    Burna zgodovina

    »V Evropi ni bolj edinstvenega mesta, kot je Sarajevo,« je dejal znani književnik Orhan Pamuk in s to trditvijo se lahko samo strinjamo. Mesto, ki so ga ustanovili v 15. stoletju med osmansko vladavino, ima burno zgodovino. To je bilo mesto, kjer so se stoletja sobivali muslimani, katoliki, pravoslavci in judje, kar mu je prineslo vzdevek evropski Jeruzalem. Sarajevo je bilo tudi prizorišče atentata na nadvojvodo Franca Ferdinanda leta 1914, dogodka, ki je sprožil prvo svetovno vojno.

    Med vojno v 90. letih prejšnjega stoletja pa je preživelo eno najdaljših obleganj v moderni zgodovini, kar je še bolj oblikovalo njegovo kulturno in zgodovinsko krajino. V nadaljevanju opisujemo nekaj glavnih znamenitosti, ki jih ne gre izpustiti med obiskom. A to je le delček doživetij, ki jih ponuja prestolnica BiH, in mnoge smo zaradi prostorske stiske težkega srca izpustili.

    Sarajevo, Baščaršija Foto: Blaž Kondža
    Sarajevo, Baščaršija Foto: Blaž Kondža

    Baščaršija

    Srce starega Sarajeva, kjer lahko začutite utrip preteklosti, je gotovo Baščaršija, kamor se turisti praviloma podajo najprej. Nič čudnega, saj na njenem območju najdemo glavne znamenitosti. Poleg znanega Sebilja, javnega vodnjaka v obliki kioska, ki simbolizira mesto, so tu še stara pravoslavna cerkev, Gazi Husrev-begova džamija, stari židovski hram ter številne trgovinice z obrtnimi in umetniškimi izdelki.

    Tam najdemo tudi Morića han, ki velja za edini ohranjeni »karavan saraj«, kakor so nekoč imenovali starodavno različico motela, v katerem so v času osmanskega cesarstva prespali člani trgovskih karavan. Sprehod po Baščaršiji je kot potovanje skozi čas, kjer se prepletajo vonjave začimb, sveže pečenih lepinj oziroma sarajevskih somunov, kot jim pravijo domačini, in sveže kuhane bosanske kave.

    Utrinek s sarajevske Baščaršije Foto: Blaž Kondža
    Utrinek s sarajevske Baščaršije Foto: Blaž Kondža

    Gazi Husrev-begova džamija

    Ta mogočna džamija, zgrajena leta 1531, ni samo verski, temveč tudi kulturni simbol Sarajeva. Kompleks vključuje medreso (versko šolo), knjižnico in druge stavbe, ki pričajo o pomembnosti islamske tradicije v Sarajevu. V bližini sta tudi Sahat-kula, kar bi v prevodu pomenilo stolp z uro, njegova ura pa kot edina na svetu kaže lunin čas, in Gazi Husrev-begov bezistan, starodavno nakupovalno središče, kjer se je trgovalo predvsem s tekstilom, pa tudi zlatom in srebrom.

    Sarajevo, javni vodnjak Sebilj Foto: Blaž Kondža
    Sarajevo, javni vodnjak Sebilj Foto: Blaž Kondža

    Latinski most

    Latinskemu mostu pravijo domačini Latinska ćuprija in velja za enega lepših primerov osmanske arhitekture v mestu. Povezuje različne dele mesta in ponuja čudovit pogled na reko Miljacko, razvpit pa je predvsem kot prizorišče atentata na Franca Ferdinanda. Prav zgodovina Sarajeva v avstro-ogrskem obdobju je predstavljena v bližnjem Muzeju 1878–1918, kjer je na ogled tudi rekonstrukcija prizorišča atentata na prestolonaslednika in njegovo soprogo.

    Avaz Twist Tower

    Ta moderna stavba je ena najvišjih na Balkan. Na vrhu stolpa je razgledna ploščad, kjer lahko uživate v spektakularnem pogledu na mesto in okoliške planine.

    Židovska četrt in Stara sinagoga

    Manj znana, a zelo pomembna je tukajšnja judovska dediščina. Stara sinagoga, zdaj muzej judovske skupnosti, pripoveduje zgodbo o Sefardih, ki so se v Sarajevu naselili po izgonu iz Španije v 15. stoletju. V tej četrti lahko najdete tudi Hišo Benevolencije, kjer hranijo številne predmete, ki pričajo o bogati judovski zgodovini mesta.

    Mestna hiša v Sarajevu

    Sarajevska mestna hiša, znana kot Vijećnica, je ena najpomembnejših zgodovinskih zgradb v mestu ter simbol kulturnega in arhitekturnega bogastva Sarajeva. Zgrajena je bila konec 19. stoletja, v času avstro-ogrske vladavine, v čudovitem neomavrskem slogu, ki združuje elemente islamske in evropske arhitekture. Zgradba je bila sprva mestna hiša, nato pa je postala Narodna in univerzitetna knjižnica Bosne in Hercegovine.

    Med vojno leta 1992 je bila močno poškodovana in skoraj uničena v požaru, ki je uničil večino knjižničnega fonda. Njena obnova je trajala do leta 2014, ko je bila končno spet odprta za javnost. Zdaj je Vijećnica osrednje kulturno središče, ki gosti razstave, koncerte in druge kulturne dogodke.

    Mestna hiša v Sarajevu Foto: Blaž Kondža
    Mestna hiša v Sarajevu Foto: Blaž Kondža

    Rumena trdnjava

    Rumena trdnjava (izv. Žuta tabija), zgodovinska utrdba na hribu nad Sarajevom, je bila zgrajena v 18. stoletju kot del obrambnega sistema, danes pa je priljubljena turistična točka in simbol miru. Tako domačini in turisti jo zlasti radi obiskujejo ob večerih, saj ponuja čudovit pogled na staro mestno jedro, še posebno ob sončnem zahodu. Med ramazanom je znana tudi po tem, da s topovskimi streli naznani konec posta, kar ji daje dodatno kulturno in zgodovinsko vrednost.

    Tunel rešitve

    Tunel rešitve (izv. tunel spasa), ki je bil med obleganjem Sarajeva zgrajen pod letališčem, je zdaj muzej, ki priča o težkih vojnih časih in iznajdljivosti Sarajevčanov. Tunel je bil edina povezava mesta z zunanjim svetom in je imel ključno vlogo pri preživetju mesta. Sicer pa na grozote nedavne vojne spominjajo razstave v Muzeju vojnega otroštva, Muzej zločinov proti človečnosti in genocida in Galerija 11/07/95, kjer ohranjajo spomin na tragedijo v Srebrenici.

    Sarajevske vrtnice Foto: Blaž Kondža
    Sarajevske vrtnice Foto: Blaž Kondža

    Na tem mestu omenimo še sarajevske vrtnice, ki niso navadne cvetlice, temveč tragični simbol mesta, ki pričajo o grozotah vojne. Na mestnih ulicah so, kjerkoli so granate padle, v asfaltu ostali značilni rdeči vzorci v obliki cveta. Po vojni so nekatere od teh kraterjev zapolnili z rdečim voskom in jih tako ohranili kot spomin na žrtve in tragične dogodke.

    Izvir Bosne

    Naravni park, kjer izvira reka Bosna, je popoln kraj za oddih. Sprostite se lahko ob kristalno čisti vodi, se sprehodite po čudovitih poteh, ki jih obdajajo drevesa, ali pa se odločite za vožnjo s kočijo.

    Kulinarično Sarajevo

    Sarajevo ponuja tudi izjemno kulinarično doživetje, ki je mešanica vzhodnih in zahodnih vplivov. Zagotovo si obiska prestolnice BiH ne moremo predstavljati brez uživanja v slastnih čevapčičih in bureku, ki imata prav posebno mesto v tamkajšnji kulinariki. Kje postrežejo najboljše čevapčiče in kje najboljši burek, pa je že poglobljeno filozofsko vprašanje. Nekateri domačini stavijo na ta lokal, spet drugi na drugega. Na tem mestu morda še pojasnilo, da je burek lahko le mesni, vse drugo so pite, pa četudi so morda videti kot burek. Pite so najpogosteje skutne in krompirjeve (krompiruša).

    Seveda pa lokalna kulinarika pozna še druge zanimive jedi. Na primer begova čorba je tradicionalna bosanska juha, pripravljena iz piščanca in zelenjave, z dodatkom okroglih rezancev. Je ena najbolj priljubljenih jedi v Sarajevu, ki jo pogosto ponudijo kot predjed pred glavnim obrokom. Sogan-dolma je čebula, napolnjena z mešanico mletega mesa, riža in začimb, nato pa dušena v paradižnikovi omaki. To je edinstvena jed, ki izstopa po svojem okusu in pripravi. Potem so tu še klepe, bosanske testenine, polnjene z mletim mesom, podobne raviolom, ki jih običajno postrežejo z jogurtom ali česnovo omako.

    Če ste v Sarajevu, seveda ne smete izpustiti sladkih tufahij, kakor pravijo jabolkom, ki so polnjena z mletimi orehi in prepojena s sladkorjem in medom, nato pa kuhana do mehkega. Tufahije običajno postrežejo s stepeno smetano.

    Tradicionalna bosanska kava Foto: Mazur Travel Shutterstock
    Tradicionalna bosanska kava Foto: Mazur Travel Shutterstock

    Kava po sarajevsko

    Med ogledom mesta si vsekakor vzemimo tudi čas za uživanje v domači bosanski kavi. To pripravijo tako, da fino mleta kavna zrna najprej mešajo in pražijo v džezvici in ko zadišijo, jih prelijejo z vrelo vodo, ki je pred tem zavrela v drugi džezvi. Kavo nam postrežejo v prav posebnem servisu, ki mu pravijo kahveni takum. Tega sestavlja bakreni pladenj ali tabla, džezva, v kateri je kava, skodelica ali fildžan, ter posodica šečerluka, v kateri sta dve kocki sladkorja in rahatlokum. Namreč prava bosanska kava se nikoli ne sladka že med kuhanjem. Nekdaj so na pladnju postregli še kozarec vode, zobotrebec in cigareto. In kako pijemo bosansko kavo: ugriznemo v rahatlokum in kavo takoj srknete. To je vsa umetnost. Zanimiva pa so tudi njihova poimenovanja kave, ki se razlikujejo glede na del dneva. Prva jutranja kava je krmeljuša, med pogovorom v družbi pijejo razgovorušo, za čas popoldanskega počitka prilegušo, ko pa je čas za odhod domov, nam postrežejo sikterušo.

    Izpolnite obrazec in sodelujte v nagradnem natečaju:

     

    Video
    Novice  |  Slovenija
    Od srede do srede

    Napad na ustavno sodišče je sila nevarna stvar

    Delova komentatorja sta tokrat razpravljala o odločitvi ustavnega sodišča in napadih nanj.
    12. 8. 2026 | 18:00
    Preberite več
    Šport  |  Drugo
    Formula 1

    Schumacher na Majorki? Oglasil se je človek, ki je blizu njegovi družini

    Nekdanji nemški dirkač Christian Danner o legendarnem rojaku: Da ga ni nikjer, veliko pove.
    Miha Šimnovec 12. 8. 2026 | 10:49
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Črna kronika
    Spolna zloraba

    Storilcu se ne bo zgodilo nič, ker je zgleden dečko

    V postopku zoper danes polnoletnega storilca je mladoletnica ostala brez možnosti pritožbe.
    Gordana Stojiljković 11. 8. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Los Angeles Lakers

    Presenečenje v LA: Dončić ima nove lastnike, povezan bo s Trumpovo družino

    Los Angeles Lakers so presenetljivo dobili novega lastnika, Mark Walter je za kar 12 milijard dolarjev prodal klub Bobu Igerju in Joshui Kushnerju.
    Nejc Grilc 12. 8. 2026 | 16:54
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Naj otrok dobi svojo bančno kartico? To morajo vedeti starši

    Prvi bančni račun je za otroka eden prvih pomembnih korakov k samostojnosti. Je prostor za žepnino, štipendijo ali prvo plačilo.
    Promo Delo 12. 8. 2026 | 08:38
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    NASVET

    Dobre navade se začnejo z razumevanjem, ne odrekanjem

    Sodobni ritem življenja od nas zahteva nenehno prilagajanje, pri čemer lahko na področju dobrega počutja zapademo v ekstremne zahteve ali nepotrebno odrekanje.
    Promo Delo 13. 8. 2026 | 08:21
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Branje brez očal se začne pri vidu na daljavo

    Kako svetujem pri operaciji starostne dioptrije in zakaj ista rešitev ni primerna za vsakogar
    Promo Delo 5. 8. 2026 | 15:45
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Bolečine v hrbtu: kaj res pomaga in čemu se je bolje izogniti?

    Dr. Kernc odgovarja, zakaj se bolečine vračajo, ali hernija diska pomeni konec aktivnega življenja, kaj pove izvid MR in kako poiskati dolgoročno rešitev.
    11. 8. 2026 | 08:55
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Izvozniki

    Za vrhunsko prodajo ni dovolj le vrhunski izdelek

    Zmotno je prepričanje, da bo kakovosten izdelek trg odkril sam. Treba je sistematično ustvarjati tržne priložnosti in razvijati odnose.
    Marjana Kristan Fazarinc 14. 8. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Izvozniki

    Kako podjetja pridejo hitreje do zaupanja na tujih trgih

    Certifikati so za podjetja tudi konkurenčna prednost, poudarja direktor SIQ Gregor Schoss.
    Marjana Kristan Fazarinc 14. 8. 2026 | 05:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetja

    Kultura vlaganj odškodninskih zahtevkov se širi tudi k nam

    Podjetja so izpostavljena različnim poslovnim tveganjem. Za podjetja je lahko zaradi različnih nesreč izguba dohodka bistveno večja od same materialne škode.
    Marjana Kristan Fazarinc 13. 8. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Zdravje 2026

    Zdravje ni strošek, ampak dolgoročna naložba

    Bolj kot to, koliko let dodamo življenju, je ključno, koliko življenja dodamo letom, poudarja Jože Sambt z Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani.
    Marjana Kristan Fazarinc 12. 8. 2026 | 05:00
    Preberite več

    Več iz teme

    Sarajevokulinarikakulturna dediščinapotovanjeBiHPozdrav poletju
    VEČ NOVIC
    Šport  |  Nogomet
    Beograd

    Alberta Riero v Beogradu čaka dobra pogodba, cilj je liga evropa

    Majorčan, ki je nekoč vodil Olimpijo in Celje, bo v Crveni zvezdi prejel velik znesek, a ta bo odvisen tudi od njegovih uspehov.
    14. 8. 2026 | 18:19
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Omiš

    Tragedija v Omišu združila prebivalce iz okoliških krajev

    Medtem ko so gasilci še opravljali delo na terenu, so prebivalci iz okoliških krajev začeli zbirati pomoč za ljudi, ki so med požarom ostali brez vsega.
    14. 8. 2026 | 18:11
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    ZDA

    Luigi Mangione na sodišču priznal, da je ubil Thompsona

    S priznanjem krivde se bo izognil zveznemu sojenju v odmevnem primeru umora izvršnega direktorja družbe UnitedHealthcare Briana Thompsona.
    14. 8. 2026 | 18:04
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    PRENOVA DOMA

    Prenavljate starejšo hišo? Arhitekti opozarjajo na drago začetno napako

    Ko se lotimo prenove hiše, mnogi najprej začnejo pri kuhinji, kopalnici in novim tlakom. A arhitekti opozarjajo, da je to napaka.
    Kaja Berlot 14. 8. 2026 | 18:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Lobnik obsodil homofobni napad na atleta in knjigarno

    Mladi slovenski atlet Zubin je po svojem nastopu na evropskem prvenstvu v Birminghamu na družbenih omrežjih opazil številne homofobne komentarje.
    14. 8. 2026 | 17:19
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    ZDA

    Luigi Mangione na sodišču priznal, da je ubil Thompsona

    S priznanjem krivde se bo izognil zveznemu sojenju v odmevnem primeru umora izvršnega direktorja družbe UnitedHealthcare Briana Thompsona.
    14. 8. 2026 | 18:04
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    PRENOVA DOMA

    Prenavljate starejšo hišo? Arhitekti opozarjajo na drago začetno napako

    Ko se lotimo prenove hiše, mnogi najprej začnejo pri kuhinji, kopalnici in novim tlakom. A arhitekti opozarjajo, da je to napaka.
    Kaja Berlot 14. 8. 2026 | 18:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Lobnik obsodil homofobni napad na atleta in knjigarno

    Mladi slovenski atlet Zubin je po svojem nastopu na evropskem prvenstvu v Birminghamu na družbenih omrežjih opazil številne homofobne komentarje.
    14. 8. 2026 | 17:19
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Magazin  |  Pozdrav poletju
    Vredno branja

    To so vaši najljubši kotički v Sloveniji

    Vam zmanjkuje idej za izlet ali daljši oddih v Sloveniji? Preverite priporočila, tudi vi pa lahko sodelujte v žrebu za električni sup.
    Delo 14. 7. 2026 | 14:39
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Trebuh po porodu: rekonstrukcija trebušne stene

    Številne ženske se po porodu vprašajo, zakaj trebušna stena kljub telovadbi in skrbi zase ostaja ohlapna, koža pa raztegnjena.
    Promo Delo 4. 8. 2026 | 08:32
    Preberite več
    Promo
    Kultura  |  Knjiga
    Vredno branja

    Knjiga, ki je pretresla Evropo, zdaj tudi v slovenščini

    Po odmevnem procesu v Franciji je v slovenskem prevodu izšla knjiga Živim naprej, izpoved Gisèle Pelicot, ki je postala simbol boja proti spolnemu nasilju.
    Promo Delo 11. 8. 2026 | 09:31
    Preberite več
    Magazin  |  Pozdrav poletju  |  Odkrivamo Slovenijo
    Vredno branja

    Nagradni natečaj: Odkrivamo Slovenijo

    Sodelujte v velikem nagradnem natečaju in se potegujte za privlačno poletno nagrado: električni SUP.
    Delo 10. 7. 2026 | 14:38
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    Dva enaka posnetka RTG, dve popolnoma različni rešitvi

    Pri izbiri zobnih vsadkov odločajo podrobnosti, ki jih razkrijejo celovita diagnostika, sodobne metode in strokovna presoja.
    10. 8. 2026 | 09:04
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Vredno branja

    Svet se zapira. Kakšne priložnosti ima Slovenija?

    Nova pravila svetovne trgovine od izvoznikov zahtevajo več kot iskanje novih kupcev. Zahtevajo nov razmislek o celotni izvozni strategiji.
    7. 8. 2026 | 09:27
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

    Delov poslovni center

    ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKolesarstvoTourKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Pozdrav poletjuSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo